Adrenalin brodů Bílého potoka

JAK SE TAM DOSTAT



Půjdete-li pěšky, pak nejlépe autobusem do Velké Bíteše. Pokud by se vám zdálo údolí příliš dlouhé pak lze začít, resp. skončit třeba v obcích Javůrek, Maršov, Svatoslav nebo u dálničního motorestu Devět křížů.



Pojedete-li na kole, pak je nejlepší dopravit se vlakem do stanice Vlkov u Tišnova nebo Osová Bitýška (trať č. 250 Brno – Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod. Z cíle ve Veverské Bítýšce jezdí autobusy do Brna. Na kole lze dojet k vlaku do Čebína (rovněž trať č. 250).