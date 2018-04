Sedm tipů kam na barokní slavnosti

O oblibě barokní kultury svědčí rostoucí počet barokních slavností. Na výlety do časů paruk, hedvábných punčoch, brokátů a krajek se můžete vydat během posledního srpnového víkendu třeba do Horažďovic nebo do Sušice, do Dačic či do Kuksu. V září se připojí další místa: Kroměříž, Brno a Český Krumlov. Opulentní barokní tabule je bohatě prostřena, zbývá si jen vybrat cíl.

Barokní dny v Dačicích

Koncert renesanční a barokní hudby, barokní lidové tance na nádvoří zámku, bohoslužba v barokním stylu a barokní jarmark, to je stručné shrnutí programu výročního patnáctého ročníku Dačických barokních dnů. Vypravit se na ně můžete od pátku 28. srpna do neděle 30. srpna. Když už budete v Dačicích, nezapomeňte ani procházku zámeckým parkem a posezení v zámecké kavárně – nabízejí tu unikátní dezerty připravené podle receptů, dochovaných v zámecké knihovně.

Končí festival Devět týdnů baroka

Skleněný oltář v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic si prohlédnete v sobotu 29. srpna při odpolední a večerní barokní slavnosti.

Nekončí jen letní prázdniny, ale také festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňska Devět týdnů baroka. Naposled zažít baroko všemi smysly můžete během posledních srpnových dnů na Sušicku, například v pátek 28. srpna Barokní slavností v Horažďovicích, která od 19.30 hodin nabídne kratochvilné barokní zábavy na zámku a různých místech města. Festival pokračuje v sobotu 29. srpna odpolední a večerní Slavností pramene v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic, definitivní tečku za devíti týdny baroka pak udělají Barokní slavnosti s jarmarkem, ohňostrojem, dobovou hudbou a večerním představením v Sušici a u kaple Anděla Strážce v neděli 30. srpna.

Barokní divadlo v Kuksu

Festival barokního divadla, opery a hudby Theatrum Kuks každoročně připomíná umělecké vize hraběte F. A. Šporka o spojení barokního divadla, opery a hudby s komponovanou barokní krajinou v areálu bývalých lázní v Kuksu. Letošní slavnosti, pořádané od středy 26. srpna do neděle 30. srpna, připomenou například 330 let od narození J. S. Bacha a 320 let od zahájení první lázeňské sezony v Kuksu.

Festival barokní kultury v Kroměříži

Jedním z nejhezčích míst pro pořádání zahradních slavností je Květná zahrada neboli Libosad v Kroměříži, společně se zámkem a Podzámeckou zahradou zapsaná na seznamu památek UNESCO. Loni se po téměř tříleté obnově otevřely nové části, jako jsou Králičí kopec, Ptáčnice, Pstruží rybníky či Holandská a Pomerančová zahrada. O víkendu 5. a 6. září se sem můžete vypravit na festival barokní kultury Hortus magicus, kde se v programu objeví zpěv, hudba, tanec, činoherní i loutkové divadlo, autentické barokní ohňostroje a další radovánky našich předků.

Barokní slavnosti v Brně

Dobré jídlo, nevšední podívaná, skvělá zábava, to jsou Barokní slavnosti v Brně. Od středy 9. září do neděle 13. září můžete přijít do Místodržitelského paláce na Moravském náměstí a být svědky úžasných večerů s krásnou hudbou a uměním, dobrým jídlem a barokní atmosférou. V ceně vstupenek jsou i večeře formou rautů.

Za barokním uměním do Českého Krumlova

Festival barokních umění v Českém Krumlově nabízí divákům skutečný bonbónek – barokní operu v autentickém dobovém provedení na scéně zámeckého barokního divadla.

Jednou ze stálic v nabídce akcí Českého Krumlova je Festival barokních umění. Od pátku 18. září do neděle 20. září vás ve městě i na zámku čekají všechny druhy barokního umění – hudba, poezie, výtvarné umění, jevištní pohyb i tanec. Skutečným klenotem každého ročníku je novodobá světová premiéra barokní opery v autentickém dobovém provedení na scéně zámeckého barokního divadla.