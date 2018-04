26“ versus 29“ v testu kol. Trendová 29“ jede super, ale ne každému

Je to téměř hamletovské otázka, jestli zvolit horské kolo s průměrem 29 nebo 26 palců. Mohl by to být jen další módní trend, který před lety odstartoval Gary Fisher a teď ho coby dobrého vysavače peněz z lidí využívají i ostatní Anebo je to nevyhnutelný směr, kterým se horská kola začnou ubírat. Nabízí se i třetí cesta: že se 29" kola stanou doménou závodníků a to zejména těch velkých, silných a těžkých.

O 29" se obecně říká, že vyhovuje velkým, těžším a fyzicky i technicky zdatnějším jezdcům. Dokáže být rychlejší a dokonce i díky většímu průměru kol průchodnější těžším terénem. Vyzkoušeli jsme, jestli to platí, anebo se výhody 29" projeví i u neprofesionálních jezdců - mužů i žen - běžného vzrůstu.

Test na amatérských cyklistech

My jsme pro test záměrně vybrali dva jezdce nezatížené předchozími zkušenostmi ani nějakými obchodními záměry. Ženu a muže. Ani mladé ani staré a schválně ani velké, ani malé.

Tereze je 30 let, váží asi 55 kg a měří 170 cm. Mé maličkosti je 50 let, vážím 80 kg a měřím 175 cm. Tereza i já jezdíme na horském kole hlavně pro radost, orientujeme se i v náročnějším terénu a občas si dáme i nějaký ten maratonek. Ale s rozumem. Za rok najezdíme určitě hodně přes tisíc km, já měl za letošek v den testu za sebou přes 3 500 km.

Test kol 26 a 29 palců. Naši testéři Tereza a Petr

26" vs 29" Pro 26 a 29 palcová kola nelze použít univerzální rám. Devětadvacítka musí mít větší zadní i přední vidlici. Jde tedy o dvě rozdílná kola. Jejich výrobní cena je nicméně prakticky stejná.

Po očku oba sledujeme nové trendy a patříme tedy určitě do skupiny, která by případně o přechodu na 29" uvažovala, pokud by nám to přineslo lepší pocit z jízdy. Podle mnoha dosavadních "zaručených" ohlasů, bychom však ani jeden neměli být pro 29" tou úplně ideální cílovkou. Zjednodušeně řečeno - příliš malí, příliš lehcí a navíc ne s dostatečnou výkoností. Právě proto nás to ale láká vyzkoušet.

Využili jsme testovacího dne výrobce kol Specialized v září ve Zvoli u Prahy. Z nové kolekce pro rok 2011 jsme vybrali celoodpružené modely Epic s odpruženým "brain" systémem s 26" a 29" palcovými koly. Obě velikosti M.

Půl dne jsme jen jezdili, jezdili a jezdili a to na kratším 3 km dlouhém, technicky lehčím úseku a na těžším 7km. Měřili jsme časy a zaznamenávali své pocity.

Zde jsou výsledky.

Test kol 26 a 29 palců

Tereza: volím 26palcové kolo

"Je to jedna z mých prvních zkušeností a možností otestovat a zároveň porovnat kvalitní a výkonná kola obou velikostí.

Na 26palcovém kole cítím pohodlnost. Sedí se mi příjemně až komfortně, bez větší bolesti např. zad nebo příliš zakloněné hlavy či dalšího otlačení. Těžiště mám vyvážené, tudíž moje síla v záběrech je rozložená.

Kolo je v běžném terénu jednoduše ovladatelné a pokud je člověk alespoň trochu trénovaný v udržení rovnováhy, nemůže ho většina běžných nerovností rozházet. Na rovných úsecích jede plynule a stabilně.

Při sjezdech "jemně až klidně" kopíruje terén, člověk ztrácí zábrany a nechává se unášet "down-hillovou" jízdou. Při správném nastavení odpružení kola mám pocit bezpečí a jistoty dovolit si i o něco více.

3km úsek zajíždím od 9:46 až po 9:34 min.

29 palcové kolo se mi už na první pohled zdá velké a robustní. Nicméně sedí se mi příjemně a pohodlně. Při jízdě na rovných úsecích jede plynule, ale mám pocit, že musím odevzdat o chlup větší výkon. V určitých situacích je pak pro mne možná trochu těžkopádné. Při sjezdech sice drží stopu, ale jeho ovladatelnost se mi zdá ve srovnání s 26" o něco horší.

3km úsek na něm zajíždím od 10:50 až po 9:56."

Z pohledu ženy bych tento typ kola viděla spíš u mužské populace, já osobně volím raději kolo 26palcové.

Petr: 29 palců prostě jede pod zadkem

"I já vnímám mezi 29" a 26" rozdíly. Oproti Tereze ale vidím u 29" více výhod. Jen v určitém specifickém prostředí se na něm necítím tak jistě jako na 26", ale to může být způsobeno i nevyježděností.

29" mi fantasticky ujíždí pod zadkem na dlouhých rovinatých, mírně stoupajících a svažujících se úsecích s dobrým povrchem. Stejně tak v táhlých bezpečných sjezdech. Mám pocit, že když to jednou rozjedu, jedu prostě o chlup rychleji, než bych jel na 26". Ani do kopců necítím zásadní změnu. Pokud není kopec extrémní, jedu myslím rychleji, čím je ale kopec prudší, tím víc se rozdíl srovnává.

Naopak smíšené pocity začínám mít v těžším terénu a v náročnějších stoupáních s nerovným povrchem. Kolo sice možná o trochu lépe překonává nerovnosti - kameny, kořeny, bahno - zato se mi hůř ovládá, řídí.

V některých už opravdu obtížných technických pasážích začínám mít trochu problémy. Na 26" si připadám v takových pasážích o něco hbitější, obratnější a jistější. Mám pocit, že se nemusím tak úzkostlivě (někdy až křečovitě) soustředit na techniku jízdy. Ale znovu opakuji, že to může být i malou vyježděností na 29".

Jen pro upřesnění 3km úsek zajíždím na 29" kole pod 9 minut a o deset vteřin rychleji než na 26".

Další postřehy "Já si už na příští rok pro sebe 29" vybral a to zcela dobrovolně," říká zkušený cyklista Pavel, který je jinak spíš podprůměrného vzrůstu (170 cm). "Přesedlávám z Stumpjumpera FSR 26 na EPIC 29. Když jsem navíc 29" půjčil manželce, která není žádná bikerka a nemá velkou fyzičku, na kopcích jsem na ni čekal výrazně kratší dobu. Prostě to s těma velkýma kolama vyjížděla rychleji." Hobík Jarda (190 cm), který jezdí na horském kole rád a závodí tak dvakrát do roka, nezaznamenal sice změnu rychlosti, ale za to lepší průchodnost terénem. "Když jsem zkusil devětadvacítku při závodě, začalo mi docházet, že nemusím jet stejnou stopu mezi kameny a kořeny jako ostatní a že se díky větším kolům a celoodpruženému systému můžu pustit i do trochu obtížnějšího terénu."

Kdybych to měl shrnout, tuším, že jsem svoji postavou, fyzickými, silovými a technickými schopnostmi i váhou pro užití 29palcového kola jakýsi hraniční typ. Na chalupu na Vysočině, kde jezdím 50 % na hrubých asfaltových dřevařských cestách, 40 % po zpevněných cestách a 10 % v těžším terénu, bych 29" určitě bral všema deseti. Na rychlý jezdivý bikový maraton bez těžších techničtějších pasáží asi také. 26" bych zvolil asi jen pro technickou jízdu v single trailu.

Kdybych mohl brát kola obě, bral bych ideálně kolo 26" i 29". Pokud bych musel učinit onu Sophiinu volbu a vybrat si kolo jen jedno, klidně si vezmu 29".

Upozorňujeme, že nemáme patent na rozum. Náš minitestík ať prosím poslouží jen jako malý pomocný návod a vodítko při rozhodování. Každý by si měl vyzkoušet 29" hlavně sám na vlastní kůži a posoudit, co mu sedí a co ne.