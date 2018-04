24 hodin ve Varšavě

Na Nowy Swiat se napojuje jedna z hlavních varšavských tříd, Aleje Jerozolimskije, šestiproudá magistrála, hektická tvář moderního velkoměsta s obrovitými budovami postavenými ve slohu stalinské gotiky v padesátých letech. Vrcholem tohoto šílenství je Palác vědy a kultury, podobný svému moskevskému vzoru, Lomonosovově univerzitě. Kolem Paláce vědy a kultury pomalu vzniká nová tvář Varšavy jako evropského velkoměsta v podobě mrakodrapů ze skla, oceli a betonu. Pod povrchem tohoto podivného centra města se táhnou stovky metrů podchodů a pasáží, plné rozmanitých obchůdků a restaurací, které končí až na nádraží Warsawa Centralna. Tam chodí Varšavané často za nákupy. Ovšem to pravé polské, stánky a trhovci, je až za Vislou, na Stadionu desetiletí, kde je na ohromné ploše snad největší tržiště v Evropě. Vedle hektické tváře má však Varšava i své oázy ticha. Jsou jimi nádherné varšavské parky, jež jsou samy o sobě pojmem. Největším a asi nejznámějším je Park Lazienkowski, plný nejen staletých stromů, paláců a pavilonů, ale i jezírek a říček. Trochu vzdálenější je Wilanow se zámkem polských králů. Ani v noci není dříve ospalá Varšava mrtvým městem. Varšavská opera a především balet patří k tomu nejlepšímu ve střední Evropě. Vynikající atmosféru mají studentské kluby a dikotéky.Renesanční KRÁLOVSKÝ ZÁMEK je pro Poláky symbolem jejich zrození z popela po druhé světové válce.Stavěl se z úplných ruin až do sedmdesátých let. Na jeho zařízení byl svezen nábytek a cennosti z celého Polska.Hektické MODERNÍ CENTRUM Varšavy je směsicí stalinistických staveb a modernější architektury z konce sedmdesátých let, kolem nichž vyrůstá nové mrakodrapové city.PALÁC VĚDY A KULTURY je symbolem poválečné Varšavy.Vyrostl počátkem padesátých let uprostřed trosek v sovětském stylu té doby.Mnozí Poláci m u proto neřeknou jinak než »Stalinova pomsta«.STARÉ MĚSTO, historické jádro Varšavy, bylo pietně obnoveno do středověké podoby.Okolí hradeb je oblíbeným místem pro dostaveníčka mladých Poláků, pódiem pro pouliční umělce i letní galerií.PRAGA není Praha - čtvrť na pravém břehu Visly je až na několik málo ulic nezáživným sídlištěm, které je zajímavé jen svým obřím tržištěm na Stadionu desetiletí a »ruskojazyčnou« kulturou, která zde ovládla mnohé restaurace i obchody.ŽIDOVSKÉ GHETTO bylo za druhé světové války největší v Evropě.Na tomto místě Židé jako jediní povstali v zoufalé vzpouře proti nacistům. Ze židovského ghetta toho mnoho nezbylo - jeho hranice je však zaznamenána ve většině map, funguje zde židovské divadlo a jediná varšavská synagoga. Královský zámekWILANOW byl nejznámějším z královských sídel v okolí Varšavy.Velký park v jeho okolí je jedním z nejhezčích v Polsku. Nedaleko od zámku má svůj soukromý byt i polský prezident Aleksander Kwasniewski.