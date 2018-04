Psst, tady je ticho! Další aerolinka zakázala děti v ekonomické třídě

Počínaje únorem příštího roku, prvních sedm řad v ekonomické třídě aerolinky Air Asia bude vyhrazeno pouze pasažérům od 12 let. V zóně ticha aerolinka slibuje kromě minimálního hluku i příjemné osvětlení.

"Víme, že vše, co někdy potřebujete, abyste s námi zažili co možná nejpříjemnější let, je ticho a klid," píše aerolinka na svých webových stránkách. Letecká společnost zavádí nové opatření v reakci na příval stížností cestujících na hluk během letu kvůli dětskému křiku.

Mnohé průzkumy potvrdily, že řada pasažérů by zavedení klidových zón v letadlech, zejména na dálkových letech, uvítala. Ukazují to i výsledky ankety, které redakce cestování iDNES.cz uspořádala loni v souvislosti se zavedením bezdětných zón na palubách Malaysia Airlines. Celkem 4 356 respondentů tehdy odpovědělo, že s opatřením souhlasí, jen 594 čtenářů bylo proti (více o anketě zde).

Air Asia je jednou z největších asijských nízkonákladových aerolinek, která se specializuje na dálkové lety. Má základny v Malajsii, Thajsku, Japonsku i Indonésii a nabízí pravidelné lety mezi Hong Kongem, Singapurem, jihovýchodní Asií a Austrálií.

Pokud budete mít zájem o sedadlo v klidové zóně, zaplatíte navíc 35 malajsijských ringgitů, což je cca 219 korun, nebo 110 MYR (690 Kč), pokud budete chtít sedadlo s větším prostorem pro nohy.

Připlatili byste si na dálkovém letu za sedadlo v klidové zóně bez dětí 219 korun?