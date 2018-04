Afghánistán - země, o které se mluví

Afghánistán, trpící od konce 70. let nepřetržitým válčením, je opět pod leteckými útoky, tentokráte pod vedením Spojených států. Je to odveta za teroristický útok Usáma bin Ládina na New York a Washington 11. září, při kterém zahynulo přes šest tisíc lidí. Terorista Ládin se totiž ukrývá na území Afghánistánu a jednání o jeho vydání vládnoucím hnutím Taliban bylo neúspěšné.