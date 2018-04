29", karbon, full, posed na míru. Cyklotrendy 2011 nejen pro závodníky

Zeptali jsme se znalců "přes kola" – šéfredaktora cykločasopisu Peloton, zástupce významných cyklovýrobců jako jsou Specialized a Scott, ale i specialistů z cykloservisů. O čem a jaký bude rok 2011 na kolech?

Malé Česko, velké úspěchy v cyklistice

Prakticky všichni se shodují, že zájmu o sportovní ježdění na kolech velmi pomůže trio, vlastně kvartet skvělých českých jezdců, kteří buď jsou nebo patří k nejlepším na světě: Jaroslav Kulhavý (mistr evropy a vicemistr světa na horských kolech), Zdeněk Štybar (mistr světa v cyklokrosu, nyní přechází i na silnici), Roman Kreuziger (silnice) a František Raboň (silnice). Snad ještě nikdy na tom Česko na kolech nebylo ve světě tak dobře. Tohle je pro kola a jejich prodej ta nejlepší reklama.

29" začne pronikat mezi běžné cyklisty

Jedním z hlavních hitů roku 2011, který už masivně prorazil mezi nejlepší závodníky horských kol, budou stroje s většími, 29palcovými koly.

"Začali na nich jezdit ti nejlepší včetně továrního jezdce Specialized, mistra světa Jardy Kulhavého. Je Čech, tak i to pomůže průniku 29" mezi naše obyčejné hobby jezdce," vysvětluje šéfredaktor časopisu Pelotonu Martin Záruba. Každý, kdo jezdí víc na horském kole, si prostě dřív nebo později řekne: Nepojedu rychleji a líp na 29"?

V čem jsou devětadvacítky lepší? Tomu, kdo na to má fyzicky a technicky, umožní kola o větším poloměru jet rychleji a zároveň lépe překonávat terénní nerovnosti. Všichni velcí výrobci proto už taková kola nabízejí. Jeden z problémů v českém prostředí ovšem spočívá v tom, že 26" se nedá přestavět na 29". Chce to prostě nové kolo a tedy značný zásah do peněženky. Kdo si pak kolo nemůže předem vyzkoušet, je nedůvěřivý.

Test kol 26 a 29 palců. Vlevo menší 26", vpravo větší 29"

"My koncoví prodejci proto zatím čekáme, co se na trhu, který loni zasáhla krize, stane. Ještě nezaznamenáváme zvýšenou poptávku po náhradních 29" dílech," připomíná Jan Strecký z pražské prodejny Krabcycles. Očekává se ale, že nástup velkých kol je jen otázkou času.

iDNES.cz už loni na sklonku cyklosezony provedl laický test, kde porovnával pocity, komfort a rychlost jízdy na 29" oproti 26" kolu. Výsledek jednodenního testování, které absolvoval sportovně zdatnější muž se ženou (avšak žádní závodníci), oba s průměrnou výškou a váhou, potvrdil závodnické zkušenosti. Devětadvacítku ocení zejména větší, těžší a fyzicky silnější cyklisté. Ale i náš zkušební jezdec (výška 175, váha 82 kg) se na velkém kole cítil brzy velmi dobře, štíhlejší a lehčí žena dávala raději přednost staré klasice. Výsledky testu čtěte zde.

Jak si sedneš, tak jedeš...

Další velký průlom se letos očekává v zájmu o individuální nastavení posedu na kolech. Začala s tím před časem firma Specialized a už loni u nás na mnoha místech otevřela své "BG FIT" laboratoře. Zájem byl ihned značný, letos bude podle všeho mnohem vyšší.

"První zkušenosti profesionálních závodníků, ale i běžných fandů do kol jsou vesměs výborné. Vědecky upravený posed znamená lepší pocit z jízdy, méně bolesti v zádech, nohách i kolenech a tím i méně zdravotních problémů," říká český expert na BG Fit Pavel Štědrý. Specialized následují i další. Před koupí kola se víc přeměřuje, váží, nastupují odborníci fyzioterapeuti. Začíná se například vyrábět větší škála velikosti sedel, aby cyklisté měli posed pohodlnější.

Celoodpružená kola, karbonové rámy

Další dva očekávané momenty budou jen potvrzením tendencí známých z minulých let. Ještě větší průnik na trh oproti minulosti budou mít horská kola tzv. full (suspension) s celoodpruženými rámy a chytrými systémy a zároveň s karbonovými rámy.

Ceny celoodpružených kol se snižují, systémy vylepšují a jejich ovládání zdokonaluje. "Scott má dnes nejlevnější celoodpružený model Spark 60 za "pouhých" 39 990 korun už s ovládáním na řídítkách, odkud se dá uzamknout vše najednou," zdůrazňuje obchodní ředitel českého zastoupení Pavel Mejsnar. "Zároveň s tím se projevuje tendence větších zdvihů u odpružení. Jezdci chtějí jezdit pohodlněji a velmi často mít i možnost překonávat větší nerovnosti a překážky. Je to jakási obdoba s freeridem na lyžích. Lidé chtějí víc volnosti," dodává Mejsnar.

Karbonový rám Scale 20 Karbonový rám Scale RC Spark 60

Podle všeho se bude v roce 2011 ještě častěji skloňovat slovo karbon. "Karbonové rámy jsou dostupnější a vybavují se jimi stále levnější kola. Dnes se dají u nás sehnat karbonové mtb už kolem 30 000 korun," říká Martin Záruba.

Karbonové rámy přitom dostávají nejen horská a silniční kola, ale už i kola krosová. A všichni jsou spokojeni. Karbon je lehký, dobře pruží, lépe tlumí nerovnosti a zachovává si pevnost. A nakonec je už i levný na výrobu.

Silniční kola jsou dnes už z karbonu.

Desetipastorky a silničky

Jedna technická vychytávka u horských kol sice nebude zajímat každého, ale musíme ji zmínit. Samozřejmostí se stávají desetipastorky. Zatímco donedávna bylo vrcholem 27 převodů, dnes je to 30. Kvalitní systémy už nabízejí firmy Shimano i Sram, oba hlavní hráči na trhu.

Víc cyklistů než loni bude po republice jezdit i na silničních kolech. Oproti minulosti koketují se "silničkami" i donedávna skalní jezdci horských kol. Zjišťují, že je to dobrý trénink a občas se projet větší rychlostí po kraji bývá výborné zpestření. Jestliže u horských kol jsou karbonové rámy stále častější, u silniček jsou dnes téměř zákonem. Dobré silničky jsou navíc dostupnější a také mnohem hezčí.

Cenově přístupnější elektrokola

Velký zájem bude i o elektrokola. Zatím se o ně nejvíce zajímali ekologičtí nadšenci, ale zřejmě jimi nepohrdnou ani lidé s tělesným handicapem nebo ti, kdo mají zdravotní problémy. Jistým limitem byla donedávna cena. Dnes už se ale nejlevnější elektrokola (byť je třeba vždy zvážit spolehlivost a výdrž), například od značky Guewer, blíží k cenovým hranicím kolem 10 000 korun.

Elektrokolo Guewer Cross

V cykloturistice pak pokračuje velký český trend posledních let – dovolená v Česku nebo i v zahraničí s kolem. "Mají ji v oblibě i stále mladší lidé," zdůrazňuje Martin Záruba. A dodává, že se zároveň mění i kultura prodeje kol. Největší hráči na trhu otevírají takzvané "concept stores" – krásné a prostorné salony kol, kde je i velký výběr.

Tak vzhůru do sedel a nezapomenout to hlavní. Dobrou helmu.