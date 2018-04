24 hodin ve Frankfurtu

Tip pro obdivovatele tohoto německého filosofa, který ve Frankfurtu žil mnoho let, a to přímo na nábřeží Mohanu na Schöne Ausicht, a nakonec zde i zemřel:navštivte frankfurtský hlavní hřbitov, kde najdete i Schopenhauerův náhrobek- vede k němu dokonce i dřevěný ukazatel. Už návštěva hřbitova samého přitom stojí za to.