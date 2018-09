Luxus za 18 miliard korun. Loď pro šest tisíc pasažérů pohání zemní plyn

Významná lodní společnost Carnival představila minulý týden svou největší výletní loď. Plavidlo s poetickým jménem AIDAnova má dvacet palub a na délku měří 337 metrů. Široká je 42 metrů.

Stavba lodi přišla společnost na šest set třicet milionů liber (v přepočtu cca osmnáct miliard korun) a od prosince začne brázdit vody kolem Kanárských ostrovů. Ceny lístků na týdenní okružní plavbu začínají na 403 librách (cca 11 600 korun).

Na obrovské lodi je sedmnáct restaurací, například francouzská, Sushi House, asijský gril nebo podnik zaměřený na italské speciality.

Cestující mohou využít také třiadvacet barů, kasino, horolezecké stěny, minigolf, posilovnu, lázně a aquapark, jehož tobogán prochází napříč čtyřmi palubami.

Pasažéři tu mohou navštívit i divadlo (samozřejmostí jsou denní představení), beach club, pět různých druhů saun nebo venkovní sportoviště.

Jedenáct z jejích dvaceti palub je vyhrazeno pro kabiny cestujících, o které se bude starat tisíc pět set členů posádky. Celkem se na lodi nachází dva a půl tisíce kajut ve dvaceti různých kategoriích – od těch nejjednodušších až po luxusní apartmá.

Pro zvláště movité cestující je tu připraveno Penthouse Suite, které se rozprostírá přes dvě paluby a poskytuje jeho obyvatelům panoramatický výhled. Veškerá jejich přání je připraven splnit robotický personál.

Se svou délkou je AIDAnova pátou největší lodí na světě. Prvenství v tomto ohledu drží výletní loď Symphony of the Seas, která měří 362 metrů. Interiéry by měly evokovat tropy a nepřehlédnutelný je i vnější design lodi, která má na přídi namalovaný obří obličej s usmívajícími se rudými rty.

Ekologické prvenství

Nicméně to, co činí tuto loď skutečně výjimečnou a svého druhu první na světě, je pro cestující neviditelné. Byla totiž navržená tak, aby byla co nejšetrnější k životnímu prostředí. Proto ji na rozdíl od jiných lodí nepohání nafta, ale zkapalněný zemní plyn. Navíc společnost Carnival ohlásila, že do roku 2022 přestane na palubě používat jakékoli plastové předměty na jedno použití.

Pátečního křtu se v německém Papenburgu zúčastnilo pětadvacet tisíc diváků. Doplnila ho také světelná show a vystoupil na něm DJ David Guetta. Společnost Carnival plánuje uvést do roku 2023 do provozu ještě další dvě lodě v tomto stylu.