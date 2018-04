Afghánistán: ztracený svět s anténou na střeše

Jen kopat latríny nestačí

Je třeba nejen kopat latríny, ale také měnit hygienické návyky Afghánců, říká Segolene de Beco (29), která v afghánském hlavním městě Kábulu - ale nejen v něm - pracuje ve službách Evropského úřadu pro humanitární pomoc ECHO.

Jak se v Afghánistánu cítíte jako žena a Evropanka?

Za sebe mohu říci, že dobře. Ctím místní pravidla chování. Já si tuto část světa vybrala, jsem zde ráda a nežiju tu první rok. Nicméně, zdejší lidé kladou důraz na jiné hodnoty než Evropané. A, samozřejmě, je co zlepšovat v oblasti ženských, či obecně lidských práv.

Afghánistán také není právě bezpečná země...

Pochopitelně, bezpečnost je v Afghánistánu vážným problémem. ECHO, tedy úřad, který rozděluje unijní peníze mezi ostatní humanitární organizace, má povinnost přímo na místě hovořit s lidmi o tom, jak jsou s projekty spokojeni. A co případně postrádají. Znamená to cestovat i na místa, kde hrozí nebezpečí. Snažíme se ale rizika co nejvíce snižovat.

V Paktii, provincii na hranici s Pákistánem, došlo k řadě násilností. Česká organizace Člověk v tísni tam za peníze získané od vašeho úřadu staví studny, nádrže na vodu, latríny. Je nutné projekt z bezpečnostních důvodů přibrzdit?

Celý Afghánistán má problémy s bezpečností a Paktie prostě je v Afghánistánu. Záleží do značné míry na našich partnerech, zda se cítí na to pracovat třeba v Paktii. My jim pomáháme ve vyhodnocování rizik, poskytujeme informace - bezpečnost mých lidí i našich partnerů je pro mě prioritou. Nicméně, lidé potřebují pomoc právě v místech, kde jsou problémy.

Co vlastně dělají lidé z organizace Člověk v tísni v Paktii? Kopou pro tamní obyvatele studny?

Pracují na tom, aby tamní lidé neumírali na nemoci z vody. Nehloubí jen studny, aby se pak sbalili a odešli. Vždy je třeba postupovat komlpexně, je třeba zajistit nezávadnost vody i do budoucna. Takže staví také latríny a hlavně, učí na ně místní obyvatele také chodit.

Jak kontrolujete partnerské organizace? Jde přece o peníze evropských daňových poplatníků...

...na které dohlížíme ostřížím zrakem. Stále tyto projekty sledujeme. Průběžně kontrolujeme, jak naši partneři utratili peníze, které jsme jim poskytli. Snažíme se zjistit, jak na pomoc reagují nejen místní úřady, ale i lidé. Proto pro ECHO pracují cizinci, kteří jsou méně spjati s konkrétním krajem, a mají tak možnost posuzovat projekty i jejich dopad objektivněji. Věřte mi, že po Afghánistánu cestuji, z jihu na sever a zpět. Pokud bych měla sedět na místě, tuto práci bych nevzala.

Setkala jste se v Afghánistánu s korupcí?

Naším úkolem je poskytovat peníze těm partnerům, které - mimo jiné - považujeme za transparentní. Umím si ale představit, že někteří lidé z těchto organizací mohou být vystaveni korupčnímu tlaku ze strany jednotlivců či komunit. Máme mechanismus, který má velkou šanci odhalit takové jednání, pokud by na něj partneři třeba přistoupili.