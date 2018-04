Afrika změní váš život. Jak se na cestu připravit a kam se podívat

1. Bezpečnost

Většina lidí má obavy hlavně z bezpečnosti. Cesty do Afriky již dnes organizuje řada cestovních kanceláří, ať už se jedná o cestu na safari, pobyt u oceánu, či návštěvu historických památek. Pro klasické poznávací dovolené je to nejjistější volba. V turistické části Afriky jsou návštěvníci rozhodně vítáni a dbá se na jejich bezpečnost. Musíte však vědět, kam už se nechodí. Například pokud se turista vydá v Jihoafrické republice z Kapského města pěšky na Stolovou horu, je téměř jisté, že ho okradou. Stejně jako pokud se bude procházet po downtownu v Johannesburgu nebo v některé z okrajových čtvrtí Nairobi.

„V některých zemích, jako je Alžírsko, se pohyb mimo města vůbec nedoporučuje kvůli možným teroristickým útokům a únosům. V jiných zemích se naopak doporučuje velká města a místa s velkým množstvím lidí vynechat, je to například Džibutsko, kde přetrvává hrozba teroristických útoků,“ uvedla Irena Valentová z tiskového oddělení ministerstva zahraničí s tím, že obecně se na africkém kontinentu nedoporučuje cestovat po setmění.

Ministerstvo nedoporučuje kvůli nebezpečí plánovat dovolenou ani v Nigérii. V případě Tuniska či Egypta je dobré bezpečnostní situaci bedlivě sledovat, například na stránkách ministerstva zahraničí, protože se mění v závislosti na aktuálním dění. Mnohem nebezpečnější jsou pak státy v centrální části Afriky.

Ministerstvo zahraničních věcí v současné době varuje také před cestami do Zimbabwe a Libye. Detailní informace a doporučení při cestách do Afriky, stejně jako aktuální varování, si můžete prohlédnout na stránkách MZV.

Před samotnou cestou do Afriky je dobré se zaregistrovat v databázi projektu Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD). Ministerstvo zahraničí vám díky registraci může poskytnout rychlou pomoc v případě nouze a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. „Mimo registrace do systému DROZD je praktické mít po ruce čísla na příslušný zastupitelský úřad a znát místní čísla pro přivolání policie či lékaře,“ radí Valentová.

Před cestou je dobré zkontrolovat webové stránky příslušné ambasády kvůli aktualizovaným informacím o bezpečnostní situaci. „I v Africe se odehrávají teroristické útoky, bezpečnostní situace se výrazně zhoršuje v souvislosti s volbami a podobně,“ dodala Valentová.



2. Nemoci a hygiena

Dalším strašákem jsou nemoci a hygiena. Přitom turistické zóny v běžně navštěvovaných oblastech jsou velmi dobře vybavené a jídlo zde servírují čerstvé a tepelně upravené. „Žaludečními problémy trpí mnohem méně turistů než v Egyptě nebo Asii,“ říká Pavel Fellner z Cestovní kanceláře SEN.

Obecně je ovšem nutné dodržovat základní hygienické předpisy a řídit se zdravým rozumem. „Lidé by měli být na svou dovolenou vybaveni dostatkem pitné vody, hotovostí, základními potravinami a léky,“ doplňuje Irena Valentová z ministerstva zahraničí.

Mapy cestovatelských rizik Chcete co nejvíce zvýšit pravděpodobnost, že nebudete během cest řešit žádné problémy? Vydejte se do Finska, Norska nebo na Island, tvrdí nejnovější mapa cestovatelských rizik. Pokud máte naopak rádi nebezpečí, adrenalin a ohrožení života, vydejte se do Sýrie, Iráku, Afghánistánu, Mali nebo Libye. Více informací najdete zde.

Pokud chcete na dovolenou odjet bez výčitek svědomí, zvažte očkování. Jak brzo před odletem zajít do očkovacího centra? „Záleží na druhu vakcíny, ale optimální doba toto řešit je 5 až 6 týdnů před odletem,“ uvedl mluvčí Nemocnice na Bulovce Martin Šalek.

Odborník na cestovní medicínu a garant Center očkování a cestovní medicíny Avenier Rastislav Maďar doporučuje očkování řešit i tři měsíce před návštěvou Afriky. Zvlášť pokud je v plánu pobyt na venkově mezi tamními obyvateli a bude nutné aplikovat více dávek vakcíny. „Očkování vytváří dostatečnou imunitu obvykle za dva až tři týdny, každá nemoc má však svou inkubační dobu. I pozdní očkování těsně před odjezdem je lepší než žádné. Alespoň se vytvoří částečná imunita, která průběh případné infekce zmírní,“ míní Maďar.

Jedinou povinnou vakcínou je žlutá zimnice, která na kontinentu způsobuje rozsáhlé epidemie a četná úmrtí. Vakcína se aplikuje v jediné dávce a je na celý život. Není nutné ji mít ve všech zemích Afriky, některé státy ji však vyžadují jako podmínku pro udělení víza. Je to například Keňa, kde nemoc není plošně rozšířená, ale hrozí sem její zavlečení, pokud sem míříte ze sousední Ugandy.

„Povinnost vakcíny žluté zimnice se neodvíjí pouze od rizika výskytu nemoci, ale také od rizika zavlečení. Reflektuje především riziko pro tamní obyvatele, sekundárně pak pro samotné cestovatele. Češi cestující do Afriky si tak logicky nemohou říct, že pokud není vakcína povinná, nemoc se v zemi nevyskytuje,“ upozornil Maďar. Země, které očkování na žlutou zimnici vyžadují, najdete zde.

Mapa zemí s výskytem žluté zimnice a doporučeným očkováním Mapa zemí s vysokým rizikem Meningokoka Mapa výskytu malárie v Africe

Základním balíčkem očkovacích vakcín, který si Češi před odletem do Afriky kupují, je pak očkování proti hepatitidě typu A, B a břišnímu tyfu. Podle země, kam vyrážejí, se pak hodí i očkování proti zánětu mozkových blan, který se přenáší vzduchem (nejrizikovějším místem na světě je právě oblast subsaharské Afriky), před cestami do džungle či na venkov se hodí i vzteklina, v místech se špatnými hygienickými podmínkami pak očkování proti choleře. Podrobné informace o potřebném očkování, zdravotních opatřeních či aktuálních epidemiích najdete na webu očkovacího centra Avenier, kde můžete hledat jak podle konkrétní země, tak podle nemoci nebo věku cestovatelů.

Turisté se často bojí, že dostanou malárii nebo jinou tropickou nemoc. Základem je mít dobrý sprej odpuzující hmyz, jíst vitamin B a při západu slunce, kdy hmyz útočí nejvíce, nosit dlouhé kalhoty, trička s rukávy i ponožky. Na cestu je dobré přibalit si antimalarika. V případě, že jedete do pralesa či národního parku, doporučují odborníci na očkování a cestovní medicínu projít před odletem antimalarickou chemoprofilaxí.

Mezi nejbezpečnější země patří v tomto ohledu ty jihoafrické, jako jsou například JAR nebo i Botswana. Zde postačí turistům jen „základní očkovací balíček“. „Vždy však záleží na stylu chování v dané zemi, určitá rizika jsou všude,“ uvedl Šalek.

Chystáte se do Afriky s dětmi? Odborníci cesty za exotikou s malými dětmi do dvou let nedoporučují. Ale i děti zpravidla absolvují minimálně „základní africký balíček“. „Určitě žloutenku A+B (B už děti mají v rámci svého běžného očkovacího kalendáře), břišní tyfus až od dvou let a případně též meningokoka,“ radí mluvčí Bulovky Šalek.



3. Ubytování a strava

Výběr ubytování je důležitý. V Africe najdete hotely nejrůznějších úrovní - od velmi jednoduchých až po ty nejluxusnější. Ubytování u národních parků turistu nadchne, často se bydlí na farmách, ubytování má svou duši. Také velké resorty mají světovou úroveň a jsou postavené v přírodním stylu.

V Africe se vaří fantasticky, hlavně v Jihoafrické republice a Namibii. Základem kuchyně jsou ryby (na pobřeží) a maso. Dělají zde jedny z nejlepších steaků na světě a to nejen z vynikajícího hovězího masa, ale také z antilop, pštrosů a krokodýlů. Ochutnejte i čerstvé ryby - krevety nebo tresku z místních vod. Zajímavá je také tradiční kuchyně. V Kapském městě je nutné ochutnat bobotie, mleté hovězí maso pečené s chlebem v sladko-pikantní omáčce s indickým kořením.

4. Doprava po Africe

Afrika je rozsáhlý kontinent a někteří turisté mají v plánu zvládnout hned několik národních parků v rámci jedné dovolené. Pokud vás to láká a trávíte na africkém kontinentu více času, je samozřejmě možné cestovat po své vlastní ose, počítejte však, že cesty zaberou více času.

„Obecně je nutné vzít na vědomí velké vzdálenosti a ne vždy vyhovující či existující infrastrukturu,“ upozornila Irena Valentová z ministerstva zahraničí. Velkou roli při pohybu po Africe hrají období dešťů či sucha - v období dešťů jsou totiž některé cesty zcela nesjízdné.

Praktické je pohybovat se po Africe v pronajatém autě a vzhledem k častému ignorování dopravních předpisů je ideální najmout si k němu i místního šoféra. „Přesuny na větší vzdálenosti je rovněž možné realizovat letecky, nejlépe s prověřenou cestovní kanceláří. Cestování místními dopravními prostředky nedoporučujeme,“ vzkazuje ministerstvo.

5. Spolehněte se na odborníky

Návštěvy národních parků mají svá vlastní pravidla a rozhodně není vhodné je porušovat . Mezi užitečná doporučení při cestování v Africe rovněž patří volba vhodného oblečení, především délka sukní či kalhot může působit nevhodně.

Odvážný cestovatel může prozkoumat Afriku na vlastní pěst. Ale kvůli bezpečnosti a zkušenostem z konkrétních míst je lepší se spolehnout na zkušenou cestovní kancelář. „Poprvé jsem jel do Afriky, abych viděl zvířata ve volné přírodě. Zamiloval jsem si ji kvůli lidem a přírodě, ta je jedinečná a s ničím jiným na světě se nedá srovnávat,“ říká Pavel Fellner z Cestovní kanceláře SEN.

Co v Africe navštívit?

Hlavním cílem většiny návštěvníků je safari. „Letos mě v Africe znovu dostaly gorily a poslední skutečná africká divočina, botswanské Okavango. Anebo největší africká rezervace Selous v Tanzanii, která je lepší než Serengeti, protože je opravdovější,“ doporučuje čtenářům vedoucí zahraniční rubriky MF DNES Milan Vodička (celý článek čtěte zde).

Nejpopulárnější destinace jsou v tomto případě Krugerův národní park, národní park Etosha, Chobe a další menší parky. Přinášíme vám pět tipů na místa, která by na vašem africkém seznamu rozhodně neměla chybět.

Krugerův národní park v JAR

Necelých 20 tisíc kimetrů čtverečních velký park je největším tahákem Jihoafrické republiky. Park je sice oplocen, ale turista má pocit, že je ve skutečné divočině. Příroda je v jednotlivých částech odlišná - na severu je to otevřená savana, v centrální části les a v jižní mix lesa, buše a savany.

Žijí zde všechna zvířata, která se v tomto regionu původně vyskytovala, od velkých stád slonů, žiraf, zeber, impal až po skupiny lvů, nosorožců a vzácných psů hyenovitých. Pokud máte štěstí, potkáte tu gepardy, leopardy nebo vzácnější a samotářské nosorožce dvourohé. V jezerech a řekách odpočívají hroši a krokodýli, napít se sem přicházejí stáda slonů, buvolů, antilop a zeber.

Nabízí se také možnost absolvovat pěší safari s ozbrojeným průvodcem, nebo se vydat na noční pochod buší. V noci vycházejí dikobrazi, hrabáči, hyeny a komby, zvířata, která přes den není možné vidět. Pohyb je zde zjednodušený díky asfaltovým cestám vybudovaným během války v Mozambiku.

Etosha v Namíbii

Etosha je považována za perlu mezi národními parky. Uvnitř se nachází obrovská bílá solná planina (4 600 m²), která je několik měsíců v roce zalitá vodou a její nejhlubší místo má 20 cm. Přilétají sem plameňáci a další vodní ptáci. V parku potkáte žirafy, nosorožce, slony, stáda zeber, skákavých antilop, pakoně a spousty impal.

Žirafy v národním parku Etosha v Namíbii

Je zde také poměrně jednoduché potkat šelmy. Například leopardi chodí pravidelně k napajedlu, stačí si tu v určitou hodinu na jednoho z nich počkat. Lvi se sice přesouvají, ale i oni mají svá oblíbená místa. Hlavními hrdiny Národního parku Etosha jsou nádherné antilopy přímorožce jihoafrického. Namibie je ovšem známá pouštními slony, což je největší poddruh slona afrického. Dospělí samci běžně dorůstají osmi tun. Opět je potřeba vědět kdy a kam vyrazit. Nejlepší dobou je období sucha, zvířata se zdržují u napajedel, a stačí tak na ně pouze čekat.

Národní park Chobe v Botswaně

Národní park Chobe se nachází na severovýchodní hranici Botswany. Park je tvořený zčásti lesem, buší a řekou Chobe a překypuje životem.

„Na řece se odehrává jedno z nejúžasnějších safari, můžete se tu plavit mezi hrochy, krokodýly a dalšími zvířaty a pozorovat spoustu vodního ptactva. A slonů uvidíte stovky,“ říká Pavel Fellner z Cestovní kanceláře SEN. Botswana má největší populaci slonů a v Chobe jich na 11 700 km² žije neuvěřitelných 120 tisíc.

Nejlepší dobou k návštěvě je období sucha (od května), kdy se zvířata stahují k řece. Z lodi si můžete vychutnat pohled na slony či různé druhy antilop. Chybějí jen nosorožci, ty bohužel pytláci vybili.

Kalahari a Nxai Pan v Botswaně

Kalahari je vyprahlá poušť a Nxai Pan je velká solná pánev uprostřed Botswany. V nehostinné oblasti se nacházejí místa, která jsou jako rajská zahrada uprostřed ničeho. Po pískové cestě se najednou ocitnete uprostřed oázy baobabů a palem.

Jezírka s vodou, která se zde často udrží celoročně, lákají velké množství zvířat. Přicházejí sem antilopy skákavé, pštrosi, žirafy, sloni, zebry a další. Pokud máte štěstí, natrefíte i na šelmy - lvy, gepardy a šakaly.

Leopardi jsou opatrnější, ale za soumraku nebo při úsvitu se také dají zahlédnout. Nikdy byste v tomto prostředí neočekávali takové množství a takovou rozličnost zvířat.

Mys Dobré Naděje v JAR

Je to malý park na „konci světa“ nedaleko Kapského Města v JAR a je domovem několika původních druhů zvířat. Najdete zde zebry horské, buvolce, antilopy, losy, paviány a pštrosy, kteří se rádi popásají na břehu Atlantického oceánu.

Neuvěřitelná je samotná příroda a v období od července do října je šance pozorovat ze břehu velryby. Nemusíte ani nasednout na loď. Delfíni, lachtani a tučňáci se zde vyskytují celoročně. Kdo má rád adrenalin, v okolních vodách se dá zažít potápění se žralokem modravým, známým jako lidožravým, nebo bílým. I Kapské město nabízí divokou přírodu.