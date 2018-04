Sedm novinek v aquaparcích: aquataxíky, nové atrakce a Kneippův chodník

Novinka roku: Mladá Boleslav má krytý bazén

Řada novinek v aquaparcích je určená dětem, ať už jde o nové atrakce nebo lepší odpočinkové prostory.

Městský bazén v parku na Štěpánce v Mladé Boleslavi objevíte jen kousek od místního koupaliště. Otvíral se letos v dubnu a kromě sportovního 25metrového bazénu s šesti plaveckými dráhami tu je rekreační část se dvěma bazény pro děti, bazén s atrakcemi, toboganem a skluzavkou, wellness a odpočinkový prostor. Přímo u areálu najdete zastávku autobusu i parkoviště.

Vodní novinky pro děti v Novém Jičíně

Do opravy krytého bazénu se pustili v Novém Jičíně. Revitalizací prošla celá víceúčelová sportovní hala s bazénem, modernizoval se saunový provoz a bazénky pro kojence. První část oprav by měla skončit v prosinci, ale pokračovat bude i v příštím roce. Pokud se sem vypravíte, nečeká vás jen příjemnější prostředí a vyšší komfort, ale také nová vířivka a chrliče vody, skluzavky, masážní tryska a podvodní osvětlení v dětském bazénku. Hlavní bazén bude ovšem dál ideální především pro plavání a rozhodně v něm nepřibudou tobogány, skluzavky a jiné atrakce.

V Liberci se ponoříte do světa kouzelných Verneovek

Liberecký aquapark v Centru Babylon nyní připomíná magický svět románů Julese Verna a tajemnou říši kapitána Nema.

Někde se na modernizaci či stavbu aquaparku teprve chystají, někde je v plném proudu a jinde už je hotovo – třeba v Aquaparku Babylon v Liberci. Díky modernizaci technického vybavení nyní bazén nabízí lepší kvalitu vzduchu i vody, ale proměnily se i interiéry. Ty nyní připomínají magický svět románů Julese Verna a tajemnou říši kapitána Nema. Objevíte tu také nové plastiky podmořských živočichů a sušičku plavek, praktický „vynález“, který liberecký bazén zatím nabízí jako jediný v Česku.

V Berouně se projdete po Kneippově chodníku

Městský plavecký areál Tipsport laguna v Berouně láká malé i velké návštěvníky na novou atrakci: Kneippův chodník. Je to lety osvědčená vodoléčebná a relaxační procedura, při níž procházíte bazénky se studenou (přibližně 12 °C) a teplou vodou (přibližně 40 °C). Dna bazénků pokrývají malé oblázky, a tak zároveň se střídáním teplé a studené vody k lepšímu prokrvení nohou si dobře namasírujete chodidla. Masážní Kneippovy chodníky najdete například také v jilemnickém bazénu , v jáchymovském Aquacentru Agricola anebo v aquaparku v Přerově.

Olomoucký aquapark má nové atrakce pro děti

V aquaparku v Olomouci děti objeví nové atrakce v bazénové hale, třeba lezeckou stěnu a prolézačky.

Až se lidí v Olomouci zima zeptá, co dělali v létě, v aquaparku mohou hrdě představit nové atrakce pro děti v bazénové hale. Barevná a pestrá lezecká stěna s vodní tématikou, zábavné herní panely, prolézačky, chobotnice, rybičky a další zajímavosti jsou určeny menším návštěvníkům do 12 let a najdete je na galerii v druhém patře.

Do aquaparků Aquabusem nebo Aquataxíkem

Do Aquapalace v Čestlicích u Prahy vás dovezou Aquapabusy, do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách zase Aqua taxi – vesměs zadarmo.

Snadnější dopravu hlásí Aquapalace v Čestlicích u Prahy a Aqualand Moravia v Pasohlávkách. Do Aquapalace vás zdarma nezavezou jen Aquabusy z Opatova, ale nově ve vybraných časech jezdí i z metra Chodov. Do Aqualandu Moravia vás zase doveze zdarma Aqua taxi, které má hlavní stanoviště před nádražím ve Vranovicích. Vozy pro sedm cestujících vás samozřejmě svezou i v opačném směru, tedy z aquaparku do Vranovic. Taxíky mají pravidelný jízdní řád, ale pokud chcete mít jistotu, stačí nanejvýš 30 minut před příjezdem vlaku nebo před plánovaným odjezdem z aquaparku zavolat na speciální linku +420 730 890 158.