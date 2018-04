A000712162854igcechy_hop

12.7.2000 Čekání na prohlídku zpříjemní nová vyhlídka - strana 1Davy lidí obléhají dolomitové jeskyněB o z k o v - Stovky lidí doslova obléhají v posledních dnech dolomitové jeskyně v Bozkově na Semilsku. Jeskyně jsou zejména za nepříznivého počasí jednou z nejvyhledávanějších atrakcí pro turisty, kteří tráví dovolenou v Českém ráji nebo v Krkonoších. "Začátek sezony nám opravdu vyšel. Přestože ještě nezačali jezdit tradiční hosté z Německa, přibylo Čechů a Poláků a minulý týden jsme měli dva dny zcela vyprodáno," potvrdil vedoucí správy jeskyní Dušan Milka. Jak dodal, největší nával zažívají pokladní u vstupu do jeskyní kolem desáté hodiny dopoledne. "O dovolené málokdo vstává nad ránem, takže do deseti je tu celkem klid. Pak nastává chvilkový chaos, kdy musíme turisty roztřídit do skupin po dvaceti a přidělit jim čas prohlídky," doplnil. "Jeskyně jsou malé, takže dolů pouštíme skupiny s desetiminutovým odstupem." Ve špičkách se stává, že turisté musí čekat i několik hodin. "Vydáváme časové vstupenky, takže návštěvníci přesně vědí, kdy na ně dojde řada. Nemusí tedy při čekání na prohlídku nervózně přešlapovat před vstupem do jeskyní, ale mohou se porozhlédnout po okolí," vysvětlil Milka. Ti, kteří k jeskyním dorazí ve chvíli, kdy už je vyprodáno, si mohou koupit lístek na některý z následujících dnů. Rezervovat si ho mohou i telefonicky. Přímo v Bozkově je nově otevřená vyhlídka na kostelní věži. "Půjčili jsme církvi dvě stě tisíc korun, aby mohla zbudovat na věž schodiště. Je odtud krásný výhled na Krkonoše, Jizerské hory, Prachovské skály, Kozákov i do Českého ráje," poznamenal bozkovský starosta Stanislav Doubek. "Minulý týden navštívilo vyhlídku za jediný den i šest stovek lidí." Podle Doubka se turisté při čekání na prohlídku vydávají i do vzdálenějších míst. "Stihnou třeba návštěvu muzea ve Vysokém nebo v Pasekách. V nedalekých Roztokách je zpřístupněný starobylý mlýn," řekl starosta. Správa jeskyní nabízí v samotném prohlídkovém areálu výstavu fotografií, které mapují život netopýrů. "Expozici sem přivezli ochranáři z Jizerských hor," doplnil Milka. "Na konci července přidáme ještě výstavu kaktusů." Prohlídkový okruh v bozkovských jeskyních je dlouhý přibližně 450 metrů a turisté mohou obdivovat nejen unikátní krápníky, ale například i největší podzemní jezero v Čechách. Prohlídka trvá 45 minut a je fyzicky nenáročná, převýšení na celé trase činí necelých dvacet metrů. Jeskyně jsou otevřené každý den kromě pondělí, vstupenka pro dospělé stojí 30 Kč, pro děti 15 Kč.Autor: MICHAL KOMÁREK