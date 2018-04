Aerolinky šetří: zmenší se lžíce a platit se bude i za sáčky na zvracení

Americká společnost Northwest Airlines již lžíci vyřadila z příborního setu úplně, pokud není k některému typu jídla bezpodmínečně nutná. A není sama, potvrdil Paul Steele, ředitel IATA pro životní prostředí.

Japonské aerolinky JAL nedávno učinily pokus. Vyndali veškerý náklad z Boeingu 747 a rozložili ho na podlaze školní tělocvičny, aby zhodnotili, co je během letu opravdu nezbytné. Výsledkem testu je rozhodnutí, že veškeré příbory zkrátí o jeden centimetr.

"Pokud hovoříme o jumbu se 400 lidmi na palubě, a každý z nich dostane během letu 2-3 jídla, znamená to o dost méně kilogramů nákladu," vysvětlil Paul Steele. "Stačí si spočítat, kolik paliva to dělá za rok, a dostaneme se k docela slušné finanční úspoře."

Poplatky za sáčky na zvracení

Nejvíc kritiky za řadu mnohdy kontroverzních úsporných opatření se v posledních měsících sneslo na Ryanair.

Irská letecká nízkonákladová společnost nejprve oznámila, že se chystá zavést poplatek ve výši jedné libry za použití záchodu na palubě. Nedlouho poté pak přišla s tím, že zruší odbavovací přepážky na 146 letištích, čímž ušetří 44 milionů liber za rok (více ZDE).

Krátce na to následovalo prohlášení, že Ryanair nyní zvažuje, že si pasažéři budou nakládat zavazadla sami. Posledním krokem potom je poznámka šéfa O'Learyho v televizní show na britské televizní stanici SKY, že nejsou vyloučené ani poplatky za sáčky na zvracení.

Moderátor k tomu jen vtipně poznamenal: "Až budu nastupovat na váš let, jen mi prosím připomeňte, že se mi nesmí udělat špatně, určitě poslechnu."

Lehké, lehčí, nejlehčí

S různými důmyslnými úspornými opatřeními přicházejí i další aerolinky. Zbavují se palubních magazínů a bezcelní nákupní katalogy umisťují na monitory televizorů.

Odlehčují se i servírovací vozíky, místo jednotlivých pet lahví se voda rozlévá z větších rezervoárů.

Rovněž další generace sedadel budou nejspíš až o 30 procent lehčí než ty současné, hliníkové části postupně nahrazují mnohem lehčí kompozity.

Korpusy televizí se začínají vyrábět ze speciálních karbonových vláken, čímž se jejich váha zmenší až o polovinu.

Důvodem mnohých těchto úsporných opatření je hlavně snaha o úsporu paliva. Ta jde ruku v ruce s tlakem, který je na letecké společnosti vyvíjen zejména kvůli vysokým emisím oxidu uhličitého.

I proto se na výročním zasedání IATA v Kuala Lumpur v úterý 9. června 226 aerolinií zavázalo, že do roku 2020 dosáhnou nulového vzrůstu emisí oxidu uhličitého.

Letecký průmysl vkládá velké naděje i do alternativních paliv, ta by měla do roku 2020 činit až 6 procent leteckých paliv. Alternativní paliva z mořských řas již testovalo několik přepravců, např. Virgin Atlantic, Continental, Air New Zealand.