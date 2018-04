VIDEO: Odplavená irská pláž je po 33 letech zpátky. Moře vrátilo písek

V roce 1984 udeřily na pobřeží Irska silné bouře a z písečné, 300 metrů dlouhé pláže u města Dooagh na ostrově Acaill nezůstalo kromě kamenů a malých jezírek nic. Stovky tun písku tehdy zmizelo v moři. Letos je Atlantický oceán vrátil zpět.

„Pro nás je to velice důležitá událost,“ řekl serveru Irish Times Sean Molloy z tamní turistické kanceláře. V okolí původní pláže byly čtyři hotely a spousty nájemních domů pro hosty. Pro ostrov, kde bydlí pouze 2 600 obyvatel, šlo o důležitý zdroj peněz.

V současné době se na ostrov velký asi jako Plzeň ročně podívá 150-180 tisíc turistů. S novou pláží by jich mohlo být mnohem více. „Ostrov už má pět pláží s modrou vlajkou a doufáme, že jejich celkový počet by se teď mohl rozšířit na šest,“ doplňuje Molloy. Zároveň vybízí návštěvníky k opatrnosti. „Protože se písek vrací zpátky, nevíme jak moc je pláž bezpečná. Současný stav se kdykoliv může změnit. Ještě to nějaký čas potrvá.“

Emmet Callaghan z městečka Dooagh vzpomíná, že podobný případ nastal už v minulosti. Podle něj pláž zmizela i v devadesátých letech 19. století a písek se vrátil zpět zhruba po 40 letech.