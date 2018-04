"Achtung Radar!" varují v Rakousku

Platí také další základní poučka: nikdy nenabízet policistovi "peníze do kapsy", jak se to někdy stává v zemích střední a východní Evropy. Pokus podplatit rakouskou dopravní policii totiž obvykle končí velmi špatně, mnohdy i před soudem. Záludné jsou zejména příruční radary v zaparkovaných autech. Pevné radary totiž pro běžné motoristy, kteří překračují rychlost méně než o deset kilometrů v hodině, velké nebezpečí neznamenají - městské řidiče "vyfotografují" většinou až při sedmdesátce a na dálnicích až při rychlosti kolem 150 kilometrů v hodině.

Rakouský pevný radar si své oběti zatím zaznamenává na film a prý z ekonomických a personálních důvodů bývá nastaven na toleranci 20 kilometrů v hodině - jinak by se filmy musely měnit denně. Od příštího roku však policie nainstaluje nová zařízení, která již nebudou tak benevolentní a digitální fotografii každého provinilce ihned přenesou do databanky ministerstva vnitra. Na rakouských silnicích je i bezpočet varovných světel, která upozorňují řidiče na překročení povolené rychlosti. Ve Vídni se sice běžně překračují povolené rychlostní limity, i ti "nejotrlejší" si málokdy troufnou spěchat rychleji než 20 kilometrů v hodině nad limit.

V alpské republice se jezdí velmi ohleduplně, a tak není zvykem vidět to, co je v České republice a na Slovensku téměř běžným jevem: kolona se krokem plazí po hlavní silnici a řidič na vedlejší půl hodiny čeká, než se nad ním někdo ustrne a pustí ho. Chodci nejsou lovnou zvěří a většina řidičů je ochotně pouští přes vozovku. Jako mimořádně závažný přestupek rakouská policie posuzuje nedání přednosti chodcům před školami a nemocnicemi či bezohledně rychlou jízdu, jejíž obětí by se mohly stát děti. Tak jako v České republice a na Slovensku i v alpské republice si rádia zvyšují popularitu hlášeními o místech, kde policisté střeží maximální povolenou rychlost. Proto je v zájmu vlastní peněženky rozumné naladit si na autorádiu některou z místních stanic, které navíc vysílají kvalitní dopravní informace: je tak možné vyhnout se i stále častějším zácpám. "Muži s radary" v kožených bundách a s bílými čepicemi se v Rakousku za svou práci nestydí, a v jednom rakouském týdeníku před časem dokonce ochotně pózovali se svými "zbran ěmi". Týž časopis dokonce zveřejnil seznam všech pevných radarů v zemi.

Pohyblivé hlídky ale mění své revíry každou chvíli, a proto v Rakousku platí: "Achtung Radar!" - může být kdekoli.