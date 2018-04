Adrenalin v neděli u Příbrami nebude. Letadla nevyletí kvůli počasí

, aktualizováno 10:40

Poprvé za patnáct let, co se na letišti Příbram - Dlouhá Lhota koná každoroční letecký den, se musí program zrušit. Předpověď počasí na neděli 18. září je pro letadla krajně nepříznivá. "Musíme to zrušit. A doufat, že za rok to bude lepší," řekl iDNES.cz hlavní organizátor Vladimír Labuda.