Po centru Vídně se dá dobře chodit pěšky, navíc je to procházka velmi zajímavá, protože prakticky na každém kroku jsou zajímavá místa.

Samozřejmě, že 24 hodin ve Vídni nelze příliš spojovat s návštěvou mnoha zdejších muzeí, protože to by už byl tip na několik dnů.

V každém případě ale v rakouském hlavním městě určitě nezapomeňte zajít na kávu. Ale pozor, musíte vybírat poměrně přesně, protože právě Vídeň je vyhlášená po celém světě svým "kávovým královstvím", v němž může cizinec kvůli velkému výběru i zabloudit.

