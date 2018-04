5 tipů na cyklotrasy v Rakousku

Ennská stezka

Start: Flachau (Gasthofalm)



Cíl: Enns (napojení na Podunajskou stezku)



Délka: 250 kilometrů



Převýšení: 930 metrů



Trasa: nové cyklostezky a vedlejší silnice, zčásti stále vede po hlavní silnici, zde je možnost zajímavých objížděk (Gesäuse, Hieflau-Weyer)



Náročnost: středně obtížná



Značení: zelená značka v obou směrech ve všech spolkových republikách



Co nepřehlédněte: především nádhernou horská scenerii u Pongau, dále hrad Trautontels, klášter Admont, národní park Kalkalpen a také zajímavá historická města Steyr a Enns



Co si o ní můžete přečíst: Oberösterreich Rad, prospekt včetně mapy jsou jako jinde v Rakousku k dispozici zdarma



Informace:

OBERÖSTERREICH TOURISTIK , Khevenhüllerstrasse 14, A-4020 Linz; tel: 0043/732/663024-0; fax: 0043/732/663025; info@touristik.at; www.touristik.at; SALZBURGER SPORTWELT AMADÉ , BBF-Center, A-5542 Flachau; tel: 0043/6457/2929; fax: 0043/6457/270929; info@sportweltamade.co.at; www.sportweltamade.com;

DACHSTEIN TAUERN REGION , Kuschargasse 202, A-8970 Schladming; tel: 0043/3687/23310, fax: 0043/3687/23232; info@dachstein-tauern.at; www.dachstein-tauern.net

REGION GRIMMING-GESÄUSE , Hauptplatz 11, A-8940 Liezen; tel: 0043/3612/24525; fax: 0043/3612/25826; trv@urlaubsland.at; www.urlaubsland.at

FERIENREGION PYHRN-EISENWURZEN , Am Kirchenplatz 7-9, A-4560 Kirchdorf a. d. K.; tel: 0043/7582/2450; fax: 0043/7582/4907; pyhrn.eisenwurzen@oberoesterreich.at; www.pyhrn-eisenwurzen.at



Drávská stezka

Start: Sillian



Cíl: Lavamünd



Délka: 250 kilometrů



Převýšení: 540 metrů (Sillian), 210 metrů (Spittal-Lavamünd)



Trasa: rovinatá krajina, místy kopce, prvních 100 km asfalt, dále polní cesty nebo klidné vedlejší silnice. Od Spittalu vede devadesát procent trasy po speciálním povrchu, zbytek vedlejší silnice bez dopravy



Náročnost: vhodné pro všechny úrovně kromě závodních cyklistů



Značení: od Sillianu do Völkermarktu oba směry velmi dobře označeny, od Völkermarktu do Lavamündu stále nedostatečně označeno



Co nepřehlédněte: alpské jezero Weissensee, národní park Nockberge, železniční most Jaun, letní divadelní představení ve Spittalu, městečko Lienz



Co si o ní můžete přečíst: "Radland Kärnten" a "Radsport Osttirol", oba prospekty k dispozici zdarma



Informace:

KÄRNTEN INFORMATION , Casinoplatz 1, A-9220 Velden; tel: 0043/4274/3000; fax: 0043/4274/52100-50; info@carinthia.com, www.kaernten.at

OSTTIROL-WERBUNG , Albin-EggerStr. 17, A-9900 Lienz; telefon: 0043/4852/65333; fax: 0043/4852/65333-2; osttirol@netway.at, www.osttirol.com

Kolem Neziderského jezera

Délka: 110 kilometrů (z toho 40 kilometrů po území Maďarska)



Převýšení: naprosto minimální



Trasa: asfalt s výjimkou úseku Weiden-Podersdorf (písek a šterk), maďarský úsek vede po klidné vedlejší silnici



Náročnost: velmi vhodné zejména pro rodiny s dětmi



Značení: v obou směrech zelené značky B10



Co nepřehlédněte: stepní oblast s příjemným podnebím a vzácnou faunou a flórou, početné vinné sklípky, hrad Fertöd



Co si o ní přečíst: "Raderlebnis Burgenland", prospekt včetně mapy k dostání zdarma



Informace:

LANDESVERBAND BURGENLAND TOURISMUS , Schloss Esterházy, A-7000 Eisenstadt; tel.: 0043/2682/63384-28; fax: 0043/2682/63384-20; info@burgenland.at; www.burgenland-tourism. at



Tauernská stezka

Start: Krimml



Cíl: Passau



Délka: 325 kilometrů



Převýšení: 750 metrů



Trasa: místy mírné stoupání, 60 procent je asfaltová cesta a kolem devadesáti procent vede po nefrekventované vedlejší silnici



Náročnost: trasa vhodná především pro trekkingová kola, vedlejší stezky pro horská kola, tuto stezku nedoporučujeme pro úplně malé děti



Značení: zelená značka v obou směrech



Co nepřehlédněte: Krimmelské vodopády, ledové jeskyně Werfen, historické atraktivní město Salcburk



Co si o ní můžete přečíst: Salzburger Land Radkatalog „Mit dem Rad ins Paradies“, prospekt k dispozici zdarma.



Informace:

SALZBURGER LAND , A-5300 Hallwang bei Salzburg; tel: 0043/662/6688; fax: 0043/662/6688-66; info@salzburgerland.com; www.salzburgerland.com

OBERÖSTERREICH TOURISTIK , Khevenhüllerstrasse 14, A-4020 Linz; tel: 0043/732/663024-0; fax: 0043/732/663025; info@touristik.at; www.touristik.at

Muhrská stezka

Start: Muhr



Cíl: Bad Radkersburg



Délka: 340 kilometrů (k boudě Sticklerhütte 365 km)



Převýšení: 1000 metrů Muhr, 1700 metrů Sticklerhütte



Trasa: převažují nové cyklostezky a vedlejší silnice s mírným provozem, ale pozor, na několika místech vede stezka přes státní silnici



Náročnost: trasa vhodná pro děti



Značení: zelená barva a značky „R2“ obou směrech



Co nepřehlédněte: hrad Moosham, open air muzeum Stürbint, klášter Seckau, jeskyně Lurgrotte u Peggau



Co si o ní můžete přečíst: "Murradweg" a "Radspezialisten Lungau", oba prospekty jsou k dispozici zdarma



Informace:

STEIERMARK INFORMATION , St.-Peter-Hauptstr. 243, A-8042 Graz; tel: 0043/316/4003; fax: 0043/316/4003-10; tourismus@steiermark.com; www.steiermark.com;

FERIENREGION LUNGAU , P. O. BOX 19 , A-5582 Lungau; tel: 0043/6477/8988; fax: 0043/6477/8999-20; ferienregion@lungau.at; www.lungau.at