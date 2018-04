Pět tipů na prázdninovou zábavu pro zvídavé

Centrum vědy a zábavy pod Ještědem

Při výletu do severních Čech se můžete zastavit na Ještědu, v liberecké zoo, ale také ve science centru IQLandia. IQLandia nabízí svým návštěvníkům několik druhů aktivit, mezi které patří například stálé expozice zaměřené na záhady týkající přírody, lidského těla ale třeba i českých vynálezů či vesmíru.

Zavítat můžete také do planetária – na výběr je sedm filmů o kosmu i přírodě. A co by to bylo za science centrum bez laboratoře a pořádných pokusů, které si můžete na vlastní kůži vyzkoušet. Novinkou je projekt Kriminálka IQLandia, kriminální hra, ve které si návštěvníci v rolích detektivů vyzkouší vyšetřování vraždy.

IQLandia se nachází v Liberci a v letních měsících je pro návštěvníky otevřena od pondělí do neděle od 9 do 19 hodin. Vstupné činí 230 Kč, snížené 140 Kč. Možné je také zakoupit rodinnou vstupenku za 630 Kč.

Když jste už viděli pivovar...

Pronikněte do světa vědy v Plzni v Techmanii.

Že už jste v Plzni byli a pivovar znáte nazpaměť? A co takhle objevit svět interaktivní zábavy v Techmania Science Centre, kde jsou fyzikální jevy a přírodní zajímavosti doslova hračka? Navštivte expozici Vodní svět s vodními mlýnky, zdymadly a průplavy, nebo objevte budoucnost na talíři v expozici věnující se stravovacím návykům. Kromě více než stovky exponátů se Techmania jako jediné science centrum v České republice může chlubit planetáriem s trojrozměrnou projekcí.

V Techmanii se můžete zastavit od pondělí do neděle a to i ve státní svátky. Základní vstupenka stojí 180 Kč, snížená 110 Kč. Rodinné vstupné činí 470 Kč.

Science centrum i v Brně? No Vida!

Objevujte překvapivé interaktivní exponáty ve VIDA.

Také při návštěvě Brna se zvídaví návštěvníci mohou zastavit ve science centru a něčemu novému se přiučit. Ve vědeckém parku Vida se více než 150 exponátů prostě dotýkat musíte. Zemětřesná deska, rentgenové oči, oceán v lahvi, kolo na laně, rotující místnost, simulátor povodně, model lidského srdce v nadživotní velikosti, společenství mravenců Atta, archeologické pískoviště, vodní tiskárna – to vše a mnohem více můžete v science centru Vida vidět a vyzkoušet.

I vědecký park v Brně je návštěvníkům k dispozici od pondělí do neděle. Základní vstupenku je možno pořídit za 190 Kč, sníženou za 110 Kč. Rodina za vstupné zaplatí 490 Kč.

Objevte svět techniky v Ostravě

Vědecké tipy a triky odhalíte ve Světě Techniky.

Modernizovaná oblast Dolních Vítkovic se také může chlubit naučným centrem. Ve Velkém světě techniky jsou návštěvníkům hravou formou představovány zajímavosti hned ze čtyř světů: Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody. Malý svět techniky návštěvníkům odhalí tajemství technických vynálezů od parního stroje až po nejmodernější robotizovaná pracoviště.

Základní vstupné do Velkého světa je 190 Kč, snížené 130 Kč. Malý svět techniky mohou dospělí návštěvníci navštívit za 90 Kč a děti za 50 Kč.

Pevnost poznání nevědomost zahání.

Dobuďte Pevnost poznání Olomouc vybudovala první interaktivní muzeum ve střední Moravě, které sídlí v areálu Korunní pevnůstky.

Pevnost poznání je science centrum poskytující vzdělání neformálním způsobem, přírodní a společenské jevy mají návštěvníci možnost prozkoumat díky jednotlivým expozicím, které je možné si osahat a vyzkoušet na vlastní kůži. Kromě čtyř stálých expozic, kde se můžete projít modelem mozku, potkat se s vodním hmyzem v nadživotní velikosti, vyzkoušet, co způsobí stoletá voda a mnoho dalšího, Pevnost nabízí různé pravidelné akce a programy, jejichž seznam naleznete na webových stránkách. Vstupenka pro dospělého návštěvníka stojí 95 Kč, snížené vstupné je 75 Kč.