Seznam toho NEJ ze Zlína, co musíte vidět a stačí na to víkend

Sobota 10:00, Baťův mrakodrap

Návštěvu Zlína začněte v Baťově mrakodrapu, slavné Jednadvacítce z roku 1938 čili z éry Jana Antonína, Tomášova nevlastního bratra (Tomáš Baťa zemřel při pádu svého letadla v Otrokovicích v roce 1932). Z vyhlídkové terasy na střeše, na níž se dnes nachází kavárna, se vám naskytne fantastický výhled na celé město. Oranžová barva typických baťovských domků, z nichž architekti ve Zlíně poskládali několik čtvrtí, se snoubí se zelenou barvou stromů a vytváří neopakovatelný pohled.

Z terasy je dobře vidět, jak se mění areál bývalých Baťových závodů: vedle moderně zrekonstruovaných budov uvidíte i ty, na nichž nekompromisně zapracoval zub času, a některé budovy už jsou dokonce zbořeny. Mrakodrap byl na svou dobu špičkově vybaven. „Měl klimatizaci, výtahy s odstupňovanou rychlostí nebo potrubní poštu. Zcela unikátní byla pracovna šéfa podniku, proslulý Baťův výtah. V pojízdné kanceláři o rozměrech 5 krát 5 metrů se nacházela tekoucí studená i teplá voda, samozřejmostí byla i klimatizace,“ popisuje ředitelka Centrály cestovního ruchu východní Moravy Dana Daňová.

Turisté se často pozastavují nad tím, proč se stavbě říká Jednadvacítka. I když spočítáte patra nejvyšší správní budovy firmy Baťa, v níž se dnes nachází sídlo Zlínského kraje a finančního úřadu, čísla nesedí - budova je sedmnáctipodlažní. „Baťa čísloval budovy v továrně podle amerického vzoru: mrakodrap byl druhou budovou areálu od východu a první od jihu. Ačkoli to zní komplikovaně, je to přehledný systém,“ vysvětluje zlínský historik Zdeněk Pokluda.

Tatra 87 cestovatelů Jiří Hanzelky a Miroslava Zikmunda. V části o historii obuvnictví jsou k vidění i velmi raritní boty.

11:00, Muzeum a galerie

Když sejdete z mrakodrapu, neopouštějte areál bývalých Baťových závodů a zamiřte do zrenovované 14. budovy, do níž se loni přestěhovalo Muzeum jihovýchodní Moravy spolu s krajskou galerií. Na prohlídku počítejte se dvěma hodinami.

Zlín je vedle Prahy jediným městem v Česku, které se může pochlubit filmovými ateliéry, proto si v muzeu hýčká svoji filmovou historii. „Ve zlínských ateliérech tvořili Karel Zeman nebo Hermína Týrlová,“ připomíná Daňová. Muzeum ctí i cestovatelskou legendu Miroslava Zikmunda, jenž ve Zlíně žije už od 50. let 20. století. Tahákem výstavy je replika tatry, v níž s Jiřím Hanzelkou vyrazili na cesty.

13:00, Oběd v kolibě

Po prohlídce muzea a galerie je čas na oběd. Dobrým tipem na regionální kuchyni, nabízející například tradiční valašskou kyselici, je koliba U Černého medvěda. Vystoupáte k ní z areálu Baťových závodů příjemnou procházkou, která se vine mezi oranžovými baťovskými domky přes čtvrť Letná.

15:00, Vila Tomáše Bati

Oběd můžete „rozchodit“ cestou k vile Tomáše Bati. Trasa je to trošku delší, ale vede z kopce, takže za půl hodiny byste měli být na místě. Vilu si světoznámý obuvník nechal postavit ještě před první světovou válkou. Za minulého režimu sloužila pionýrům, dnes v ní sídlí Nadace Tomáše Bati. Scházejí se v ní na pravidelná setkání absolventi Baťovy školy práce a snoubenci ji využívají ke svatbám. Interiéry si můžete prohlédnout, ale jen pokud se sejde více zájemců a návštěva je domluvena dopředu.

16:00, Káva a centrum

Když se vrátíte do centra, dejte si oddych v cukrárně. Dino či Zlíňanka nabízejí vedle kávy též výbornou vanilkovo-čokoládovou zmrzlinu. Další hodinku až dvě si vyšetřete na ceněné poválečné budovy. Patří k nim Městské divadlo z 60. let a Kolektivní dům, do něhož se architekt Voženílek snažil vtisknout zásady kolektivního bydlení, a tak kromě bytů tam lidé nalezli i jídelnu, klubovnu, tělocvičnu či školku. Vedle Kolektivního domu stojí vila Jana Antonína Bati, jež je dnes sídlem Českého rozhlasu a ČTK, běžně přístupná není.

Opuštěný Dům umění ve Zlíně Zlínský Památník Tomáše Bati, současný Dům umění, byl postavený ve třicátých letech.

Kolem baťovských internátů vystoupejte k Domu umění, bývalému Památníku Tomáše Bati. Budova původně sloužila k muzejním účelům, visela tu maketa letadla, ve kterém Baťa zahynul v Otrokovicích. Později ji využívala Filharmonie Bohuslava Martinů, jež se přestěhovala do Kongresového centra. Budova je nyní uzavřena a čeká na opravu. Od Domu umění, který stojí na kopci, se vám nabídne krásný výhled takzvaným Gahurovým prospektem na sídliště Jižní svahy, jehož první etapu architekti považují za jednu z nejpovedenějších sídlištních zástaveb v Česku.

19:00 Zpátky na mrakodrap

Na večeři sejděte od Domu umění dolů ke Kongresovému a univerzitnímu centru, které vyrostlo před několika lety přímo v baťovském srdci města. Pod dvěma supermoderními skleněnými budovami je podepsána zlínská rodačka Eva Jiřičná. V jedné části sídlí Univerzita Tomáše Bati, ve druhé filharmonie. Stavba vyvolala kontroverzní reakce, měla zapřisáhlé příznivce i zavilé odpůrce. Na večeři je dobrým tipem mexická restaurace v hotelu Moskva, na kávu a zákusek se vraťte na mrakodrap, kde si ji vychutnáte v kavárně na terase a oceníte výhled na noční Zlín. Tip na noční posezení pro nespavce: irská hospoda Chelsea. Pivaře láká na všelijaké speciály Zelenáčova šopa.

Neděle 9:00, Zoo Lešná

V neděli ráno se vydejte do zlínské zoologické zahrady Lešná, kde se hravě zdržíte do oběda. Zoo je oblíbená díky přehlednému členění zvířat podle kontinentů a příjemnému umístění v zámeckém parku. Najdete zde i restauraci, v sezoně však mívá dost plno. Pokud byste upřednostňovali jídlo v klidu, vraťte se do Zlína a zkuste například restauraci U Johana, jejíž kuchyně se pyšní krajovými specialitami.

13:00, Hrad Malenovice

Na druhý půlden vyrazte na malenovický hrad, který se nachází asi 6 kilometrů od centra Zlína směrem na Otrokovice. V sezoně je běžně přístupný, navíc v něm najdete novou zoologickou výstavu, které dominuje kostra slona.

14:00 Otrokovický Baťov

Na cestě domů se zastavte ještě na dvě hodiny v Otrokovicích: jednak odtud možná budete odjíždět, jelikož město leží na hlavním železničním koridoru s vlaky Českých drah a Leo Expressu, jednak je rovněž poseté baťovskými domky. Navštivte čtvrť Baťov, jejímž hlavním magnetem je hotel Společenský dům, postavený v roce 1936 podle návrhu architekta Karfíka. Po prohlídce budovy a třeba i přilehlého parku můžete povečeřet v restauraci kubánského stylu La Habana nedaleko otrokovického náměstí.