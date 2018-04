24 hodin ve Splitu

DIOKLECIÁNUV PALÁC

Dioklecián byl původem z Dalmácie a z obyčejného vojáka se vypracoval na císaře římské říše. Svoje sídlo přestěhoval do rodného kraje. Stavba jeho paláce z roku 300 je s mořem spojena jen malebnou promenádou. Za dávných časů však císařské galéry připlouvaly přímo k paláci. Za návštěvu určitě stojí chrám svatého Duje, klenotnice i sklepní prostory, které slouží jako výstavní prostory se spoustou obchůdků s uměleckými předměty. ZVONICE

Jedna z nejkrásnějších zvonic na Jadranu pochází ze 13. až 16. století a je v prostorách Diokleciánova paláce. Z jejího vrcholu je impozantní výhled na Split i blízké ostrovy. Dostat se nahoru je pro slabší povahy nečekaný adrenalinový zážitek. Po celé délce věže se táhnou otevřená "okna", kolem nichž se uvnitř vine jen jednoduché železné schodiště.



TRŽIŠTĚ

Trh ve Splitu se tlačí pode zdmi Diokleciánova paláce a prodává se na něm úplně všechno. Při nakupování je dobré dodržovat tři zásady - hlídat si peněženku, nenechat se odradit kyselým obličejem prodavače, trvat na svém, i když chcete třeba jen dvě jablka. Před koupí je dobré ostražitě vybírat a ochutnat všechno, co se dá. Trhovci tu se zbožím stojí od rána a k večeru nemusí být všechny melouny stejně dobré.



MARJAN

Kopec Marjan je splitský Petřín. Po zalesněném vrchu se procházejí zamilované dvojice i maminky s kočárky. Kromě vyhlídkové terasy, z níž je překrásný pohled na splitský záliv, stojí na jeho úbočích archeologické muzeum a vyhledávaná galerie sochaře Ivana Meštroviče.



GRGUR NINSKÝ

Světoznámý chorvatský sochař Ivan Meštrovič vytvořil v roce 1957 sochu Grgura Ninského, hlaholského biskupa, který bojoval proti zavádění latiny do bohoslužeb. Na soše stojící za branami paláce je nejzajímavější její nejmenší část - palec dozlatova osahaný. Kdo se palce dotkne, bude mít štěstí a jistě se do dalmatské metropole vrátí. SALONA

Důležité archeologické vykopávky přibližně čtyři kilometry od Splitu. Město Salona je poprvé zmiňováno v roce 119 před Kristem jako centrum illyrského kmene Dalmatů. Za císaře Diokleciána se město stalo významným římským centrem. Nájezdy Slovanů a Avarů v roce 614 prosperující přístav úplně zničily. K vykopávkám je možné dostat se ze Splitu autobusy číslo 10 a 37. Vstupné je 10 kun, pro děti polovička. Více na: www.solin.hr