VIDEO: Nejšílenější horská dráha dostala jméno po Batmanově nepříteli

Nová horská dráha dostala jméno Joker, podle postavy záludného šprýmaře z filmu Batman. Jedna kolej je fialová a druhá zelená, tehdy v barvách této postavy.

Dráhu dlouhou 980 metrů vozíky urazí za necelé dvě minuty a jízda je to vskutku dechberoucí. Nejen, že se odvážlivci chvílemi řítí až 85kilometrovou rychlostí, ale absolvují také tři celkové otočky. Joker jako první dráha na světě otočí jezdce hlavou dolů při jízdě do kopce, aby je vzápětí poslal do šílené otáčky o 270 stupních. Její tvůrci ji proto označují za první 4D atrakci tohoto druhu.

Nejstrmější část trasy má 78stupňový spád, při které navodí chvilkový stav beztíže. Nejvyšší část trati je ve výšce 30 metrů. Další z obrátek horské dráhy se nazývá lámající se vlna. Má imitovat surfaře jedoucího po vrcholku vlny, která se nakonec zlomí.

Do jednoho vláčku o šesti vozících se vejde celkem 24 lidí a jelikož se umějí otáčet, mohou se dívat na výraz ve tvářích svých spolupasažérů.