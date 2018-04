Airbus chce nacpat do letadla víc lidí. Budou sedět jako na kole

Společnost Airbus uvedla, že tento typ sedadel by přicházel v úvahu pouze pro kratší lety, v řádu několika hodin. „Aby se mohl zvýšit počet míst v letadle, musí se zmenšit prostor, který připadá na jednotlivé cestující,“ je uvedeno v žádosti patentu.

Každé sedadlo, které tvarem připomíná sedlo kola, je připevněno k tyči, vždy do řady společně s dalšími dvěma sedátky. V případě, že je sedátko volné, sklopí se a otočí nahoru, takže vznikne v uličkách více prostoru, informoval britský deník Daily Mail.

Mluvčí společnosti Airbus uvedla, že přihláška patentu ještě neznamená, že se tato sedadla budou za každou cenu vyrábět. „Mnohé z těchto návrhů, ne-li většina, se nakonec nikdy vyvíjet nebudou, pokud by se však budoucnost letecké dopravy ubírala tímto směrem, naše práce tak bude chráněna,“ řekla mluvčí společnosti Mary Anne Greczynová. Zároveň dodala, že si je společnost vědoma, že menší komfort by byl pro pasažéry snesitelný pouze pro lety, které trvají jednu či několik hodin.

Plány mohou zmařit „tlouštíci“

Realizaci návrhu by však mohl zhatit fakt, že zatímco mezery mezi sedadly v letadle se stále zmenšují, s pasažéry je to spíše naopak. Stížností na obézní cestující v posledních letech rapidně přibývá. Ani v tomto směru nenechává Airbus nic náhodě - už před dvěma lety totiž vyrukoval s plánem, že pro potřeby těžkých pasažérů se vybraná sedadla v uličce rozšíří o 5,08 centimetru a sousední sedadla proporčně zúží. Za širší sedadla by se vybíral poplatek ( Čtěte: „Airbus zvětší sedadla pro obézní. Přidá jim 5 cm, které vezme štíhlým“).

Nová sedadla do letadel zvaná SkyRider

Vyjít vstříc touhám aerolinek maximálně ušetřit a vměstnat do letadla víc cestujících se už řadu let snaží mnohé prestižní firmy, které se zaměřují na průmyslový design. Italská společnost Aviointeriors Group navrhla už v roce 2010 sedadla zvaná SkyRider, která připomínají jezdecká sedla, prostor pro nohy by se přitom zmenšil o 20 centimetrů.

Zatím s nejkontroverznějším plánem, který měl přinést úspory, přišla irská nízkonákladová společnost Ryanair, která se snažila prosadit lety tzv. na „stojáka“ - kvůli bezpečnosti ho ale úřady neschválily.

Vadila by vám v letadle na kratších letech méně pohodlná sedadla i menší prostor pro nohy? celkem hlasů: 10307