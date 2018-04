30 tipů na nejlepší koupání v Česku

Místa jsme vybírali bez ohledu na to, zda jde o přírodní koupaliště, nebo umělý bazén se skokanským můstkem, jediným kritériem bylo zajímavé místo s příjemnou vodou.

Každý si ale skvělé koupání představuje jinak. Na seznamu se proto vedle sebe ocitla nová koupaliště s obřími tobogany, rybníky a jezera, spolu s písníky a "štěrkáči", jak říkají místní zatopeným lomům, kde se v minulosti těžil písek nebo štěrk. Právě ty patří k oblíbeným koupacím místům, která většinou znají jen lidé z okolí.

V přehledu najdete vedle známých rekreačních míst, jako je Máchovo jezero nebo Lipno, i zajímavou historickou plovárnu ve Vysokém Mýtě, jako vystřiženou z Rozmarného léta, nebo koupání v sázavských peřejích.

Někdo rád vyrazí do míst, kde za příjemné osvěžení nezaplatí ani korunu (zato si tam nekoupí ani limonádu a o jiných potřebách ani nemluvě), jiný musí mít k letní pohodě stánky s pivem a párky, sprchy a skluzavky. Proto u každého koupaliště uvádíme, co od něj můžete čekat.

Určitě budete znát místo, kde je třeba koupání lepší. Pokud ho chcete prozradit, dejte vědět buď do diskuse, nebo napište na cestovani@dnes.cz.

Zatím je voda dobrá, ale...

Sinice zatím koupání neohrožují, hlásili na začátku prázdnin hygienici. Takový stav nemusí pochopitelně vydržet celé léto, letní horka vyvolávají bujení sinic v rybnících a nádržích.

Kvalita vody se zhoršuje hlavně ve druhé polovině léta. Když se sinice ve vodě rozmnoží natolik, že by koupání ohrozilo zdraví, lidé se o tom většinou dozvědí, protože krajští hygienici vyhlásí v místě zákaz koupání. Jenže od vody vhodné ke koupání až po nebezpečnou je několik stupňů kvality, o nichž je dobré vědět. Občas se voda zhorší natolik, že by se v ní neměli koupat lidé náchylní k alergiím a kožním nemocem nebo jedinci se sníženou imunitou, těhotné ženy a malé děti. Někdy se stačí po koupání v nádržích se zhoršenou kvalitou vody omýt pod sprchou s pitnou vodou. Proto je dobré sledovat zprávy hygieniků. Ti odebírají každých 14 dní v přírodních koupalištích vodu k laboratorním rozborům. Výsledky jsou na webových stránkách krajských hygienických stanic, většinou přímo na hlavní stránce nebo v menu pod sekcí Koupání ve volné přírodě, Kvalita koupališť nebo Koupací místa. Pokud na seznamu vaše koupaliště nenajdete, znamená to, že nepatří mezi sledovaná místa a koupání je tu jen na vlastní nebezpečí. Hygienici také nesledují všechna veřejná koupaliště, která mají vlastního provozovatele. Ten musí rozbory provádět pravidelně sám na vlastní náklady a podle potřeby vodu upravit, případně i koupaliště zavřít. Udělejte si vlastní kontrolu Pokud nemáte přístup k internetu nebo se vám voda v rybníku nezdá, můžete si udělat vlastní kontrolní test. Naberte vodu do PET lahve a nechte ji chvíli stát na sluníčku. Pokud se na hladině vytvoří zelený kroužek, ve vodě jsou přemnožené sinice, pokud je voda jen kalná, jde o řasy. V prvním případě se raději běžte osvěžit do vany, koupání by mohlo být nebezpečné, ve druhém případě je voda bez problémů. Kde zjistit kvalitu vody Praha

www.hygpraha.cz Plzeňský kraj

www.khsplzen.cz Pardubický kraj

www.khspce.cz Královéhradecký kraj

www.khshk.cz Ústecký kraj

www.khsusti.cz Zlínský kraj

www.khszlin.cz Jihočeský kraj

www.khscb.cz Olomoucký kraj

www.khsolc.cz Karlovarský kraj

www.khskv.cz Vysočina

www.khsjih.cz Středočeský kraj

www.khsstc.cz Moravskoslezský kraj

www.khsova.cz Liberecký kraj

www.khslbc.cz Jihomoravský kraj

www.khsbrno.cz

JEZERO PODĚBRADY

Středočeský kraj

Charakteristika: komplex tří jezer po těžbě písku s písečnými i travnatými plážemi. Koupání je vhodné pro plavce i neplavce, vstup do vody je pozvolný.

Otevřeno: od 7 do 19 hodin

Vstupné: dospělí 30 Kč, studenti a děti 10 Kč na den

Jak se tam dostat: buď pěšky a na kole z Poděbrad přes silniční most, nebo pěší lávkou na jezu (odbočuje z pobřežní cyklostezky). Autem ve směru od Prahy na kraji Poděbrad vpravo, parkoviště placené.

Služby: občerstvení, sprchy, WC, převlékárny, dětské hřiště, skluzavky a prolézačky, minigolf, půjčovna lodiček, hřiště na volejbal a nohejbal, plavčík a zdravotník, nudistická pláž

Kvalita vody: výborná





LHOTA v okrese Praha-východ

Středočeský kraj

Charakteristika: jezero, které vzniklo na místě bývalé pískovny, se rozprostírá na ploše o rozloze asi 25 hektarů a nachází se necelých 20 kilometrů od Prahy. Nabízí nejlepší koupání v okolí Prahy, bohužel i s velkou koncentrací návštěvníků.

Otevřeno: od 7 do 20 hodin

Vstupné: dospělí 50 Kč (po 17. hodině 30 Kč), děti do 15 let 30 Kč na den

Jak se tam dostat: koupaliště je asi deset kilometrů od Kostelce nad Labem, sedm od Staré Boleslavi, asi 3 kilometry od obce Lhota. Auto lze zaparkovat na velkém parkovišti ve stínu. Parkovné činí 60 Kč na den.

Služby: stánky s občerstvením, WC, plážový volejbal, nudistická pláž

Kvalita vody: dobrá





MÁCHOVO JEZERO, Doksy

Liberecký kraj

Charakteristika: na 300hektarové vodní ploše je víc možností koupání, k nejlepším patří hlavní pláž Doksy s mnoha vodními atrakcemi a pláž Klůček s kempem.

Otevřeno: od 9 do 21 hodin

Vstupné: dospělí 40 Kč, děti od 4 do 15 let a důchodci 20 Kč na den

Jak se tam dostat: asi v polovině cesty mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou. Záchytné parkoviště je v Doksech.

Služby: restaurace, občerstvení, stánky, WC, sprchy, převlékárny, šlapadla, lodičky, windsurfing, výlety parníkem, nohejbal, plážový volejbal, vodní fotbal, skákací hrad, závěsné trampolíny, tobogan, lezení v korunách stromů (jungle creek)

Kvalita vody: zatím dobrá, loni kvůli sinicím lehce zhoršená





MŠENO

Liberecký kraj

Charakteristika: jablonecká přehrada Mšeno patří k nejoblíbenějším rekreačním místům v Libereckém kraji. Nachází se uprostřed přírody a zároveň ve městě. Písčité i travnaté pláže, vstup do vody je pozvolný i strmý. Vybrat si můžete ze dvou pláží: U kiosku a U prutu.

Otevřeno: neomezeně

Vstupné: žádné

Jak se tam dostat: jabloneckým městským autobusem č. 1 nebo pěšky – z centra cesta trvá asi osm minut; u koupaliště je možné zaparkovat automobil.

Služby: občerstvení, sociální zařízení, plážový volejbal, windsurfing, potápění, jachtink, od letošního roku vodní záchranáři

Kvalita vody: zatím dobrá, v létě hrozí přemnožené sinice





LIPNO-MODŘÍN

Jihočeský kraj

Charakteristika: oblázková pláž s pozvolným sestupem do vody na břehu největšího uměle vytvořeného jezera v Česku

Otevřeno: neomezeně

Vstupné: dospělí 60 Kč, děti do 15 let 40 Kč na den

Jak se tam dostat: z Českého Krumlova do Černé v Pošumaví, směr Frymburk a Lipno nad Vltavou; auto lze zaparkovat na parkovišti místního kempu.

Služby: restaurace, pro hosty kempu sleva do Aquaworldu Lipno, bezbariérové sociální zařízení, půjčovna sportovního vybavení

Kvalita vody: dobrá





RYBNÍK MYDLÁK

Jihočeský kraj

Charakteristika: přírodní koupaliště s travnatou i písečnou pláží v obci Zliv asi 5 kilometrů od Hluboké nad Vltavou; autokemp s chatičkami v lese u rybníka

Otevřeno: od 9 do 18 hodin

Vstupné: dospělí 20 Kč a děti od 6 let 10 Kč na den

Jak se tam dostat: autem, vlakem nebo autobusem z Českých Budějovic přes Hlubokou nad Vltavou 16 km do Zlivi

Služby: restaurace, WC, sprchy, dětské brouzdaliště, volejbalové a nohejbalové hřiště, skluzavky, kolotoč, houpačky, tenisové kurty v blízkosti koupaliště, půjčovna loděk, rybolov

Kvalita vody: velmi dobrá





HRACHOLUSKY

Plzeňský kraj

Charakteristika: 22 km dlouhé přehradní jezero na řece Mži se rozprostírá v romantickém skalnatém údolí. Travnatá pláž s pozvolným vstupem do vody.

Otevřeno: neomezeně

Vstupné: žádné

Jak se tam dostat: přehradní nádrž se nachází asi 20 km od Plzně směrem na Stříbro

Služby: restaurace, stánky s občerstvením, sociální zařízení, prodejny a Transkemp s kapacitou 1 000 osob, stolní tenis, šlapadla, skluzavka

Kvalita vody: zatím dobrá, loni v červenci masivně vodní květ





PÍSKOVNY kolem LUŽNICE

Jihočeský kraj

Charakteristika: koupaliště se nachází na obou březích Lužnice, v okolí Suchdola a Veselí je několik pěkných pískových pláží. Pískovny v okolí obce Vlkov jsou v letních měsících ideální zastávkou ke koupání pro toho, kdo hledá klid.

Otevřeno: neomezeně

Vstupné: žádné

Jak se tam dostat: od silnice Veselí – Třeboň, kde lze nejlépe zaparkovat auto. Většina lidí ke koupališti jezdí na kolech.

Služby: pouze občerstvení, skluzavky, na nudistické části pláže nejsou žádné služby k dispozici.

Kvalita vody: hygienici nesledují, ale většinou je čistá a průhledná.





VELKÝ BOLEVECKÝ RYBNÍK

Plzeňský kraj

Charakteristika: padesátihektarový rybník zvaný Bolevák se rozprostírá na severním okraji města Plzeň. Na jeho březích jsou písčité a travnaté pláže s pozvolným vstupem do vody a písčitým dnem. V místě se nachází také pláž pro nudisty.

Otevřeno: neomezeně

Vstupné: žádné

Jak se tam dostat: plzeňskou MHD, pro auta jsou dvě veřejná parkoviště.

Služby: restaurace, dva stánky s občerstvením, plavčík a zdravotník, převlékárny, WC, sprchy na pláži, volejbalové hřiště, stolní tenis, loďky

Kvalita vody: výrazně lepší než v minulosti





JEZERO MICHAL

Karlovarský kraj

Charakteristika: Vodní nádrž u Sokolova, která vznikla z bývalé těžní výsypky. Na levém břehu se nachází zcela nový komplex městského koupaliště Michal. Letos je už oplocený i travnatý protilehlý břeh nádrže, kde se také vybírá vstupné.

Otevřeno: od 9 do 19 hodin

Vstupné: dospělí 50 Kč na celý den, po 17. hodině 30 Kč, děti do 120 cm na celý den 15 Kč, děti do 3 let, invalidé a senioři zdarma

Služby: WC, občerstvení, sprchy, šatny, tobogan, trojskluzavka, kuželky, tenis, šlapadla, minigolf, plážové kabinky, volejbalové hřiště, stolní tenis, plavčík

Jak se tam dostat: městským autobusem ze Sokolova, autem při silnici z Chebu na Karlovy Vary, přímo u jezera je placené parkoviště (od 9 do 17 hod 40 Kč, po 17. hodině 20 Kč)

Kalita vody: velmi dobrá





VELKÝ RYBNÍK

Karlovarský kraj

Charakteristika: přírodní koupaliště s výhledem na Krušné hory je umístěno v chatové osadě Velký Rybník, která se nachází asi dva kilometry od obce Hroznětín. Pláž je písčitá s pozvolným vstupem do vody, vhodné podmínky pro rybaření.

Otevřeno: neomezeně

Vstupné: žádné

Jak se tam dostat: asi kilometr od obce Velký Rybník, osm kilometrů od Karlových Varů směrem na Hroznětín, přes Otovice

Služby: restaurace, občerstvení a WC cca 100 m od pláže, volejbal, windsurfing, parkoviště

Kvalita vody: dobrá se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi – snížená průhlednost





KOUPALIŠTĚ ROLAVA

Karlovarský kraj

Charakteristika: koupaliště, které je ve volné přírodě, se nachází přímo v městské čtvrti Karlových Varů Rybáře. Desetihektarová přírodní nádrž má písčité a travnaté pláže s pozvolným vstupem do vody, z hráze nádrže je však možné skákat. Část tohoto areálu také slouží jako autokemp.

Otevřeno: neomezeně

Vstupné: žádné

Jak se tam dostat: z Čankovské ulice v karlovarské městské čtvrti Rybáře

Služby: občerstvení, WC, sprchy, vodní záchranná služba, dětské pískoviště, prolézačky, houpačky, tenisové kurty, okruh pro cyklisty a bruslaře, lezecká stěna, dětská skluzavka a tobogan

Kvalita vody: vhodná ke koupání





TYRŠOVA PLOVÁRNA

Pardubický kraj

Charakteristika: Tyršova plovárna ve Vysokém Mýtu je jednou z největších přírodních plováren v ČR. Má rozlohu tři čtvrtě hektaru a je ve stylu Rozmarného léta, avšak s moderními vodními atrakcemi. Budovy z třicátých let minulého století jsou kulturní památkou.

Otevřeno: denně podle počasí od 9 do 19 hodin

Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč na den, permanentky

Jak se tam dostat: na kraji města směrem od Hradce Králové na Brno

Služby: občerstvení, WC, skokanský můstek, skluzavka, tobogan, plážový volejbal, stolní tenis, nohejbal, nově minigolf

Kvalita vody: upravovaná, dobrá, pravidelně sledovaná





KOUPALIŠTĚ BRNÁ v Ústí nad Labem

Ústecký kraj

Charakteristika: termální koupaliště se nachází nedaleko Labe ve čtvrti Brná. Díky termálním pramenům je voda teplá i v chladnějších dnech.

Otevřeno: od 9 do 19:30 hodin

Vstupné: dospělí 45 Kč, děti 25 Kč na den

Jak se tam dostat: městskou hromadnou dopravou i automobilem. Můžete se sem dopravit přívozní lodí vyjíždějící od restaurace Kotva.

Služby: velké parkoviště, restaurace, stánky s občerstvením, plavčík, WC, sprchy, převlékárny, několik bazénů, tobogan i dětská brouzdaliště s toboganem, klouzačky, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal

Kvalita vody: výborná





KAMENCOVÉ JEZERO CHOMUTOV

Ústecký kraj

Charakteristika: přírodní jezero, které vzniklo zatopením kamencového lomu, hloubka vody dosahuje až 3,25 m. Je přímo ve městě, obklopené travnatými stráněmi i písčitými plážemi a množstvím stromů.

Otevřeno: od 9 do 19 hodin

Vstupné: 12 až 20 Kč

Jak se tam dostat: pěšky asi 15 minut z centra, autobusem linkou č. 3, vlakem – zastávka Chomutov město

Služby: restaurace, občerstvení, WC, nudistická pláž, autocamping, minigolf, bowling, plavčík i zdravotník

Kvalita vody: dlouhodobě nejčistší voda v kraji





PÍSNÍKY MĚLICE-LOHENICE

Pardubický kraj

Charakteristika: rozsáhlé přírodní koupaliště, které vzniklo zatopením lomu po těžbě štěrkopísku, leží asi pět kilometrů od města Přelouč. Vstup do vody je pozvolný a pláže jsou písčité. Na poloostrově je kemp, kam se jezdí za vodním lyžováním a také windsurfingem.

Otevřeno: neomezeně

Vstupné: žádné

Jak se tam dostat: z Přelouče směrem na Lázně Bohdaneč, odbočka u obce Lohenice

Služby: autokemp, ekologické WC, stánek s občerstvením, škola vodního lyžování, vodní lyžování, wakeboarding, jízdy na kruhu nebo na banánu

Kvalita vody: dobrá





KOUPALIŠTĚ LODÍN

Královéhradecký kraj

Charakteristika: moderní koupaliště s několika bazény a 100metrovým toboganem v malé obci na Hradecku je součástí areálu kempu.

Otevřeno: od 9 do 19 hodin

Vstupné: dospělí 60 Kč, po 17. hodině 30 Kč, děti a studenti 40 Kč, po 17. hodině sleva na 20 Kč, děti do 3 let a držitelé průkazu ZTP zdarma

Jak se tam dostat: z Nechanic u Hradce Králové směrem na Suchou, velké parkoviště 5 Kč na den

Služby: kemp s chatičkami a místy pro stany, WC, převlékárny, občerstvení, fotbal, basketbal, tenis, plážový volejbal, brouzdaliště pro děti s malou skluzavkou

Kvalita vody: dobrá





KOUPALIŠTĚ TŘEBECHOVICE POD OREBEM

Královéhradecký kraj

Charakteristika: městské koupaliště asi 500 metrů od centra města Třebechovice pod Orebem se třemi bazény, 96metrovým toboganem a skluzavkami; okolo bazénů jsou travnaté i zastíněné odpočinkové plochy

Otevřeno: od 9 do 20 hodin

Vstupné: dospělí 50 Kč, po 16. hodině 25 Kč, děti do 6 let zdarma

Jak se tam dostat: při výpadovce z Třebechovic na Týniště nad Orlicí u fotbalového stadionu

Služby: relaxační, plavecký a dětský bazén, skluzavky, 98 metrů dlouhý tobogan, občerstvení, převlékárny, sociální zařízení, plážový volejbal

Kvalita vody: velmi dobrá





STVOŘIDLA NA SÁZAVĚ

kraj Vysočina

Charakteristika: tůňky mezi balvany na řece Sázavě u Stvořidel najdete mezi Světlou a Ledčem nad Sázavou. Řeka tu protéká hlubokým údolím a díky balvanitému řečišti vytváří peřeje a slapy. Celá oblast – přírodní rezervace o rozloze 246 ha – je návštěvníkům volně přístupná.

Otevřeno: neomezeně

Vstupné: žádné

Jak se tam dostat: posázavským pacifikem ze Světlé nad Sázavou (trať Praha – Havlíčkův Brod – Brno) do stanice Smrčná. Nebo lodí po řece – Stvořidla jsou vyhledávaná vodácká lokalita.

Služby: kemp Stvořidla

Kvalita vody: dobrá, ale nesleduje se





KOUPALIŠTĚ ROUCHOVANY

kraj Vysočina

Charakteristika: koupaliště se nachází v areálu kempu u rybníka v Rouchovanech na Třebíčsku a nabízí příležitosti i ke sportovnímu vyžití.

Otevřeno: neomezeně

Vstupné: dospělí 15 Kč, děti 5 Kč na den

Jak se tam dostat: z Moravského Krumlova směrem na Hrotovice, parkoviště placené 15 Kč na den

Služby: občerstvení, půjčovna loděk i šlapadel, volejbalové hřiště s pískovým povrchem, stolní tenis, koutek pro děti s houpačkami a kolotoči, sprchy, WC, možnost rybolovu i bez rybářského lístku.

Kvalita vody: není sledovaná, místo nepatří mezi schválená místa ke koupání





KOUPALIŠTĚ HUSTOPEČE

Jihomoravský kraj

Charakteristika: moderní nové koupaliště s bazénem o rozloze 25 x 15 metrů, s mnoha vodními atrakcemi a travnatou i písčitou pláží

Otevřeno: v létě od 9 do 22 hodin

Vstupné: do 6 let 10 Kč, do 15 let 20 Kč, dospělí 36 Kč

Jak se tam dostat: koupaliště se nachází v městském parku, přímo u areálu není žádné parkoviště

Služby: WC, šatny, převlékárny, plážový volejbal, travnatá a písková pláž, 70metrový tobogan, dětské brouzdaliště se skluzavkou a vodním hřibem

Kvalita vody: vhodná ke koupání





LULEČ

Jihomoravský kraj

Charakteristika: zatopený lom U Libuše, který byl ve 30. letech minulého století upraven na koupaliště. Zdrojem vody je podzemní puklinová voda. Na místě se nacházejí tři travnaté pláže a dva skokanské můstky.

Otevřeno: od 8 do 20 hodin

Vstupné: dospělí 25 Kč, dítě (od 3 do 15 let) 10 Kč, po 17. hodině dospělí 15 Kč a děti 5 Kč

Jak se tam dostat: nachází se mezi Vyškovem a Rusínovem, přibližně 8 km od Vyškova. Z obou přilehlých měst jezdí do Lulče vlak. Autem je nejrychlejší cesta po dálnici D1, exit E462.

Služby: občerstvení a restaurace, sprchy, WC a převlékárny, dětské houpačky, velká a dětská skluzavka, dětské brouzdaliště, antuková hřiště

Kvalita vody: voda je vhodná ke koupání





MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ UNIČOV

Olomoucký kraj

Charakteristika: koupaliště, které tvoří venkovní bazén (50 x 25 m), má také rozsáhlou travnatou plochu kolem. Nenabízí jen osvěžení v horkých letních dnech, ale také sportovní vyžití a zábavu pro děti.

Otevřeno: od 9 do 19 hodin

Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč na den

Jak se tam dostat: na kraji Uničova směrem na Šumperk, 400 parkovacích míst zdarma, úschovna kol

Služby: občerstvení, sociální zařízení, převlékárny, tobogan, dětské hřiště s kolotoči, hřiště pro míčové hry, kuželky. Návštěvníkům jsou k dispozici také nedaleké tenisové kurty.

Kvalita vody: stabilně bývá dobrá.





PÍSKOVNA NÁKLO

Olomoucký kraj

Charakteristika: dvacet metrů hluboké jezero poblíž Litovle o ploše asi 100 hektarů se nachází v zatopené části pískovny, kde se ještě těží. Koupání je pouze na vlastní nebezpečí. Na východním břehu najdete několik menších travnatopísčitých pláží.

Otevřeno: neomezeně

Vstupné: žádné

Jak se tam dostat: asi 2,5 km za Náklem směrem na Střeň. Parkování je za 50 Kč na den.

Služby: stánek s občerstvením a WC, možnost provozování vodních sportů (motorové čluny, skútry, plachetnice, na jezeře je povoleno také rybaření)

Kvalita vody: výborná, ale nesleduje se. Pískovna je proslulá čistou vodou i za nepříznivých klimatických podmínek.





ŠTĚRKOVNA HLUČÍN

Moravskoslezský kraj

Charakteristika: přírodní jezero o rozloze 140 ha s travnatými plážemi, štěrkovitým dnem a pozvolným vstupem do vody. Je třeba si dát pozor mimo areál, kde jsou ve vodě velké kameny.

Otevřeno: neomezeně

Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč na den; mimo areál jsou neplacené pláže

Jak se tam dostat: v Hlučíně u silnice na Ostravu-Porubu. Koupaliště je také dostupné autobusy 69 a 270. U areálu je placené parkoviště.

Služby: hřiště na volejbal, tenis, nohejbal, vodní lyžování, bazény, sociální zařízení a občerstvení. V místě je i dětské brouzdaliště, bazén a nudistická pláž.

Kvalita vody: patří k nejčistším v kraji





KOUPALIŠTĚ OSTRAVA-PORUBA

Moravskoslezský kraj

Charakteristika: největší koupaliště ve střední Evropě na vodní ploše o rozloze malé přehrady (41 200 m2). Areál je nově zrekonstruován.

Otevřeno: od 9 do 20 hodin

Vstupné: dospělí 80 Kč a děti 60 Kč na den, děti do 6 let zdarma, po 17. hodině jednotné vstupné 50 Kč, zvýhodněné rodinné vstupné

Jak se tam dostat: Tramvají číslo 5. Autem směr na obec Vřesina, u areálu jsou dvě parkoviště s téměř 600 místy.

Služby: obří tobogan, skluzavky, skokanské můstky, brouzdaliště, volejbal, tenis, občerstvení a bezbariérové sociální zařízení, minigolf, tenisové kurty s umělým povrchem, hřiště pro streetball a volejbal, malý fotbal, stolní tenis

Kvalita vody: stabilně čistá





PŘEHRADA VŠEMINA

Zlínský kraj

Charakteristika: přírodní koupaliště s travnatým břehem se nachází v krásném prostředí Vizovických vrchů, přímo u hotelového komplexu, který byl vybudován v dobách největší slávy JZD Slušovice. Dno je v jedné části koupaliště písčité i bahnité, v druhé dlážděné.

Otevřeno: neomezeně

Vstupné: žádné

Jak se tam dostat: ze Slušovic do obce Všemina, uprostřed obce odbočka doleva k Park hotelu (asi 3 km)

Služby: stánek s občerstvením, restaurace v hotelu, WC, neplacené parkoviště, volejbal, lanové aktivity. V hotelu je také krytý bazén a rozsáhlý sportovní areál, na němž najdete golfové hřiště či tenisové kurty.

Kvalita vody: dobrá





KOUPALIŠTĚ KÁMEN

Zlínský kraj

Charakteristika: přírodní koupaliště v Ostrožské Nové Vsi s písčitou, travnatou a kamenitou pláží je součástí Ostrožských jezer, která vznikla zatopením štěrkopískových lomů. V létě zde bývá velký nápor návštěvníků, proto se doporučuje zvýšený dohled nad osobními věcmi.

Otevřeno: od 9 do 19 hodin

Vstupné: dospělí 25, děti do 15 let 15 Kč na den

Jak se tam dostat: nachází se na okraji Ostrožské Nové Vsi ve směru od Brna a Zlína přes Uherské Hradiště a Kunovice. Před vchodem je velké placené parkoviště.

Služby: restaurace, občerstvení, šatny, WC, sprchy, plážový volejbal, kuželky, skluzavky, plavčík

Kvalita vody: výborná





RYBNÍK ŠEBERÁK

kraj Praha

Charakteristika: Přírodní koupaliště, které je napájené potokem, se nachází na okraji městské části Kunratice. Je obklopeno travnatými plochami a vstup do vody je pozvolný.

Otevřeno: od 9 do 20 hodin

Vstupné: dospělí 70 Kč, děti a důchodci 50 Kč, do 10 let zdarma, od 17 hodin 50 Kč

Jak se tam dostat: autobusem 114 od stanice metra C Kačerov. U areálu je také možné zaparkovat.

Služby: občerstvení, sprchy, sociální zařízení, dětský koutek, volejbal, nohejbal, ruské kuželky, nudistická pláž (východní část rybníku), půjčovna lodiček, badminton, stolní tenis

Kvalita vody: dobrá





HOSTIVAŘSKÁ PŘEHRADA

kraj Praha

Charakteristika: Přehradní nádrž o ploše 44 hektarů se nachází na Botiči v sousedství Jižního Města. Ze severní strany je obklopená lesoparkem, na jižní jsou dvě pláže, částečně travnaté, částečně pískové. Dno je bahnité, místy písčité.

Otevřeno: od 9 do 20 hodin

Vstupné: dospělí 50 Kč a děti 30 Kč na celý den

Jak se tam dostat: metro C, stanice Háje. Parkoviště je zdarma.

Služby: WC, sprchy, převlékárny, stánky s občerstvením, volejbalové hřiště, tobogan, nudistická pláž, půjčovna lodiček a šlapadel, možnost půjčení plachetnice, stolní tenis

Kvalita vody: dobrá. Občas bývají přemnožené sinice.