Nejsmutnější město Británie nabízí roční plat půl milionu. Pro bachaře

Ve srovnání se zbytkem země je v Aberdeenu jen velmi nízká nezaměstnanost a relativně vysoké platy, které se odvíjejí od bohatství proudícího z nalezišť ropy v Severním moři. A právě díky tomu patří obyvatelé Aberdeenu k nejbohatším lidem v celé zemi.

Co je tedy důvodem k tak chmurné nálepce a pesimistickému verdiktu, který nad Aberdeenem britští vědci vynesli? Hlavní příčinou je jakási sezonní epidemie chronického smutku, která na město přichází vždycky na podzim, když se krátí dny. Říká se jí sezonní emoční porucha, v angličtině má zkratku SAD.

Vše se oblékne do šedi

Po pravdě, je to znát na první pohled. I když se kolem osmé či deváté ráno přece jen rozední, místo jasného denního světla zde vládne jen mlhavý úsvit a dominantní barvou je šedivá. A to je obrovská změna proti létu, kdy zde slavné žulové budovy září téměř stejně, jako by byly zhotovené ze stříbra. Na podzim se ovšem ty samé domy převléknou do šedé a život z města se téměř vytratí.

A co k tomu dodávají vědci? Kolika obyvatel se sezonní "deprese" týká? V Aberdeenu žije na 150 tisíc lidí a rovná pětina z nich na podzim trpí příznaky letargie a ztráty životní energie. Má celou řadu projevů, obyvatelé prý ztrácejí náladu na své koníčky, na sport i na sexuální život.

Aberdeen má velký přístav, který obstarává spojení s ropnými plošinami v Severním moři. Aberdeen patří mezi nejbohatší města Británie, ale život obyvatel znepříjemňují podzimní deprese.

Život ztrácí smysl

Závěry vědecké studie potvrzují i místní obyvatelé. "Často se akorát donutím jít do práce a když se vrátím, okamžitě se převléknu do pyžama, dám si víno nebo čaj a pak jen ležím v posteli, něco jím a dívám se na filmy. A vůbec mě nenapadne jít někam ven, ať už na večeři nebo na party. Ale ty snad v tento čas ani nejsou," svěřuje se šestadvacetiletá Katie s tím, že na podzim a v zimě potřebuje mnohem víc spánku než na jaře a v létě. "Třeba o víkendu spím i čtrnáct hodin denně a ráno se vůbec nemohu vykopat z postele," dodává Katie.

Podobné chování má podle vědců další následky. Lidé přibývají na váze, cítí se pod psa a jejich deprese se tím ještě prohlubují. A často pak s většími či menšími přestávkami trvají až do jara.

Na nákupy nebo za golfem

Spousta obyvatel Aberdeenu se snaží proti SAD účinně bránit. Mnoho z nich nachází recept v utrácení a když jim je nejhůř, vyrážejí na dlouhou Union Street, která je plná obchodů, neboť nákupy jim přinášejí alespoň dočasné potěšení.

Aberdeen. Nákupní třída Union Street v centru města nabízí rozptýlení smutku pomocí utrácení.

Bohatí lidé raději opouštějí město a odjíždějí za sluncem. Někdy jen na pár týdnů, jindy na celou zimu, jako to dělá zřejmě nejslavnější rodačka, zpěvačka skupiny Eurythmics Annie Lennoxová.

A z města utekl také slavný fotbalový trenér Alex Ferguson, který několik let vedl místní aberdeenský klub, než odešel do slavného Manchesteru United. Stále oblíbenější jsou také zimní golfové dovolené v jižním Španělsku, ale drtivá většina obyvatel musí z pracovních či finančních důvodů samozřejmě zůstat ve městě.

Tma, kam se podíváš

Lidé jsou uzavřeni do sebe, v zimě se i známí často míjejí, nezvedají oči a pomalu se nezdraví, jako by chtěl být už každý doma, kde si může rozsvítit všechna světla.

"Cesta do práce začíná za tmy, z práce se vracím také za tmy. To naprosto nesnáším. I během dne je všechno jako bez jiskry. Nedivím se, že jsme dostali titul nejsmutnějšího města celého Spojeného království," stěžuje si místní obchodník John Gordon. Už před lety si zvykl čas od času si dopřávat světelné lázně ze silných lamp, což je vlastně jakási méně škodlivá obdoba solária, kterou místní často využívají. Jenže i když tak přece jen získá trochu vitaminu D, přírodu tím stejně nenahradí.

Práce za půl milionu

Ale přes nepřízeň podnebí je dnešní Aberdeen velmi bohatým městem, neboť naleziště ropy v Severním moři zde vytvořila desítky tisíc pracovních míst. V Aberdeenu vzniká zhruba osm procent skotského hrubého domácího produktu, i když zde žijí jen čtyři procenta obyvatel. Takže vlastně dvojnásobek skotského průměru.

V samotném městě vznikají luxusní restaurace, po ulicích jezdí drahá auta a staví se tu nové domy. A je tu také dost práce pro Brity i cizince z ostatních evropských zemí, např. nedávno se po celém městě objevily plakáty nabízející velmi slušně placenou práci. Nástupní plat činí v přepočtu 600 tisíc korun ročně a k dispozici jsou četné zaměstnanecké výhody. Jen vám nesmí vadit, že budete dělat bachaře v nové věznici, která zde bude v příštím roce otevřena.