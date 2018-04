24 hodin ve Washingtonu, D.C.

Kdo by nevěděl, co dělají agenti FBI, Federálního úřadu vyšetřování? Sídlo FBI můžete dokonce bez problémů navštívit, prohlédnout si laboratoře a uvidět i ukázku, jak agenti zasahují s kolty v rukou v akci.

Neuvěřitelně působivě zpracovaná tragédie evropských Židů za druhé světové války-koho by se nedotkly hromady zšedlých ztvrdlých bot, dospělých i dětských, přenesených sem do středu Washingtonu z Osvětimi a Majdanku či tisíce fotografií ze židovského štetlu kdesi z polsko-litevského pomezí? To je často to jediné, co zůstalo po obětech. Vstup zdarma denně od 10 do 17.30 hodin, vzhledem k obrobvskému zájmu je lépe si vstupenky obstarat předem.