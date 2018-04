Indiáni, santoni nebo Popelka. Kam vyrazit na netradiční advent

Amerika s vůní punče a bavorské klobásy

Hledat na tomto místě vánoční trhy by mě vlastně vůbec nenapadlo. Pullman City je westernové město v nitru bavorského lesa (1,5 hodiny autem od Strakonic), jímž se od jara do podzimu prohání stádo bizonů, chrastí tu kola dostavníků a indiáni a kovbojové tu svádějí divácky atraktivní bitky, se v polovině listopadu mění na jednu velkou americkou vánoční show.

Kdyby mi to nepřipadalo trapné, tak zírám s otevřenou pusou. Wow! Dokonce i Santa Claus tu houpe na kolenou zvědavou drobotinu a rodiče nasávají ze vzduchu tu pravou Ameriku.

Stačí přivřít malinko oči a připadáte si jako na Divokém západě šmrncnutém newyorskými ulicemi. Tisíce žárovek ve všech možných podobách osvětlují už tak sám o sobě zajímavý ambient. K tomu přidejte bavorské klobásy a pravý německý vánoční punč nebo svařák a dostanete kombinaci, která vybočuje ze všech zaběhlých akcí tohoto typu.

Na děti tu čeká úplně jiná romantika, než jsou z vánočních trhů zvyklé. Tak zaprvé – péct cukroví a vyrábět vánoční ozdoby budou ve vytápěném velkém teepee. To už samo o sobě představuje poutavý předvánoční zážitek.

Pak se vydají nasvíceným údolím a projedou se v dětském polárním expresu. Nebo vyrazí na vánoční výpravu s pochodněmi a pěvecky souzní se zpívajícím Santa Clausem. A samozřejmě ty dárky. I tady se naděluje!

Potom se celá rodina prochechtá vystoupením kouzelníka, zatají dech u ohňové show, děti si pojezdí na ponících, zatímco se z rodičů stanou zdatní trenéři jezdectví, a jako závěr si všichni ve sklářské dílně vyfoukají svoji vlastní vánoční ozdobu. Samozřejmě tu nejkrásnější.

Pokud by vám tohle všechno bylo málo, začíná 23. prosince speciální vánoční týden s mezinárodním setkáním percht a krampusů, s živou muzikou, tanečními kurzy, workshopy a závěrem v podobě mega silvestrovské party.

Vánoční Pullmann city je otevřeno od pátku do neděle od 17. listopadu do 1. ledna. Více na www.pullmancity.de.

Autor: Alena Daňková

Moritzburg: Vzhůru do pohádky

Ona běží ze schodů, on utíká za ní, ale už ji nezastihne. Jediné, co teď o půlnoci najde, je malý střevíček. Ano, to je Popelka. Pohádku jste už jistě viděli nesčetněkrát a balustrádu, u které si Libuše Šafránková povídá s koněm Juráškem, sál, v němž jako nejkrásnější z nejkrásnějších tančí s Pavlem Trávníčkem, i ony schody, po nichž nakonec prchá, znáte možná jako své boty.

Ale vidět to všechno naživo, to je jiná. Nyní k tomu máte skvělou příležitost. Zámek Moritzburg v Sasku (53 minut po dálnici z Ústí nad Labem), kde se pohádka oblíbená v Česku i Německu odehrává, otevírá výstavu věnovanou Aschenbrödel. Tak se totiž Popelce v Německu říká. Výstava je i v češtině, včetně audioprůvodce a knihy o filmu.

I vy se navíc můžete stát Popelkou. Nebo Droběnou či kuchtíkem. Na akci si můžete vyzkoušet jejich kostýmy a nechat se v nich vyfotografovat. Pokud se do Saska vypravíte už tuto sobotu, nebo pak 13. ledna či 3. února, můžete pohádku sledovat přímo na zámku, a to v češtině.

A když propásnete adventní čas a zavítáte na zámek až 26. ledna, nelekejte se, pokud vás osloví přímo sám princ. Pavel Trávníček se totiž na zámku setká s návštěvníky. Ale ať už dorazíte kdykoliv, vždycky budete mít k dispozici jedno pohádkové přání.

Při vstupu dostanete lískový oříšek, který můžete při odchodu vhodit do stroje na přání. A Popelčiny oříšky, jak známo, nikdy neselžou. Veškeré informace (v češtině) najdete na www.schloss-moritzburg.de.

Autor: Lucie Suchá

Marseille: Půjdem spolu pro figurky

Provence před Vánoci zaplaví davy figurek. Oblast se totiž změní v jeden velký trh s postavičkami do betlému. Aix-en-Provence, Avignon, Carpentras, Menebres, Arles, Aubagne... tady všude je můžete vybírat a dokupovat.

Ten úplně největší trh je ale v Marseille, pravidelně se tu koná už od roku 1897 vždy od poloviny listopadu do konce prosince (letos od 18. listopadu do 31. prosince). Založen byl ale mnohem dřív, v roce 1803.

Tradici výroby hliněných figurek do betlémů má v Provence na svědomí jistý kapucínský mnich, který v 17. století poprvé okopíroval velké betlémské figury vystavené v kostele do miniaturní podoby pro domácí použití. Což se hodilo hlavně v 18. století, kdy byly během Francouzské revoluce v kostelích zakázány půlnoční mše a stavění betléma.

Marseillani však nechtěli o tuto tradici přijít a začali si stavět malé betlémy doma, kam pouštěli návštěvníky. Zvyk stavení domácího betlému se pak postupně rozšířil do všech domácností. A zákonitě se začali objevovat první výrobci figurek.

Opravdový rozkvět řemesla pak nastal v 19. století, kdy tzv. santonáři (les santons – figurky) začali vyrábět i figurky, které představovaly běžný provensálský život.

Dnes je několik tradičních výrobců hliněných betlémových figurek v Marseille a v Aix-en-Provence a ve vesnicích v okolí. Používají dřevěné formy a hliněné vypálené figurky pak ručně malují. Prodávají se i nenamalované, aby si je děti mohly vyzdobit samy.

Autor: Pavla Elsterová

Zell am See: Mráz běhá po zádech

Když vám vánoční shon, nákupy, cinkání zvonků a blikání všech možných světýlek leze na nervy, vyrazte do hor, tam je často adventní atmosféra ještě pravá. Já se podívala do Zell am See v Salcbursku, které je vyhlášené svými průvody čertů nebo, jak jim v Rakousku říkají, krampusů.

Šestého prosince večer do centra tohoto půvabného alpského městečka vtrhne horda příšer, které řinčí řetězy a občas i někoho přetáhnou. Není jim vidět do tváře, jsou tedy anonymní a dokážou být opravdu odporné.

Děti jsou strachy bez sebe a dospělí se baví a popíjejí svařák. Pokud nepřetáhnou právě vás, budete vzpomínat s úsměvem.

Autor: Natasa Kames

Hauzenberg: Kámen a slunce

Jsou to asi ty nejzajímavější vánoční trhy, které jsem kdy viděla. Vlastně se ani tak docela nedá říct, že by to byly trhy. Už jen ten přístup. Blížíte se k hlavnímu vchodu s davem lidí, kteří právě vystoupili z autobusu (jinak se sem ani nedá dostat), a najednou se před vámi otevře panorama Alp.

Teď. Právě zapadá slunce. Nahoře mraky, dole kopcovitý terén Bavorského lesa a mezi tím zbytkovými paprsky osvětlený pruh alpských štítů. Uděláte pár kroků, zaplatíte vstupné a vejdete do světa, který vás okamžitě pohltí geniem loci. Do bývalého kamenolomu.

Vítejte na možná nejzvláštnějších vánočních trzích v Bavorsku! Adventní trhy v Hauzenbergu se nazývají Granit Weihnacht nebo také Christkindlmarkt im Stoabruch.

První, co vás zcela ovládne, jsou historické záběry z bývalého kamenolomu promítané na velkou skalní stěnu nad vodní plochou. Uprostřed ní je nasvícený vánoční strom, který se do detailu odráží na hladině. Působivé.

Pak vás zašimrá v nose pár místních kulinářských specialit, vyzkoušíte si několik pletených čepic, obhlédnete vyřezávané svíce a hvězdy, postojíte, popijete, poklábosíte. Prostě vydechnete a užijete si místa, které má takový náboj, až se člověku nechce věřit tu obrovskou dřinu, která běží na skále nad hlavou.

Jedno doporučení – vyhněte se víkendu. Nával je tu velký, a pokud už se dokážete probojovat na odstavném parkovišti do autobusu, pak vás za hlavním vstupem začne unášet dav návštěvníků, ani nevíte kam. Já jezdím pravidelně ve čtvrtek na začátku adventu (s postupujícím prosincem to tu houstne i o pracovních dnech). Do Hauzenbergu se dostanete za necelé dvě hodiny autem z Českého Krumlova.

Autor: Alena Daňková

Záhřeb: Do tunelu!

Tady se žije venku a je úplně jedno, jestli vám na hlavu praží slunce nebo padají sněhové vločky. Chorvati se zkrátka rádi baví, a to jak mezi sebou, tak na nějakém mejdanu. Hned při první procházce vánočně vyzdobeným městem mě napadlo, jak citlivě dokážou skloubit tradice, víru a moderní pojetí zábavy.

Kromě typických stánků s ručními výrobky, horami jídla a voňavým svařákem, které najdete v každé evropské metropoli, tu potkáte něco, co zkrátka jinde ne. Jestli si opravdu chcete užít koledy, nechoďte do kostela, ale do starého tunelu Grič.

Za mimořádnou atmosféru může nejen zdejší skvělá akustika, ale také famózní 3D barevná světelná projekce měnící betonové stěny v kouzelné místo hlubokého zasněženého lesa se stříbrnými jedlemi a ledovými jezery.

Přímo před záhřebskou katedrálou pak stojí betlémská scéna jako vystřižená ze Svaté země. Marii, Josefa, Ježíše i tři krále představují živí lidé. Nejsou to žádní náhodní herci, ale mladí lidé, kteří ještě přednedávnem žili na ulici a byli často závislí na drogách. Pomoc našli u komunitního společenství, které betlém každoročně pořádá.

Slušným úletem je také zimní kino v Ljetne pozornici Tuškanac. Kromě promítání tu pořádají i nejrůznější kreativní workshopy. Když sem zavítáte na Silvestra a vezmete s sebou děti, přivítáte Nový rok zimním koktejlem a vaše ratolesti dětským šampaňským.

Vánoční trhy v Záhřebu jsou opravdu jedinečné. Jestli přemýšlíte, že zrovna sem letos vyrazíte, tak navštívíte ty nejlepší. Alespoň podle sta tisíc cestovatelů z celého světa, kteří Záhřeb poslali v hlasování na stupně vítězů. Letos se trhy budou konat od 2. prosince do 7. ledna.

Autor: Markéta Foktová

Rothenburg: Tady Vánoce nekončí

Nestihnete už do Vánoc nikam vyrazit? Tak to klidně odložte na letní prázdniny. V bavorském městečku Rothenburg ob der Tauber si jako na pražských či vídeňských vánočních trzích budete připadat třeba i v červenci.

A i když vám, stejně jako mně, může přijít zvláštní procházet se kolem rozsvíceného vánočního stromu v kraťasech, jde to. Pokračovat pak můžete do Vánočního domu s vánoční vesničkou a Německého muzea Vánoc.

Zatímco historická expozice se věnuje vývoji tradičních ozdob, zmíněná vesnička nabízí řadu zcela originálních kousků, které jinde nekoupíte. Taková koule ve tvaru okurky nakládačky vyloudí při procházce mezi regály na nejedné tváři pobavený úsměv.

Celé to šílenství mají na svědomí Wohlfartovi, kteří sem přišli z Krušných hor. Nápad prodávat vánoční zboží přišel v roce 1964, když u nich jejich americký přítel obdivoval starou hrací skříňku právě z Krušných hor.

Ze západu Čech Wohlfartovi dodnes nakupují dřevěné hračky pro své obchody, kterých mají po Evropě hned několik.

Autor: Jana Hájková