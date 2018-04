Advent začíná! Kde si užijete vánoční trhy a zářící vánoční stromy

Pravé kouzlo českých Vánoc

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze mají kouzelnou atmosféru.

Praha slaví Vánoce na celé řadě míst, ale ty nejkrásnější vánoční trhy bývají na Staroměstském náměstí. Nikde jinde si totiž neužijete oslnivou kulisu historických domů a chrámů, a pokud jednou zažijete staroměstské trhy pod sněhem, nikdy na ně nezapomenete. Těšit se můžete na desítky stánků s drobnými dárky a tradičními pochutinami, na několikrát oceněné svařené víno podle speciálního receptu i na betlém s živými zvířaty.

Sváteční atmosféru podtrhne v sobotu 28. listopadu rozsvícení vánočního stromu, který letos do hlavního města zamíří z České Lípy. Vánoční trhy v Praze potrvají do 6. ledna 2016 a kromě Starého Města si je užijete například také na Václavském náměstí, skvělou atmosféru nabízejí také vánoční trhy na náměstí Republiky a vánoční trhy na náměstí Míru.

Vánoce se značkou UNESCO

V Českém Krumlově se vánoční strom na náměstí Svornosti rozsvítí v pátek 27. listopadu.

Rádi poznáváte zajímavá místa? Pak je předvánoční období ideální třeba pro návštěvu některých českých a moravských měst, zapsaných mezi památkami UNESCO. Třeba v Českém Krumlově si advent a Vánoce vychutnáte na jarmarku a u vánočního stromu na náměstí Svornosti, který se bude slavnostně rozsvěcet v pátek 27. listopadu, a také při procházce rozlehlým zámeckým areálem.

Na Vánoce se těší i medvědi v českokrumlovském hradním příkopu.

Ještě o den dříve, ve čtvrtek 26. listopadu, budou rozsvěcet vánoční strom v Kroměříži. Vánoční atmosféru neslibují jen trhy a Arcibiskupský zámek, ale také Muzeum Kroměřížska, které nachystalo Vánoční ladění. Prohlédnete si nazdobené stromečky a vánoční tabule dle aktuálních trendů, a můžete také navštívit muzejní obchůdek, koupit si vánoční ozdoby a až do čtvrtka 31. prosince zdobit baňky podle vlastní inspirace. Otevřeno je od úterý do neděle od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, za baňku a materiál na její vyzdobení zaplatíte 40 Kč.

Kde se bude rozsvěcet?

Koncerty, divadelní představení pro malé i velké diváky, výstavy, módní přehlídky, kulinářské produkce, tvůrčí dílny, řemeslné trhy a další akce nabídne také Budějovický advent. Vánoční strom se slavnostně rozsvítí v sobotu 28. listopadu, tradiční přílet anděla z Černé věže je ohlášen na sobotu 5. prosince.

V Písku zahájí oslavy adventu nedělní rozžehnutí vánočního stromu na Velkém náměstí a vypouštění balónků s dopisy Ježíškovi.

V sobotu se rozsvítí vánoční stromy také v Třeboni, v Domažlicích, ve Slaném, anebo strom splněných přání na nádvoří zámku ve Světlé nad Sázavou. V rumburské Loretě se chystá zahájení adventu s výstavou betlémů a žehnáním adventních věnců a do Toulcova dvora v Praze jste zváni na Mikulášský staročeský jarmark.

V neděli 29. listopadu můžete být svědky rozsvícení vánočního stromu v Plzni a prohlédnete si přitom zdejší vánoční trhy. V Písku zahájí oslavy adventu nedělní rozžehnutí světel vánočního stromu na Velkém náměstí a vypouštění balónků s dopisy Ježíškovi, tradiční adventní trhy se 29. listopadu odehrají také v areálu Chvalské tvrze na okraji Prahy. Vánoční stromy rozzáří také podvečer první adventní neděle na Znojemském adventu, na vánočních trzích na Krakonošově náměstí v Trutnově, v Liberci či ve Svitavách.