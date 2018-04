24 hodin v Seattlu

Hlavně se v Seattlu nikam nehoňte. Co na tom, že na návštěvu máte třeba jen jeden den. Vše podstatné vám ani tak neunikne. Přestože je to město prošpikované supermoderními technologiemi, jako by se nad ním vznášel duch indiánského náčelníka Seattlea, po němž je ostatně pojmenováno. Navzdory autostrádám spojujícím jednotlivé části roztroušené po okolních pahorcích tady panuje zvláštní mír. Široké plochy zeleně nenechají nikoho na pochybách, proč se Seattlu říká "smaragdové město", vody jezera Washington a mořská zátoka, jíž si Tichý oceán sahá hluboko do vnitrozemí - to vše spolu se skvělým panoramatem nedalekých hor dává městu nádech velmi příjemného života. Sám downtown projdete snadno. Shluk skleněných mrakodrapů v centru není nikterak veliký, takže ani nepůsobí příliš odlidštěně, jako tomu bývá v jiných amerických městech. A potom si už můžete vymlsávat zajímavosti. Dominanta města je jasná: věž Vesmírné jehly se zabodává přímo do nebe a přehlédnete odtud široké okolí. Rozhodně nesmíte vynechat okolí Pioneer Square, zřejmě nejpitoresknější část celého Seattlu. Bloky domů z hnědých cihel ukrývají nepřeberné množství barů, obchůdků a roztodivných služeb. Dokonce se odtud dá vyrazit i do podzemí. A na promenádu, odkud je výhled na celou zátoku včetně kotviště jachet, je odtud už jen kousek. A ať už jste příznivci moderní techniky, nebo ne, v Seattlu zcela jistě narazíte na letadla. Aby také ne. Vždyť zde sídlí jeden z největších výrobců světa - společnost Boeing. A jedno letiště má přímo ve městě! Odtud vzlétají nové stroje do celého světa. Navíc hned vedle letiště se můžete podívat do leteckého muzea, kde mají řadu skutečně zajímavých exponátů.* Space Needle se nedá přehlédnout. Naopak vy byste si měli vyjet nahoru, abyste si prohlédli Seattle pěkně na dlani. Znalci místních poměrů tvrdí, že pohled je skutečně úžasný, zato jídlo ve zdejší vyhlídkové restauraci za moc nestojí.* Siluetu mrakodrapů si nejlépe vychutnáte z nábřežní promenády. Vládne tady relativní klid a je tady spousta laviček, kde můžete vysedávat a dívat se na mořskou zátoku.* Pro milovníky umění malá lahůdka: Seattle Art Museum. Orientační bod je jasný: obří silueta muže s kladivem.* Proč nezačít putování přímo u Space Needle (1) ? Nedá se nenajít a kolem ní najdete řadu zabavních atrakcí. Odtud si popřejete krátkou projížďku monorailem přímo do downtownu (2). Dál je to jen několik bloků dolů k nábřežní promenádě se Seattle Aquarium (3). Milovníci umění mohou potom zamířit do Seattle Art Museum (4), ostatní dojdou podél vody až na Pioneer Square (5). Vstup do městského podzemí je odtud už jen pár desítek metrů (6).* Tip pro šetřivé a zvídavé: CityPass. Za necelé tři dolary získáte vstupenku do šesti zajímavých míst města včetně Vesmírné jehly.* Koho bolí nohy, může se svést visutým metrem - monorailem. A koho nebolí, měl by jet také. Stojí to za to.* Pokud si budete chtít v Seattlu koupit nějaký suvenýr, vyberte si indiánské kameny. Pořídit je můžete i na letišti.