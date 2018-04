Acapulco žije v noci

A pak to začíná. Hlasatel ještě zvyšuje napětí. Představuje jednotlivé borce

a mluví o nich v těch největších superlativech. Nejstatečnější synové mexického lidu... A už skáče první. Odrazí se. Ve vzduchu se pootočí, zaujme správnou

polohu a řítí se šipkou k mořské hladině. Dvacet, třicet metrů. Elegantně a

efektně zmizí pod vodou. Diváci vzrušeně vydechnou. Za chvilku se skokan objeví na hladině a plave ke břehu. Aplaus.



Acapulco žije ze své bývalé slávy. Je to legenda, kterou proslavil i Belmondo ve slavném filmu Muž z Acapulca z počátku sedmdesátých let. "To byl doba, kdy bylo Acapulco na vrcholu," říká Čech, který se v Mexiku oženil a střídavě žije v Evropě a Latinské Americe.

Dřív sem jezdili Američané a utráceli tady, na jihu Mexika hromadu peněz. Ale pak Acapulco přestávalo stačit a tak pro movité turisty vyrostla nová střediska. Třeba supermoderní a nevkusný Cancún na pobřeží Karibiku. Ale Mexičani na své Acapulco nezapomněli. Stále sem jezdí spoustu lidí z Mexika City a jiných vnitrozemských měst. Mexičané se rádi baví a Acapulco je především město zábavy.



Přes den se ulice a bulváry rozpalují do nesnesitelné teploty. A všude je spousta aut. Centrum města jako by nebylo přes den k žití. Kdo může, jezdí na pláže za město, protože pláže v Acapulcu nejsou žádné terno. Za městem je moře čistší a vlny větší. Ale večer to vypukne. Obří diskotéky, lodě, které vás vozí po zálivu a

na nichž se tančí a zpívá, kluby, bary, restaurace. Acapulco žije především v noci.



Jakmile někde zazní hudba, Mexičané, míšenci původních Indiánů a přistěhovalců ze Španělska, vyskočí a už tančí. Že je většina žen při těle a pro Evropana nepříliš vkusně oblečena? To tady nikomu nevadí. Teď je zábava, teď se můžeme vyřádit. Alkohol se sice popíjí, ale v nijak závratném množství. Většina Mexičanů nepotřebuje alkohol ve velkém množství, aby se "odvázala". Jsou veselí i bez něj.

Zábava žije až do rána. Světla blikají a lákají hosty na diskotéky a do

klubů. Na náměstích je i pozdě v noci spousta lidí, výjimkou nejsou ani děti.



Ale jak se blíží ráno, ulice se vyprazdňují, ruch ustává. Za chvilku, až se první paprsky přehoupnou přes obzor se z Acapulca zase stane to nudné, rozpálené město. A všichni zase budou čekat na večer...