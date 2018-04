500 km po střeše Rakouska aneb z Katschbergu na Brenner za 3 týdny

Může se hodit TIP NA CHATY SKUPINA ANGOKELU Kattowitzer Hütte (2 319 m)

Adresa: Kleinhattenberg 10 A-9853 Gmünd

Kapacita: 7 lůžek, 39 matrací v noclehárně, 8 v zimní útulně

Otevřeno: od začátku července do konce září

Osnabrücker Hütte (2 022 m)

Adresa: č. p. 195 A-9821 Obervellach/Mölltal

Kapacita: 31 lůžek, 20 matrací v noclehárně, 14 v zimní útulně

Otevřeno: od poloviny června do konce září

Mindener Hütte (2 428 m)

Adresa: Weichselgasse 4, D-32339 Espelkamp

Kapacita: 12 matrací v noclehárně

Otevřeno: od poloviny června do poloviny října

Hagener Hütte (2 446 m)

Adresa: Dornbach 6, A-9853 Gmünd

Kapacita: 14 lůžek, 25 matrací v noclehárně, 4 v zimní útulně

Otevřeno: od začátku června do začátku října