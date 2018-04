24 hodin ve Vancouveru

Vancouver je město zelených parků, bělostných pláží, otevřené a uvolněné atmosféry. Žádný div, že spolu se švýcarskou Ženevou okupuje rok co rok přední příčku ročenek OSN jako nejpříjemnější místo k žití.Je to ale také místo, kde stojí za to strávit byť i jen jeden jediný krátký den. Libo Vancouver asijský? Stačí projít Chinatown s krámky na ulici, množstvím ryb, zeleniny, lampionů, exotickým ovocem a přívětivými prodavači. Většinou přišli z Hongkongu. Vancouver výstavní? Navštivte areál výstavy EXPO, kde stále nabízejí multimediální programy, vzdělávací pořady a ohromně výkonné počítače. A okolo půvabný park. Vancouver univerzitní? V areálu škol na konci města nabízejí rozsáhlou knihovnu, nejlepší knihkupectví a v neposlední řadě příjemné lidí ve studentských kavárnách, ochotné s čímkoli poradit. Vancouver indiánský? Muzeum je hned vedle univerzity. Nabízí výstavu stejně jako obyčejnou šanci vyfotit se s mučednickým kůlem. Vancouver architektonický? Souřadnice moderních staveb v centru města skrývají často prestižní autory současnosti. Stačí chodit se vztyčenou hlavou a obdivovat, jak i beton a sklo mohou přijmout lidské měřítko. Vyniká stavba World Trade Centre. Vancouver hippiovský? Buď se poflakujte po pláži Second Beach u Stanley parku, v nedalekých hospůdkách na Chilco Street, nebo se jen tak usmívejte na lidi na ulici.INDIÁNI Prapůvodní obyvatelé Britské Kolumbie si stále nárokují svá území včetně toho, na kterém leží samotný Vancouver. Prožívají v posledních letech velkou renesanci. Více informací o jejich kultuře nabízí Antropologické muzeum, ale i Muzeum Vancouveru.KOSATKY Je možné se za nimi vydat vyjížďkovou lodí z města. Loď se přiblíží na velmi malou vzdálenost, ne však příliš, aby velryby nerušila.LYŽOVÁNÍ Stačí deset minut a ocitnete se vysoko v horách. Zatímco dole ve městě celou zimu prší, v horách se lyžuje dlouho do konce jara.GASTOWN Nejstarší část Vancouveru, s množstvím budov datovaných krátce po roce 1886, kdy řádil ve městě obrovský požár. Kraje ulice zdobí staré plynové lampy. Největšímu zájmu se těší unikátní parní hodiny.ČÍNSKÁ ČTVRŤ Zde se nalézá domov druhé nejpočetnější komunity Číňanů v Severní Americe. A také jedna z největších mimo orient. Během čínských svátků, několikrát v roce, zde prochází pestrobarevný průvod s bubny a papírovými draky. Jinak stojí za návštěvu krámky a trhy. Koupíte tu možné i nemožné. Houby neznámých vůní a tvarů, neznámá zelenina, mořské potvůrky, půvabné výrobky z jemného papíru. A zavolat se odsud dá z budky s pagodovou stříškou.VÝHLEDY ,VÝHLEDY, VÝHLEDY Vedle překvapivých rozhledů, které se nabízejí z horských hřbetů na sever od města, je možné shlédnout na město z výšky také z některých mrakodrapů u přístavu. Nejoblíbenější je čtyřicetipodlažní Harbour Centre, prosklený rychlovýtah vyjíždí do výšky 167 metrů nad mořem. Kdesi dole u paty mrakodrapu se krčí supermoderní World Trade Centre.SVĚT VĚDY Působivá stavba, která vypadá jako gigantický stříbrný golfový míček, vznikla k výstavě EXPO v roce 1986. V sedmnácti podlažích se skrývají multimediální studovny, promítací sály, obchody, dvě divadla. Nadšené školní výpravy si tu podávají dveře.