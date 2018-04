Konec tlačenice? Airbus plánuje dvojité dveře uprostřed letadla

13:10 , aktualizováno 13:10

Stačí pár lidí, kteří pomaleji hledají své sedadlo nebo se snaží napasovat kufr do zavazadlové schránky, a fronta při nástupu do letadla se zasekne. Tyto nepříjemnosti by mohl vyřešit nový typ palubní kabiny s dvojitými nástupními dveřmi uprostřed. Je to jeden z patentů společnosti Airbus.