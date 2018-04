Třetina Čechů jezdí na dovolenou tam, kde už byla. A na kratší dobu

Více než třetina Čechů (35 procent) se při cestování snaží navštěvovat různé země. "To se týká zejména lidí mladších 50 let, kteří spíše než s cestovní kanceláří jezdí na vlastní pěst," uvedl manažer pojišťovny Vlastimil Divoký. Téměř třetina lidí (31 procent) odpověděla, že na dovolenou do zahraničí nejezdí vůbec, raději zůstanou v Česku. U starší generace nad 50 let je to 42 procent respondentů.

Češi tráví na letní dovolené v zahraničí v průměru 8,7 dne, loni to bylo devět dní. Dovolenou si zkracují skoro všichni Evropané. Nejméně dní odpočinku si dopřejí Ukrajinci (osm dní), Němci a Poláci deset dní. Užívat si nejvíc umějí lidé v jižních státech. Italové a Španělé si dopřejí téměř 12 dní dovolené.

Němci si v meziročním srovnání zkrátili zahraniční dovolenou o dva dny. Neznamená to ale, že by lidé na úkor kratší dovolené jezdili do ciziny častěji. Stále platí, že Češi vyrazí do zahraničí v průměru jednou za dva roky.

Jasnou jedničkou mezi nejnavštěvovanějšími zeměmi zůstává pro Čechy Chorvatsko (820.000 lidí), na druhém místě je Itálie (přes 500.000), bronz má Řecko (300.000). To ovšem dotahuje Turecko, pro letošní rok se očekává, že ho navštíví až čtvrt milionu Čechů. Obrovský růst hlásí proti loňsku Egypt a více než dvojnásobně vzrostl zájem o Bulharsko.

"U Egypta je to dáno především zklidněním politické situace a příznivými cenami. Ceny jsou hlavním lákadlem i pro Bulharsko, navíc tamní služby v cestovním ruchu procházejí značnou modernizací," řekl Divoký.

Obyvatelé Evropské unie vyrážejí v létě nejčastěji do Španělska, Itálie a Francie. Více než polovina Evropanů (53 procent) si rezervuje dovolenou přes internet.