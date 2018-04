Aby vaše první jarní jízda nebyla poslední

Se servisem kola na tom budou nejhůř ti, co se na něm projeli ve slané břečce a kolo potom důkladně neumyli. Sůl se dostane všude a dokáže nekompromisně nahlodat duralové i ocelové komponenty. Pak je zřejmě nejlepší dát kolo do servisu a nechat všechno rozebrat a vyčistit (bohužel včetně peněženky).

V případě, že se rozhodneme kolo připravit sami, věnujeme pozornost hlavně komponentům, na kterých závisí naše bezpečnost - brzdovému systému, plášťům a následně kontrole konstrukce rámu a kol. Neopomeneme ani funkčnost řazení.

Brzdy

U ráfkových brzd je nutné průběžně kontrolovat hlavně stav a nastavení špalíků, samozřejmě i stav lanek a bovdenů. Seřízení brzd závisí jednak na vzdálenosti špalíků od ráfku, ale také na poměru tahu páky vůči čelistem. Většinou se brzdy nastavují tak, aby ve čtvrtině dráhy páky začalo kolo brzdit.

Nezbytná je i kontrola nastavení špalíků vůči ráfku. Ty musí přesně kopírovat jeho brzdné plochy a nesmí se dotýkat pneumatiky ani hrany ráfku.



Pro optimální funkčnost lanka jeho povrch naolejujeme

Současně zjistíme také stav probrždění ráfku, v čemž nám pomohou - pokud je na kole máme - stále viditelné kontrolní body či proužky. Vycentrování čelistí vůči ráfkům je možné u čelisťových brzd doladit centrálním šroubem, u pružin bočními šroubky. Finální ladění lze provádět stavěcími (vymezovacími) kolečky u pák, u silničních kol přímo na čelistech.

Cyklisté s kratšími prsty mají u mtb možnost pro snadnější ovládání nastavit vzdálenost páky od řídítek. Poslední kontrola je utažení veškerých šroubů na brzdovém mechanismu, důležitá je dostatečná fixace lanka.

Do jiných systémů, ať jsou to např. torpéda či hydraulické brzdy, by se měli pouštět jen ti, co s tím mají zkušenost. U všech lankových brzd je základem čistota systému, proto i moderní bovdeny s teflonovými či jinými pouzdry je dobré promazat.

Servis řazení

Řazení je zatím většinou shodné, ovládá se pomocí lanek v bovdenech. Proto je jejich údržba totožná s brzdovým systémem. U řadičů preventivně zařadíme i při uskladnění takové převody, které nenamáhají pružiny v přesmykači a přehazovačce. Jedná se o zařazení na malé kolečko a malý převodník, ale pozor na inverzní chod. Příkladem jsou vyšší řady Shimano, kde je nutné volit u přehazovačky největší pastorek.

Seřízení chodu řazení je u mtb možné stavěcími kroužky u řadičů, případně stejně jako u silniček na přehazovačce nebo na vsazených stavěcích adaptérech. Tím docílíme toho, že řetěz dosedá na pastorek či převodník v optimální poloze.

Rozsah přehazovačky a přesmykače vymezují dva označené šroubky. Největší pozornost věnujeme polohám přehazovačky a přesmykače, ve kterých může dojít ke kontaktu s dráty nebo s klikou. Seřizování se vždy provádí pouze nepatrným pootočením šroubků, případně stavěcích kroužků u řadičů.

Ostatní vybavení

Přesvědčíme se o stavu pneumatik, sjetí dezénu. Naseknutí pláště, případně jeho zpuchření, může být zejména ve vyšších rychlostech nebezpečné. Obdobně je na tom i vycentrování kol, kontrola utažení řídítek, představce i sedla. Vše opticky zkontrolujeme, případně zkusíme, zda komponenty "nezarostly" do rámu, případně jestli nejsou někde naprasklé.

V případě kovových komponentů srostlých k sobě je dobré použít kapku brzdové kapaliny či jiných k tomu určených roztoků jenž naruší struktury spoje. Je dobré zkontrolovat i dráty v kolech včetně niplů i stav ráfků okolo nich. Do případného centrování a dotahování drátů by se měli pouštět jen ti, co vědí jak na to. Určitě není na škodu mít kolo a zejména řetěz pořád ošetřené správnými mazadly.

Také stav sedla či gripů (prasknutí, zpuchření apod.) by se měl řešit, na delší vyjížďce se potom tyto neduhy jezdci nevyplatí. Neopomeneme ani výbavu, např. stav osvětlení (baterie v blikačkách), náhradní duše či lepení, stav hustilky apod. Samozřejmě si zkontrolujeme i oblečení, tretry, ale hlavně stav přilby, zda není někde naprasklá apod.

Ceny služeb v cykloservisech v Praze - orientační ceny Harfa Sport

Českomoravská 41, Praha 9 Bikeexpert

Karlovo nám. 29, Praha 2 Programcycle



Finská 7, Praha 10 Celková prohlídka, promazání, seřízení 300 Kč - 600 Kč podle rozsahu zakázky od 600 Kč - 800 Kč komplet podle rozsahu práce 500 - 2500 (specializují se na kvalitní produkty) Celková oprava středového složení 150 Kč zapouzdřený střed 50 Kč, klasický 150 Kč od 150 Kč - 500 Kč Výměna 1 - 3 drátů vč. centrování cca 120 Kč 100 - 120 Kč 100 - 150 Kč Výměna, příp. oprava duše 75 Kč 30 Kč 50 Kč, pro stálé zákazníky zdarma Ostatní práce - sazba za 1 hodinu - 250 Kč / hod od 350 Kč / hod Lhůta zhotovení zakázky od 2 - 5 dnů podle rozsahu zakázky,

do 24 hodin s příplatkem 50% od 2 - 6 dnů, do 24 hodin mimo sezonu běžně, v současné době stále možné od 2 - 5 dnů, do 24 hodin pro stálé zákazníky bez příplatku, pro ostatní příplatek 30%