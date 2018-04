Airbus zvětší sedadla pro obézní. Přidá jim 5 cm, které vezme štíhlým

Nacpat se do sedadla v airbusu by mělo být brzy pro obézní lidi snazší. Přední světový výrobce civilních letadel totiž přišel s nápadem, že by na palubách populárních A320 zavedl extra široká sedadla. Bohužel ale na úkor regulérních sedadel v ekonomické třídě, rýpl si do nové koncepce britský list Daily Mail, který o ní také informoval.

Podle plánů společnosti Airbus by se sedadla v uličce, která mají být primárně určená lidem s nadváhou, měla rozšířit na 50,5 centimetru, zatímco všechna sedadla v ekonomické třídě se mají zmenšit o 2,54 centimetru. Místo současné řady tří sedadel, každé o šířce 45,72 cm, tak bude sedadlo v uličce široké 50,8 centimetru, zatímco další dvě se "smrsknou" na 43,18 cm.

Nové uspořádání sedadel zároveň umožní aerolinkám zavést na speciálně široká sedadla příplatek 6,5 libry, což by znamenalo, že aerolinka si tak za 15 let přilepší odhadem o dva miliony liber (v přepočtu asi 66 milionů korun). A také by to částečně řešilo i zvyšující se náklady na palivo kvůli obézním cestujícím, napsal Daily Mail.

Stížností na obézní cestující rychle přibývá

Designem nových sedadel se Airbus snaží reagovat na stížnosti leteckých společností, které nejsou schopné problémy s obézními pasažéry systematicky řešit. Aerolinky totiž dostávají rok od roku stále více stížností od cestujících, kteří zažívají nepříjemné chvíle během letu, kdy se musí tísnit vedle silných spolucestujících.

Už před několika lety zavedly mnohé letecké společnosti povinnost pro cestující s velkou nadváhou zaplatit si dvě sedadla. Tento poplatek vybírají například United Airlines, Delta, Continental, Virgin Atlantic a další.

Spekuluje se, že nová letadla A320 s upravenými sedadly pro tlouštíky koupí jako první některá z amerických aerolinek. Právě v USA totiž mají s obezitou velký problém, těžkou nadváhou zde trpí zhruba 30 procent lidí.

Pasažéři na menších sedadlech by měli mít slevu, míní expert

Curtis Ward, mluvčí Poradního výboru pro leteckou dopravu (ATAB), ke kontroverznímu projektu nových sedadel Airbusu řekl: "Domnívám se, že někteří zákazníci si budou stěžovat na to, že musí sedět v menších sedadlech. Osobně bych s tím problém neměl, je to asi lepší varianta než sedět vedle někoho obézního, kdo vám narušuje osobní prostor."

Ale tou dobrou zprávou by podle něho mělo být především to, že cestující by měli mít na těch zmenšených sedadlech slevu, a na dálkových letech by to prý mohlo být i 100 liber. "Pokud aerolinky hodlají účtovat vyšší ceny za širší sedadla, ale nedaly by těm ostatním slevu, pak bychom to viděli jako problém," prohlásil expert.