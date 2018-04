Abú Dhabí: arabský klenot

To vše je Abú Dhabí, hlavní město Spojených arabských emirátů, které vznikly na konci roku 1971 sloučením sedmi nezávislých emirátů.

Opravdový arabský klenot, kde se v modrých a bronzových sklech mrakodrapů odrážejí vody Perského zálivu v kontrastu s palmovými stromy a bílými písky pláží. Naproti nádherné kulturní a přírodní scenérii je Abú Dhabí současně centrem naftařského průmyslu s denní produkcí 1,9 milionu barelů ropy.

"Welcome to Abu Dhabi", první nápis, který vás přivítá na většině turisticky zajímavých místech, ale pravé arabské přivítání, obrovské vlhko a vedro, zažijete již při výstupu z letadla před přechodem do plně klimatizované letištní haly. Ve městě jsou jinak klimatizovány naprosto všechny prostory. V úžasu zůstanete při pohledu na obyčejné chatrče dělníků, kde jediným, ale současně nezbytným luxusem je právě fungující klimatizace.

Dělníci se věnují stavbě původních dřevěných lodí, což je historicky dochovaná a rodově dědičná profese. V intervalu deseti až dvacet let jsou postupně obnovovány všechny domy. Důvod je prozaický - nový design, více pater a větší luxus.

Město obklopuje množství promenád, které doplňují fontány, trávníkové plochy a palmová stromořadí. Na zavlažování těchto ploch se používá užitková voda, kterou recyklují z mořské a která je dodávána i do všech domácností. Pitnou vodu je třeba si kupovat.

Jako první, co by měl turista ochutnat, je místní jídlo, které připravují především Pákistánci a Libanonci. Je to "šaverma", jídlo pro všechny, ale především pro chudší vrstvy, protože je velmi levné.

Českého turistu samozřejmě ihned napadne zapít dobré jídlo něčím ostřejším, ale bohužel. Vzhledem k náboženství se zde alkohol volně neprodává. Existují pouze speciální obchody, kde lze nakupovat alkohol se zvláštní kartou, kterou si může pořídit pouze člověk s určitým finančním příjmem. Jinak se alkohol prodává ve všech hotelech a na černém trhu.

Zajímavostí, kterou může cizinec v Emirátech navštívit, je pravá arabská svatba, které se může zúčastnit kdokoliv a obvykle je přítomno 1000 až 2000 hostů. Nevěsta je v bílém se závojem ze zlata. Oslavy trvají celý týden. Jako svatební dar dostanou mladí obyvatelé Emirátů od státu finanční hotovast a byt nebo dům.

Islám vás překvapí ještě v mnoha dalších věcech. Například v nejdražší městské čtvrti - Batin - si cizinec nemůže postavit ani koupit dům. Žena je zde velmi uznávána, má všude přednost a některé úřady mají dokonce speciální okénka pro ženy a muže. Naproti tomu nemá žena téměř žádná práva. Při rozvodu je brán zřetel především na názor muže a žena většinou o všechno přichází. Jediné, co jí zůstává, je zlato, které nosí neustále na sobě. Dalším dokladem je fakt, že ve městě je pouze jedna mešita pro ženy, ale současně se pracuje na tom, aby zde byly mešity po každých pěti stech metrech.

Všude fungují nám známé klasické státní úřady, které velmi striktně dodržují místní zákony, kterým se všichni cizinci musí přizpůsobit. Na jednu stranu to působí omezujícím dojmem, ale díky tomuto systému je Abu Dhabi a celé emiráty jedním z nejbezpečnějších arabských míst.



VÍZA: Při cestách do Spojených arabských emirátů existuje vízová povinnost. Tu při zájezdu vyřizuje cestovní kancelář. Individuální cestě musí předcházet buď pozvání nebo prokázání dostatečné hotovosti na pobyt.

INFORMACE: Informace o pobytu poskytuje především jedna z největších státních společností Abu Dhabi National Hotels Company, ale i Destination Management Arabia, Dubai Destination Management Company či Arabien Advetures. V České republice je zastupuje cestovní kancelář Four Seasons Travel, tel. 02/260174, fax 02/260169.