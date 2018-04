24 hodin ve Vídni

Vánoční Vídeň, Kärtner Strasse

Kytarové virtuosy, malíře, neuvěřitelné divadelníky a performery všeho druhu. Také šokující moderní architekturu a skvělé rockové kluby. Když procházíte širokými bulváry, cítíte přísné pohled starých usedlých dam, bodré úsměvy chlapíků v zelených kloboucích, kteří popíjejí neodolatelný punč. Mnozí z nich mají povědomá česká jména. Bývaly přece doby, kdy Vídeň byla z poloviny česká. Našince potkáte v ulicích i dnes, je to sem od hranic opravdu jenom kousek.Je zcela nemožnou věcí navštívit Vídeň, a nezajít alespoň jednou do některé z mnoha půvabných kavárniček. Mají mnoho podob: od sebevědomých interiérů, které připomínají doby, kdy hlavní město monarchie bylo pupkem Evropy, až po malé, útulné podniky. Legenda praví, že to byli Turci, kteří tu v roce 1683 zanechali vášeň pro tento povzbuzující nápoj. Druhů kávy znají ve Vídni nepočítaně, zkuste alespoň některé.Kamkoli se ve Vídni dáte, potkáte se s vážnou hudbou. Studenti hrají líbezné melodie v průchodech paláců, na každém kroku vám nabízejí programy koncertů.Kouzlo staré Vídně můžete vychutnat z okna kočáru. Přivřete oči a může se vám zdát, že právě míříte na císařskou slavnost, kde vás čekají dámy v širokých sukních a muži s důstojnými kníry.Pokud máte v úmyslu koupit známým nějakou drobnost, právě trhy před radnicí mohou být dobrou volbou. V přízemí probíhají zajímavé výstavy či zábavní akce pro děti. Stavba z konce 19. století zajímavě využívá gotické prvky.Přirozené centrum města, díky kterému nezabloudíte. Současná podoba gotického chrámu vznikla v roce 1359. Střechu zdobí barevné tašky, které můžete zahlédnout třeba v titulcích seriálu o psím komisaři Rexovi. V chrámu je mimo jiné největší rakouský zvon - váží 21 tun.Za padesát až šedesát šilinků se zahřejete u malých dřevěných stánků, dostanete výborný horký nápoj. Zůstane vám více než vzpomínka, v ruce máte krásný hrnek s vedutou města.