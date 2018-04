Air France bude létat na Kubu denně

Francouzská letecká společnost Air France bude od 28. října létat denně do kubánské metropole. Informovala o tom agentura AFP. Z Paříže do Havany dnes létají čtyři spoje týdně, zvýšení jejich počtu je důsledkem stále rostoucího zájmu pasažérů cestovat na Kubu. Na lince bude létat stroj Boeing 747 s kapacitou 471 cestujících. Air France se tak stane třetí leteckou společností, která bude na Kubu létat denně. Francouzi tvoří třicet procent všech návštěvníků Kuby. Ta v posledních letech intenzivně investovala do modernizace letišť.