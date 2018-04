Aborigince zachránily britské misie

Na australské půdě se v 17. století setkaly dvě naprosto odlišné kultury. Časté násilí vedlo mnohdy i k masakrům. Původní obyvatelé začali navíc umírat na zavlečené nemoci jako jsou neštovice, spalničky, tuberkulóza, černý kašel a úplavice.

Domorodci byli kvůli svému způsobu života oproti přistěhovalcům v nevýhodě. Jednotlivé kmeny žily rozprostřeně na rozsáhlém území, a tudíž jakýkoliv výraznější organizovaný odpor vůči osadníkům byl prakticky nemožný. Do příchodu kolonizátorů ani nepoznali žádný větší válečný konflikt. A tak organizovaně bojovat prostě neuměli.

Snaha Britů pomoci

Způsob zacházení s původním obyvatelstvem nezůstal v Británii bez povšimnutí, o pomoc se pokusila vláda i občané.

V roce 1837 byla ustanovena Výběrová komise Dolní sněmovny pro záležitosti domorodců (The House of Commons Select Committee on Aborigines). Ta doporučila založit misie, jmenovat zvláštní ochránce a schválit zákony na obranu domorodců. Všechny tyto vládní pokusy ale skončily fiaskem - zástupci Aboriginců neměli dostatek pravomocí.

Misie zabránily úplné likvidaci Aboriginců

O něco účinnější pomoc přišla ze strany britských občanů. Začátkem 19. století se zformovala dvě důležitá humanitární hnutí zaměřená na zlepšení vztahů mezi domorodci a kolonisty.

Jedním z nich byly náboženské skupiny zakládající v Austrálii misie, jejich cílem byla ochrana, vzdělávání a samozřejmě obracení domorodců ke Kristu. Druhou aktivitou bylo zřízení Organizace na ochranu domorodců (Aborigines Protectorate) v státě Victoria. Ta měla vést domorodce k usedlejšímu způsobu života, ovšem bez nutnosti přijetí křesťanství.

Bohužel veškerá pomoc, která do Austrálie směřovala, vycházela opět z nepochopení odlišné kultury, vyžadovala totiž po domorodcích absolutní změnu způsobu života, měli se z nich prostě stát Britové s jinou barvou pleti.

Přestože přístup misionářů nebyl zdaleka ideální, je jejich zásluhou, že dnes v Austrálii vůbec ještě nějaké domorodé obyvatelstvo existuje. Nucené obracení na víru a příjímání britského způsobu života později misionáři aspoň částečně opustili a středem zájmu se stala skutečná ochrana před kolonizátory.