33 minut nad Prahou a okolím

Podobného výhledu zde nelze nikdy dosáhnout. Jenže přijatelná cena (299 korun, děti a senioři polovinu) a neobvyklé pohledy na známá místa, mohou být zajímavé. Jak tedy podobný let vypadá? Zde je itinerář.Chcete vidět Prahu a její okolí z výšky tisíc metrů? A nechcete, aby to stálo moc peněz? Podobnou příležitost máte každé srpnové úterý se společností Fischer Air.První minuta: Pět, čtyři, tři, dva, jedna, start! Odlétá se z Prahy-Ruzyně, ze startovací dráhy číslo 24. Samotný start trvá kolem 25 vteřin. Tedy než se kola odlepí od betonové dráhy.Pátá minuta: Dostáváte se nad soutok Berounky s Vltavou.Šestá a sedmá minuta: Uvidíte hrad Křivoklát, nejdříve bude po levé straně letadla a pak po pravé.Osmá minuta: Postupně přeletíte Beroun, Králův Dvůr a Hořovice.Desátá minuta: Vlevo je známé výletní místo Amerika.Jedenáctá až třináctá minuta: Přichází zřejmě nejzajímavější okamžik celé cesty.Nejprve uvidíte hrad Karlštejn vlevo a pak vpra vo.Je to skutečně velmi pěkný pohled.Patnáctá a šestnáctá minuta: Jste nad Řevnicemi, pak uvidíte Mníšek pod Brdy a v dálce Dobříš.Sedmnáctá minuta: Soutok Vltavy se Sázavou.Osmnáctá minuta: P o pra vé straně máte přehradu Slapy, také dobrý výhled.Devatenáctá minuta: Již je tady Konopiště a pořadí je obvyklé, nejdříve je vlevo.Dvacátá minuta: Přelétáváte Benešovsko.Dvaadvacátá minuta: Hezké Konopiště napravo.Čtyřiadvacátá až osmadvacátá minuta: Letadlo se dostává nad Prahu. Zakrouží nad ním. Zajímavé pohledy na Vltavu či Pražský hrad.Devětadvacátá minuta: Stroj se začíná vracet k letišti Ruzyně.Třiatřicátá minuta: K ola letadla dosedají zpátky na letištní plochu.A výsledný dojem z letu?Opět připomínáme, že letíte normální cestovním letadlem. Výhled tedy není absolutně dokonalý. Lepší je například v tomto případě sedět na pravé straně letadla a samozřejmě ne nad křídlem, to jsou pohledy značně znehodnoceny. Pokud ale přihlédneme k přijatelné ceně a několika velmi zajímavým pohledům, jež se vám naskytnou, tak lze konstatovat, že podobný výlet lze absolvovat a být spokojený. Ale žádné zázraky nečekejte. Odlétá se z ruzyňského terminálu C, další lety se pořádají 10., 17. a 24. srpna, vždy v pět, šest a sedm hodin odpoledne. Nejlepší je letět v pět hodin. Neletí se v případě nepříznivého počasí.