AIDS v Africe aneb jak by se měl chovat turista

Přesto pokud zamíříte do některé africké země, nenechte se odradit. Pokud jste si vědomi rizik a vyvarujete se jich, virus HIV vás může ohrozit jen nesnadno. Obavy by měly v této souvislosti vyvolávat jen dvě slova: krev a nechráněný pohlavní styk. Krev straší zřejmě každého: Co když budu mít nehodu a lékaři použijí použitou injekční jehlou nebo mi dají krev, která nebyla řádně přezkoušena? To je zřejmý problém, protože potřebujete-li například transfuzi, není obvykle čas si vybírat. Přesto je třeba být stále podezíravý a nechat si krev dát, jen jeli to zcela nevyhnutelné. Vyhýbejte se nepotřebné lékařské nebo zubní péči, tetování, napichování kůže a akupunktuře. Vždy řádně ošetřete sebemenší oděrku a ránu. Kdykoliv musíte zacházet se zraněnou osobou, která krvácí, vždy použijte latexové rukavice. Zlaté pravidlo tedy je: vyhněte se kontaktu s krví. Pohlavní styk v Africe je vždy hazardem. Stupeň nákazy u prostitutek ve většině zemí Afriky je nebezpečně vysoký. Vždy je proto nutné používat kondom a měl by být součástí turistovy výbavy. Jejich kvalita v Africe je totiž někdy problematická. Pokud se už vrhnete do nějakého pochybného dobrodružství, mějte na paměti, že například v Keni, Zambii a Zimbabwe, kde obchod se sexem kvete, je nakaženo 80 až 90 procent prostitutek. Na druhé straně není třeba mít obavy například z přenosu infekce prostřednictvím komárů. Na rozdíl od malárie, která přežívá v životním cyklu moskytů, podobný přenos pro HIV neexistuje. Nemůžete také dostat AIDS tak, že si s někým potřásáte rukama, při společenském polibku nebo objímání, tím, že používáte stejný šálek, talíř nebo příbor. Dokonce ani tehdy, když používáte stejnou toaletu nebo koupelnu nebo když spíte ve stejné místnosti s nakaženou osobou. Na samotnou cestu do Afriky se doporučuje vzít si s sebou balíček sterilního vybavení. Ten by měl obsahovat injekční stříkačku, jehly, materiál na šití ran, gázu, obvazový materiál, dezinfekci a latexové rukavice. Pokud na to zapomenete, například v Jihoafrické republice jsou tyto balíčky k dostání v British Airways T ravel Clinic nebo v Jihoafrickém ústavu pro lékařský výzkum (South African Institute for Medical Research). Pokud to lze zařídit, snažte se v případě zranění dostat právě do Jihoafrické republiky, kde je lékařská péče v porovnání s okolními zeměmi přece jen na mnohem vyšší úrovni. A ještě jedna informace na závěr, kterou zřejmě jen málokdo ví: existuje charitativní organizace The Blood Care Foundation, která vám dopraví kurýrem zaručeně bezpečnou krev kamkoli na světě do dvou dnů. Tato nadace může být kontaktována přes British Airways T ravel Clinic (tel. +27118073132 nebo 214193172). Další zdravotní instituce by si pro danou zemi měl zjistit každý ještě před vlastní cestou.