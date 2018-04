4hvězdičkové lyžování, nebo vydřené peklo?

Redaktor MF DNES: "Jdete dobrým směrem, ale čtyři hvězdičky nemáte"

Reklama slibující "čtyřhvězdičkové lyžování" na Ještědu mě v pátek vylákala na tamní svahy. Těžko sice říct, co ten pojem znamená. Ale vyložil jsem si ho tak, že za svých tři sta korun za polodenní permanentku dostanu něco výjimečného. A vlastně jsem se nespletl.

Město Liberec pořídilo nový systém umělého zasněžování, navíc v minulých dnech napadla dost vysoká sněhová peřina. To bude něco, těšil jsem se.

Na Ještěd jsem dorazil přesně v devět hodin. Nazul jsem přezkáče a hurá na vlek. Na konečné dvousedačkové lanovky na Černý vrch jsem si všiml, že nástup na Libereckou sjezdovku je rozšířený a narozdíl od minulých let prostý boulí či kamenů. No vida, říkám si. Ještěd se vážně mění k lepšímu.

DVĚ TVÁŘE JEŠTĚDU Zatímco minulý týden těsně po prvním velkém přídělu sněhu v době konání Světového poháru v severské kombinaci byly všechny sjezdovky upravené a pokryté prašanem, na vlecích neměla obsluha téměř nic na práci a na sedačkovou lanovku se stála jen několikaminutová fronta, o týden později se na vyvezení nahoru muselo čekat půl až tři čtvrtě hodiny, sjezdovky byly vydřené na led a místy dokonce až na zmrzlou hlínu a děla stříkala umělý sníh lyžařům přímo do tváří. Proč se Ještěd za těch pár uplynulých dní tak změnil? "On se nezměnil, ale provozovatelé skiareálu nejsou schopni obsloužit tolik lidí, kolik jich sem lákají. Jejich reklama, ve kterém inzerují "čtyřhvězdičkové" středisko, byla tak účinná, že sem dostali několikrát více lidí, než kolik jich v současné době Ještěd pojme," vysvětluje Jakub Turek rozdíl v tom, proč se na Ještědu ještě minulý týden lyžovalo dobře, a o několik dnů později už to byla taková mizerie. "Lyžovat chtěli nejen místní, ale také Středočeši, Pražané, Turnováci a lidé znechucení silným větrem s sněžením v nedalekých Jizerských horách. Ti všichni společně ucpali vleky a lanovky, vydřeli sjezdovky a znechutili si navzájem lyžování. Co stačí v době malé návštěvnosti, nestačí při krizovém nasazení," vysvětluje situaci na Ještědu o uplynulém víkendu Turek. REPORTÁŽ "VÝBORNÁ LYŽOVAČKA NA JEŠTĚDU" ČTĚTE ZDE

Už před desátou hodinou se na svazích bohužel začaly objevovat velké ledové plotny. Než udeřilo poledne, z Ještědu se stala jedna velká ledová hora. Požitek z jízdy nulový. Jen snaha nějak sjet dolů bez karambolu. Při dojezdu Liberecké sjezdovky k vleku Skalka byl navíc jeden kámen vedle druhého.

Pracovníci areálu se snaží využít mrazivého počasí k výrobě technického sněhu, ale nikdo jim asi neřekl, že není zrovna nejvhodnější ho foukat lyžařům přímo do obličeje. Než sjedete z kopce, několikrát vás naprosto oslepí ledová tříšť z vodních děl, takže máte co dělat, abyste sebou neplácli. Opravdu "čtyřhvězdičkový" zážitek, to jinde nemají.

Z Liberecké sjezdovky a "slalomáku" jsem nakonec musel utéct na Pláně. Ty sice nabízejí jen mírný svah, zato byl vzorně upravený a lyžování mi zde přineslo opravdový požitek.

Čtyřhvězdičkový komfort? No nevím. Vrtá mi hlavou, že se sjezdové tratě nedají pořádně upravit ani v nynějších ideálních sněhových podmínkách. Jakpak asi bude vypadat situace na Ještědu, až se počasí zase změní k horšímu? Jedno vím jistě: zkoušet to radši nebudu.

Na Ještěd jezdím lyžovat desítky let. Je mi jasné, že je tu problém s nedostatkem přírodního sněhu. Také pozoruji, že v poslední době se tu blýská na lepší časy, ale je to opravdu jen začátek. Pokud si člověk za své peníze neužije příjemného lyžování, příště nejspíš půjde jinam.

A ještě vzkaz pro představitele Sportovního areálu Ještěd: dámy a pánové, jdete dobrým směrem, ale o čtyřhvězdičkovém lyžování zatím nemluvte, zdůrazňuje Michal Havlen.

Vybráno z ohlasů čtenářů:

"Přijel jsem s pětiletým synem v úterý po poledni. Ve 12 hodin jsem ho vyzvedával v mateřské škole a domníval jsem se, že jako ve všech opravdových lyžařských střediscích nebude problém zakoupit permanentní jízdenku s platností od 13 hodin. K mému překvapení to není možné. Zakoupil jsem si tedy polodenní jízdenku pro mne a pro syna za 550 korun. Na Ještědu totiž platí, na rozdíl od lyžařsky vyspělých zemí kde minimálně do 6 let mají děti jízdné zdarma, všechny děti již od narození.

Po příjezdu ke stařičké dvousedačkové lanovce jsme zjistili, že zde probíhají skokanské závody o titul mistra České republiky. Z toho vyplynulo neustálé předbíhaní skokanů a obslužného personálu na lanovce. Lanovka byla též několikrát na několik minut zastavena kvůli technickým problémům, které většinou spravilo veliké kladivo.

Sjezdové tratě byly zledovatělé se spoustou boulí. Turistická sjezdovka byla plná kamenů a absolutně neupravená. O sociálních zařízeních, které se skládají z několika mobilních chemických WC usazených u vleků, se snad nemá cenu ani zmiňovat." Takhle zažil lyžování na Ještědu o minulém víkendu Radovan Pešík.

Podobně se vyjádřil i Jan Havlíček. "Přesto, že na internetu byl hlášený prašan a ideální podmínky, byl Ještěd ledový kopec. Občas vyčnívaly kameny, všude se stály fronty a vše obsluhovala obstarožní technika. Kotva by zasloužila vyměnit už před patnácti lety, její tragická kapacita 450 os/hod je nepoužitelná. Je jasné, že sněhové zpravodajství od Sitouru je brané přes velmi růžové brýle, ale říci o včerejším skleněném kopci, že je to prašan, je nehoráznost."

Jak je to s těmi čtyřmi hvězdičkami?

Takový areál, jako je na Ještědu, by podle světových skiatlasů skutečně dostal možná jednu hvězdičku, ale spíše žádnou, domnívá se Jakub Turek.

Tuzemské hvězdičky uděluje Svaz provozovatelů lanovek a vleků spolu s marketingovou společností Sitour, která zastupuje téměř všechny skiareály v Česku.

"Nejedná se o rozsah areálu, ale o služby, bezpečnost, umělé zasněžování a mnohá další kritéria," obhajuje člen představenstva společnosti Sportovní areál Ještěd Jan Zeronik. I jeho nařízený Pavel Krenk sebevědomě prohlašuje: "V rámci Evropy bychom měli čtyři hvězdičky."

Takové ohodnocení se však ve světě dostává špičkovým areálům ve francouzských, rakouských či italských Alpách. Na světě je totiž jen pár pětihvězdičkových "topareálů." S nimi se ani při nejlepší vůli nemůže Ještěd srovnávat. Ještědský skiareál patří městu a město Liberec je také zodpovědné za stav tamního lyžování.

Ideální podmínky? Souhra šťastných náhod

Navzdory tomu, že Ještěd má ke čtyřem hvězdičkám ještě dlouhou cestu, nic to nemění na skutečnosti, že je to nejlepší lyžařský kopec v širokém okolí pro běžkaře, sjezdaře i zimní pěší turistiku. Jen to chce souběh dvou skutečností: hodně sněhu a málo lidí. A to se běžným lyžařům málokdy podaří...