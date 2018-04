Aby jízda nebolela, nastavte správně posed na kole

Hovoříme nyní o nastavení optimálního posedu, takového, který nejen umožní efektivní využití námi vynaložené energie, ale hlavně pomůže předcházet bolestem zad, rukou, pozadí i třeba rukou a ramen.

Lidské tělo je sice přizpůsobivé a nemá problém přivyknout téměř žádnému extrému, otázka ale zní, proč bychom jej měli zbytečně zatěžovat více, než je nutné.

Když jsme toto téma poměrně nedávno otevřeli v našem časopisu, periodiku pro cyklisty, pro něž je jízda na kole oblíbeným koníčkem, o němž doslova hltají informace, byli jsme překvapeni odezvou na něj - bylo z ní zřejmé, že byť jde o entuziasty, právě toto téma je stále aktuální.

Na nic nečekejte

Na nastavení posedu by mělo dojít hned po koupi nového kola. Zatímco při jeho výběru si mnoho lidí je jisto, zda dát přednost kolu horskému, silničnímu či krosovému, v otázce správné pozice cyklisty jedoucího na kole již mnozí tápou.

Pokud si ani vy nejste jisti, zda sedíte správně, vězte, že s ohledem na délku adaptace na změny je začátek sezony, období před prvními výlety, ideálním časem pro experimentování a provádění úprav.





Univerzálně naprosto správný posed na kole však neexistuje - ne že bych vás chtěl odradit ještě předtím, než se pustíte do prvního zásahu, ale je fakt, že optimální posed se vždy liší podle toho, zda jezdíte sportovně či rekreačně, na kole horském či silničním, z kopce dolů nebo brouzdáte krajinou.

A nebo: když se některého cyklisty zeptáte na důvody jeho zcela nesmyslné polohy na bicyklu, dostanete odpověď, že je výsledkem léta trvajících pokusů zabránit bolestem některé části těla. V tomto případě účel světí prostředky.

Existuje ale několik základních kroků, jejichž pomocí docílíte nastavení pozice velmi blízké té optimální. Jsou to jednoduché zákroky, co vaši jízdu zbaví negativních prožitků. Pro správnost nastavení je dobré, aby následovaly za sebou v pořadí, v jakém o nich bude dále psáno.

Poloha nohy na pedálu

BĚŽNÉ PEDÁLY

Pokud používáte nášlapné pedály, tento bod můžete pročíst jen letmo. Důležitou informací pro vás bude, že noha by na pedálu měla být nejlépe položena tak, aby jeho osa pomyslně procházela pod nejširším místem chodidla, tedy středem kloubu palce, a osa chodidla byla zhruba rovnoběžná s osou kola, případně jen lehce vtočená dovnitř.

Pokud vás trápí bolesti chodidel, vězte, že by mohly pomoci turistické cyklistické tretry - nebrání chůzi, není třeba je používat s nášlapnými systémy pedálů, ale jsou vhodné i na pedály běžné. Mají však tužší podrážku, která lépe rozloží tlak pedálu na chodidlo na větší plochu.





NÁŠLAPNÉ PEDÁLY

Dále již pokračujme informacemi pro majitele treter a nášlapných pedálů. Nastavením zarážek na tretře musíme dosáhnout optimální polohy chodidla vzhledem k podélné i příčné ose pedálu.

Za univerzální předozadní nastavení se považuje stav naznačený výše, kdy osa pedálu prochází pod tzv. valem palce, to jest přibližně v nejširší části chodidla.

Podélná osa chodidla by měla být rovnoběžná s osou rámu. Často vídáme i mírné vbočení pat směrem k rámu, které může lépe vyhovovat stavbě kolenního kloubu. Pokud jde o několik málo milimetrů, lze tuto pozici tolerovat. Drobné nuance při šlapání eliminují systémy, které dovolují patě v určitém rozsahu volný pohyb do stran.

Poloha sedla

VODOROVNÁ POLOHA

Sedlo by mělo být vždy ve vodorovné poloze, maximálně pro lepší oporu při silových záběrech se špičkou lehoulince zvednutou - jiným nastavením zdraví ani výkonu neprospějeme.

Jednoduchou pomůckou pro správné nastavení je optické porovnání sklonu sedla například s okenním parapetem či jinou hranou, jejíž vodorovnost by měla být zaručena.





VÝŠKA

Výšku sedla pak nastavujeme vzhledem ke klice v její dolní úvrati. Prvotní přibližné nastavení provedeme tak, že kolo zapřeme sedlem do podpaží, natáhneme ruku a prsty - konečky nejdelšího by měly správně dosáhnout na střed osy klik.

.





Možná budete překvapeni, jak přesně někdy toto prvotní měření odpovídá optimu. Pro doměření se posadíme na kolo, kliku natočíme do spodní úvrati, kolmo k zemi, patu natažené končetiny (v botách či tretrách) položíme na pedál. Noha by měla být jen lehce pokrčená v koleni, rozhodně by neměla být natažená, křečovitě propnutá.

PŘEDOZADNÍ POLOHA

Předozadní polohu sedla nastavíme pomocí olovnice, která by, spuštěna z kolenní čéšky, měla při pro změnu vodorovném postavení klik protínat osu pedálu. S tímto krokem vám nejspíš bude muset pomoci partner či kamarád.





Poloha trupu a rukou

Předklon cyklisty je ovlivněn polohou sedla, délkou rámu a představce. První dvě proměnné jsou většinou dané, takže nezbývá, než experimentovat s představcem - jeho délkou či sklonem jeho úhlu. Mnohdy stačí opravdu málo - povolit tři šrouby, představec otočit a zase tři šrouby utáhnout.

Často je uváděn jako univerzální předklon trupu 40º vzhledem k vodorovné rovině a známé je také doporučení, že by přirozeně sedící jezdec měl mít při pohledu dopředu přední náboj v zákrytu s řídítky.

Hodnoty úhlů by měly být následující:

- sportovní jízda 30 stupňů

- neutrální jízda 40 stupňů

- rekreační jízda 50 stupňů





Rizikem příliš vzpřímeného posedu je nadměrné zatěžování páteře, jejíž vertikálně naskládané obratle nedokáží plnit funkci pružiny a pohlcovat rázy od terénu (z toho plyne zjištění, že vzpřímený posed, tolik oblíbený pro komfort, je vhodný pouze pro kratší a nenáročné vyjížďky).

Naopak příliš natažená pozice může přetěžovat některé svalové partie a omezit dýchání.

Mnoho dotazů cyklistů směřuje také k doporučenému rozdílu mezi sedlem a řídítky (tedy k optimální výšce řídítek). Tato hodnota však o ničem nevypovídá - liší se podle velikosti rámu (u větších bývá vyšší), proporcí těla a našeho jízdního stylu.

Pokud bych vám měl pomoci dovést váš posed na kole k dokonalosti, musel bych dále zmínit i šíři řídítek, výběr správného sedla, nastavení polohy brzdových pák a řazení. To snad ale až v možném pokračování tohoto článku, jeho jakési nadstavbě, která již počítá s výměnou některých komponentů.