25 skvělých tipů na bruslení na městských kluzištích i v přírodě

Kolik vás to bude stát? Přibližně od dvaceti do padesáti korun, někde o trochu víc, někde si naopak zabruslíte zadarmo – třeba v Praze, Olomouci nebo v Ostravě. Na většině míst jsou k dispozici půjčovny bruslí, kde budete potřebovat pětistovku až tisícovku na vratnou kauci, někde vám brusle za příplatek nabrousí.

Bruslení v Praze

Bruslení pod žižkovskou věží si užijete denně od 9 do 21 hodin až do konce března.

V Praze se bruslí na více místech, než byste čekali, a to i přímo v centru na Starém Městě – třeba na kluzišti v areálu na Františku (50 Kč přibližně za hodinu a půl zábavy, k dispozici půjčovna i broušení bruslí) anebo na kluzišti na Ovocném trhu (tady se bruslí zadarmo, platí se jen za půjčení bruslí).

Z centra Prahy to máte jen kousek na kluziště na Letenské pláni anebo na Žižkov na kluziště pod obří televizní věží (vstupné 100 Kč, děti do 125 cm zdarma, půjčovna i broušení bruslí), bruslí se také v okolí velkých obchodních center.

Kluziště na Ovocném trhu v Praze je otevřené denně od 10 do 22 hodin zdarma.

Bruslení s půjčovnami bruslí i bohatou nabídkou zábavy a občerstvení nabízí například největší veřejné venkovní ledové kluziště v Praze před OC Arkády Pankrác (vstupné 50 Kč, děti do 6 let zdarma), vybruslit se můžete také v Centru Černý Most anebo na kluzišti na střeše Galerie Harfa (50 Kč, děti do 150 cm plus nebruslící doprovod zdarma).

Bruslení v jiných městech

Zadarmo si zabruslíte také v Olomouci, kde se v kluziště každou zimu mění část olomouckého Dolního náměstí v historickém centru města; bruslí se tu ale jen do konce prosince. O pár dní déle bude v provozu kluziště v Prostějově (vstupné 40 Kč), do neděle 15. ledna si zadarmo zabruslíte na Vánočním kluzišti na Masarykově náměstí v Ostravě.

Kluziště na Vodově ulici v Brně nezavírá ani o Vánocích, ani na Silvestra.

Milovníci bruslení se mohou vypravit také na Zimní stadion v Ostravě-Porubě. Až do konce ledna se bude bruslit u obchodního centra Olympia v Teplicích. V Brně si zabruslíte na zastřešeném kluzišti u restaurantu Pavillon, na kluzišti za Lužánkami, které stojí v místech někdejšího slavného Zimního stadionu spjatého s brněnskou Kometou, anebo na kluzišti u obchodního centra Olympia.

Lákavě zní i pozvánka na další dvě brněnská rejdiště bruslařů, a to na kluziště u Salesiánského centra v Líšni anebo na největší otevřenou umělou ledovou plochu pod širým nebem na Moravě, kterou objevíte u sportovně kulturního a kongresového centra na Vodově.

Skvělé zimní radovánky si užijete na kluzišti ve Špindlerově Mlýně anebo v Kolíně, kde se v ledovou plochu každou zimu mění dětské dopravní hřiště u aquaparku Vodní svět. Tady se z bruslí můžete rychle přemístit do vyhřátých bazénů!

Pro ty, které lákají přírodní ledové plochy

Kluziště plná lidí nejsou nic pro vás a raději si počkáte o pár týdnů déle na přírodní led? Jako někde na holandském venkově protkaném vodními kanály si budete připadat při bruslení na 4 km dlouhém Hořínském kanále a blízké pískovně Baraba anebo na rozlehlé Jiřické tůni u Kostelce nad Labem.

Na Máchově jezeře nabízí možnost zapůjčit si brusle nebo běžecké lyže a boty Hotel Port.

Na Labi a dalších místech si zabruslíte v okolí Hradce Králové, úžasné projížďky nabízí také zamrzlé Máchovo jezero nebo bruslařská dráha na Lipně. Když pořádně zamrzne (potřebná tloušťka ledu je 18 cm) a led vydrží, můžete se na bruslích vydat z Lipna nad Vltavou po téměř 11 km dlouhé trase do Frymburku.

Další 15 km dlouhá trasa se kroutí kolem Horní Plané a jejich propojením vzniká rekordní 38 km dlouhá bruslařská „dálnice“ z Lipna nad Vltavou až do Perneku, která však není upravována pravidelně. K dispozici je půjčovna bruslí a občerstvovací stánky, které přímo na ledu nabízejí teplé nápoje a grilované speciality.