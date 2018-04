Agresivním lyžařům v Česku je hej. Skipatroly na ně nemohou

V zahraničí udržují tyto skipatroly na sjezdovkách pořádek. Na Ještědu však jen hlídají, jestli jsou u svahů natažené sítě, čistí svahy od kamenů, zapichují výstražné cedule a případně pomáhají lyžařům v nouzi.



"Nikoho nehoníme," přiznává Jakub Čeřovský z lyžařského areálu. "Ono by to nemělo cenu. Nemáme pravomoci, abychom mohli nebezpečné sjezdaře potrestat," tvrdí.

V Alpách přijdete o jízdenku

Jak skipatroly fungují, to se MF DNES vydala v minulých dnech otestovat i do krkonošského Špindlerova Mlýna.



Zjištění redakce zde bylo úplně stejné jako na Ještědu. Na špindlerovských sjezdovkách jsou sice hlídky v červených bundách s nápisy na zádech vidět častěji než na svazích u Liberce, ale mohou působit jen psychologicky. I tady název "skipatrola" klame. Členové spíš rozvážejí cedule s varovnými nápisy, než aby dohlíželi na nebezpečné sjezdaře.

"Pokud někdo jízdou ohrožuje ostatní, tak si na něj počkáme nebo ho dojedeme u vleku. Ale můžeme se mu pokusit jen domluvit, víc nic," řekl člen skipatroly ve Svatém Petru Václav Steklý.



Hlídačům sjezdovek by se líbilo mít stejné pravomoci, jaké mají jejich kolegové v některých evropských státech. Tam agresivnímu sjezdaři hlídka jednoduše znehodnotí permanentku na vlek. V Česku nic podobného není možné.

"Musel by se kvůli tomu změnit zákon. Teď mohou provozovatelé areálů lyžaři jen pohrozit, že mu už příště neprodají permanentku," vysvětlil právník Narcis Tomášek. To samozřejmě ničemu nepomůže. Dotyčnému koupí lístek někdo jiný.



"V alpských zemích je znehodnocení permanentek zcela běžné. Pokud by tato možnost existovala i u nás, přispělo by to k ochraně slušných lyžařů," soudí republikový náčelník Horské služby Jiří Brožek.

Změní se zákon?

I lidé z horských areálů tvrdí, že by se situace na českých sjezdovkách měla změnit. Ještě během ledna se proto sejdou členové Svazu provozovatelů vleků a lanovek.



"Chceme si nechat vypracovat právní rozbor toho, jak by šla situace řešit. Probereme i případné znehodnocování permanentek při porušení pravidel bezpečného chování na sjezdovkách," uvedl předseda svazu Jiří Bělunek. Případná změna zákona se však rozhodně nestihne protlačit parlamentem letos.



Neukázněným lyžařům nyní hrozí trest jen v případě, že někoho zraní. Nebo když vyjedou mimo vyznačené sjezdovky. Pokud to udělají v chráněném území, mohou "vyfasovat" až tisícikorunovou pokutu.