24 hodin ve Vilniusu

Jednu chvíli má člověk pocit, že je v Polsku, pak zase v Rusku, potom doma, v srdci střední Evropy. Architektura velmi dobře odráží to, že Vilnius byl v minulosti cosi jako míč, o který se prali sousedé Litvy. Je to také město, kde český pas otevírá dveře. Z důvodů, které neumějí přesně vysvětlit, mají Litevci pro našince slabost. Našinci se zde proto daří dobře, i proto že město má podobný rytmus a životní styl jako my. Nemusí se ani trápit nad tím, jaký dárek přiveze domů: je v Pobaltí, a tak nemůže přivézt nic jiného než jantar, který se prodává na každém druhém rohu.



Co nevynechat



Začněte u Katedrály, vystupte na vrch Tří Křížů, prohlédněte si Bránu rozbřesku, kostel svatého Petra a Pavla a kostel svaté Anny, muzeum jantaru, muzeum KGB. Projděte se starou čtvrtí od Brány rozbřesku přes nejstarší ulici města Pilies až k řece.

Informace: ulice Pilies 42 (tel. 620762) a Vilnaus 22 (629660). Dobrými cíli pro výlet mimo město jsou krásný vodní zámek Trakai a "střed Evropy" - obě atrakce jsou asi 25 kilometrů daleko.



První Zappa



Z neznámých důvodů je Vilnius prvním místem na světě, kde stál pomník rockové hvězdy Franka Zappy. Proč? Fanoušci by odpověděli: Proč ne! Busta vznikla v místní umělecké škole, kde měla být vystavena, ale profesoři se proti tomu postavili. A tak dnes stojí na otevřeném prostranství, patřícím jedné klinice.



Město kostelů



Ve městě jsou desítky kostelů, ale tři z nich by neměl nikdo minout. Nejkrásnější je kostel sv. Anny, který si prý chtěl Napoleon odvézt do Francie aspoň na dlani své ruky; nejmajestátněji působí Katedrála, zatímco v kostele svatého Petra a Pavla je na dva tisíce soch, přes něž si návštěvník může zopakovat celou bibli.



Židovské město



Před druhou světovou válkou byl Vilnius znám také jako Vilno. Znamená to totéž, ale v jidiš: město totiž bylo jedním z celosvětových center židovské kultury, polovina z obyvatel města byli Židé. Narodil se tady izraelský premiér Rabin i dědeček Moniky Lewinské, ten se však jmenoval ještě Levitan. Po válce nezbylo z židovského města nic kromě jediné synagogy a jednoho pomníčku.



Vězení KGB



Přímo v centru, u řeky, je muzeum, kde dřív mělo vězení KGB. Návštěvník se může projít kolem podzemních cel a mučíren, kde vězni trpěli třeba tím, že museli stát celé dny ve vodě. Je to velmi poučná prohlídka.



Jak chutná zepelín



Oblíbené místní jídlo se jmenuje cepelinai - to proto, že má tvar vzducholodě Zeppelin. Je to cosi jako naše salámem plněné bramborové knedlíky. Tyto jsou však plněny masem, ale i houbami či kysaným tvarohem. Je to velmi dobré, leč velmi těžké jídlo.