Aerolinky šetří, kde se dá. Piloti easyJetu si musí nosit vlastní kafe

Zdarma je jen horká voda

Vedení nízkonákladové společnosti easyJet zakázalo posádkám konzumovat zdarma nápoje včetně čaje, kávy i mléka. Nadále však mohou na palubě používat horkou vodu, napsal minulý týden britský deník The Daily Telegraph.

Na letech, které netrvají déle než 10 hodin, pak posádka bude dostávat místo dosavadních dvou teplých jídel pouze jedno.

"Ano, ode dneška žádný čaj ani kafe," potvrdil mluvčí easyJetu úsporná opatření. "V těžkých dobách si prostě musíme utáhnout opasky a každý musí přinést nějakou oběť," prohlásil.

Úsporné škrty zaměstnance easyJetu rozčilily. "To si opravdu myslí, že si s sebou budeme nosit sendviče a sáčky s čajem? Je to absurdní. Vždyť trávíme spoustu hodin ve vzduchu a na letištích musíme být velmi brzy ráno. Nabídka horké vody už je jen urážkou," uvedl jeden z nich pro britský list The Sun. "Místo easyJet by se aerolinky měly přejmenovat na meanyJet," zdůraznil (meany ve smyslu mizera, lakomec...).

Letecký průmysl v krizi

Tato opatření odrážejí hospodářský pokles v celém leteckém průmyslu, kterému se aerolinky snaží čelit rušením nevýnosných leteckých linek i všemožnými úsporami. V důsledku prudkého zdražení ropy loni v létě klesly zisky easyJetu za minulý rok o 45 procent, počet cestujících se snížil denně o zhruba 7 600.

Zakladatel společnosti Stelios Haji-Ioannou už v listopadu varoval, že bude muset přistoupit k razantnímu snižování nákladů včetně omezení nákupu nových letadel.

Ekonomické ztráty hlasí nejen nízkonákladovky, ale téměř všechny větší společnosti. Podle statistik Mezinárodního sdružení leteckých přepravců IATA přišly hlavní světové aerolinky v minulém roce o celkovou částku 8,5 miliardy dolarů (zhruba 173 miliard Kč), což bylo o 5 miliard dolarů více oproti původním prognózám.

Úspory na palubách ČSA

Snižování nákladů se nevyhnuly ani ČSA. Ty začaly před nedávnem výrazně omezovat servis pro cestující v turistické třídě - o tři kilogramy se snížil limit hmotnosti odbavených zavazadel, z paluby zmizel denní tisk a za některé občerstvení se nově platí.

Minulý týden se také objevily zprávy, že ČSA chtějí propustit 200 lidí, pokud zaměstnanci nepřistoupí na snížení platů o 6,5 procenta.

Úsporná opatření v souvislosti s posádkou ovšem národní letecký přepravce zatím nechystá. Občerstvení i nealkoholické nápoje má palubní personál v letové době zdarma.

"Posádky obdrží během letu nealkoholické nápoje podle své osobní potřeby. Do letadla si stejně jako cestující z bezpečnostních důvodů nemohou nosit vlastní nápoje," uvedla na dotaz iDNES.cz Marcela Fialková z tiskového oddělení ČSA.

Rozčilení cestující

Snižování nákladů různých aerolinek se nesetkává u pasažérů s pochopením. Avizovanou platbu kreditní kartou za záchodky na palubě Ryanairu kritizovaly stovky lidí na různých cestovatelských serverech.

V souvislosti s novými úsporami easyJetu pak jedna z cestujících svérázně poznamenala: "Hlavně ať si pilot nezapomene termosku s kafem doma, aby za letu neusnul. Abychom si tímto šetřením nenašetřili na nějakou pořádnou tragédii."