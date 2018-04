Obří Airbus A380 létá na komerčních linkách už pět let

Od té doby už A380 nasadily na pravidelné lety i další společnosti, například Emirates, australský Quantas, Air France, Lufthansa, dohromady téměř 10 aerolinek. Zatím nejnovější objednávku čtyř strojů učinila ruská společnost Transaero. Až dosud bylo vyrobeno přes 80 kusů.

Letoun má dvě paluby a podle konfigurace pojme od cca 530 do 850 cestujících. Kromě jiného musí mít i speciální terminál. Pasažéři oceňují zejména víc prostoru a také menší hlučnost oproti většině dalších běžných dopravních letadel.

Singapore Airlines nyní provozuje 19 letadel A380 a létá s nimi do 10 destinací celého světa, a to do Frankfurtu, Hongkongu, Londýna, Los Angeles, Melbourne, New Yorku, Paříže, Sydney, Tokia a Curychu. Stroje A380 u této letecké společnosti nalétaly přibližně 240 000 letových hodin.

Letoun měl ale i problémy - s trhlinami na křídlech, kvůli nimž bylo více než 70 strojů staženo z provozu. Náklady na odstranění závad Airbus vyčíslil na takřka 260 milionů eur.